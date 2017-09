Katanec poziva k podpori s tribun

Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju

3. september 2017 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Srečko Katanec je po nedeljskem treningu zadovoljen s stanjem v ekipi, ki bo morala v ponedeljek v Stožicah proti Litvi pokazati precej več, če želi vknjižiti tri točke in ostati v boju za svetovno prvenstvo.

"Stanje v ekipi je glede na današnji trening kar 'okej'. Imamo še 24 ur časa za obnovitev energije. Kot jih gledam na treningu, smo pripravljeni na tekmo, a imamo še veliko za postoriti. Pogovoriti se moram z nekaj igralci, odigrati dve tekmi v treh dneh je veliko. Morajo biti pošteni in povedati, kdo lahko, kdo ne more," je povedal Katanec, ki preživlja najtežje dneve v svojem drugem selektorskem mandatu na slovenski klopi.

"Trenutki niso pravi, imamo tekmo z Litvo, tekmo s Slovaško morajo fantje odmisliti. Treba je igrati, priti ven, se zabavati ... Naša volja je prisotna, popolnoma sem miren, ni niti odstotka nervoze, lahko pa vas jaz vprašam, kako so bili včeraj videti Italijani. Sploh niso imeli volje, niso tekli. To je vse stvar analiz, pustimo jih za po kvalifikacijah. Imamo kup težav in iz fantov želimo narediti najboljše. Ko sem prišel v reprezentanco, smo že takrat vedeli, da bodo težave, da bo tranzicija, da se bo ta še dogajala, da nimamo fiksnih desetih igralcev v reprezentanci, ki bi konstantno igrali v klubih, eden se poškoduje, eden ne igra," je dejal Katanec.

"Zakaj koga kličem in zakaj koga ne, to so banalne zadeve. Zdaj imamo tekmo z Litvo. Mislil sem, da bodo fantje v slabšem stanju. Na ljudeh je, da pridejo fantom pomagat. Pred dvema dnevoma je bil na Slovaškem poln stadion, ustvarja se dodaten pritisk, pa še kaj drugega pride zraven. To je v kratkem to," je povedal Katanec, ki ne pričakuje žvižgov s tribun in poziva navijače, naj podprejo njegove varovance.

"Od fantov ne iščem rezultata, želim, da dajo v danem trenutku najboljše od sebe, ali bo to dovolj, pa ne vem. To je v njihovih rokah, ni odvisno od mene. Litva je kompaktna, branila se bo, prežala na protinapade. Biti bomo morali skoncentrirani, da ne bo napak, pokazati borbo, samozavest na žogi, več igralcev v samem napadu," je sklenil Katanec.

Pred Katancem je bil na novinarski konferenci tudi Valter Birsa. "Normalno, da je po eni taki težki tekmi po velikem razočaranju, po igri in po neprespani noči to tekma, ki ne bo enostavna, a hkrati pride prav, da pozabimo prejšnjo in se osredotočimo na naslednjo," je uvodoma dejal Birsa. Dodal je: "Sigurno je bilo razočaranje, želeli smo skok naprej, uvrstitev na drugo mesto. Sedli smo skupaj, zavedamo se, da smo odigrali slabo in da moramo proti Litvi pokazati drugačen obraz. Nekajkrat smo že igrali z Litvo, moramo spustiti žogo, igrati, poskušati napadati, jih prisiliti v napake, predvsem pa da z organizirano igro skušamo doseči zmago."

Slovenija za ohranitev upov na drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije, nujno potrebuje tri točke. Oktobra jo čaka še gostovanje v Angliji, v Stožice pa pride Škotska.

Ponedeljek ob 20.45:

SLOVENIJA - LITVA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



ŠKOTSKA - MALTA



ANGLIJA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 7 5 2 0 14:2 17 SLOVAŠKA 7 5 0 2 13:4 15 ŠKOTSKA 7 3 2 2 12:10 11 SLOVENIJA 7 3 2 2 6:4 11 LITVA 7 1 2 4 6:14 5 MALTA 7 0 0 7 2:19 0

Celotna tiskovna konferenca pred tekmo z Litvo

R. K.