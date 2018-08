Kavčič bo opoldne objavil seznam za Bolgarijo in Ciper

Uvodna tekma Lige narodov bo 6. septembra

29. avgust 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič bo ob 12. uri predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih dveh tekmah novoustanovljene evropske lige. Prenos novinarske konference bo na MMC-ju.

Slovenija bo 6. septembra igrala v Stožicah proti Bolgariji, tri dni pozneje pa jo čaka gostovanje na Cipru.

"Liga narodov nam, tako kot večini reprezentanc, pomenila predvsem možnost za oblikovanje ekipe, ki naj bi potem igrala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Seveda pa ima tudi liga sama tekmovalni naboj," je povedal Kavčič.

Ob Bolgariji in Cipru bo tekmec Slovenije v skupini 3 lige C še Norveška. Najboljši iz skupine se bo lahko tudi prek tega tekmovanja uvrstil na evropsko prvenstvo 2020 in napredoval v višji rang tekmovanja - ligo B.

Nova Liga narodov bo zamenjala tekmovalno nepomembne prijateljske tekme. Dodaten čar tega pa je, da si bodo štiri države tudi prek Lige narodov priigrale mesta za evropsko prvenstvo 2020.

V Ligi narodov bo igralo vseh 55 članic Uefe. Te bodo igrale v štirih ligah. V ligi A bo 12 najvišje rangiranih reprezentanc, v ligi B pa naslednjih 12. V ligi C bo 15 ekip, v ligi D pa 16.

LIGA NARODOV

LIGA C, skupina 3



Četrtek, 6. septembra, ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

NORVEŠKA - CIPER

Nedelja, 9. septembra, ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45: CIPER - SLOVENIJA

Sobota, 13. oktobra, ob 18.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

Ob 20.45: BOLGARIJA - CIPER

Torek, 16. oktobra, ob 20.45:

NORVEŠKA - BOLGARIJA

SLOVENIJA - CIPER

Petek, 16. novembra, ob 20.45:

CIPER - BOLGARIJA

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ponedeljek, 19. novembra, ob 20.45:

CIPER - NORVEŠKA

BOLGARIJA - SLOVENIJA

R. K.