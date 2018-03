Kavčič bo v Celovcu začel z najmočnejšo postavo

Ime novega kapetana še ni znano

22. marec 2018 ob 14:40

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Čeprav gre za prijateljski tekmi, bo po besedah selektorja Tomaža Kavčiča in vratarja Jana Oblaka izid slovenskih nogometašev na dvobojih z Avstrijo v petek in Belorusijo v torek pomemben.

"Najpomembnejše je, da so igralci zdravi. Danes je imel lažje težave Tim Matavž z aduktorjem, ampak nič hujšega. Sicer pa fante poznam, imajo veliko željo po delu. V kadru imamo 26 igralcev, na dveh tekmah bom poskusil dati priložnost vsem. Normalno pa je, da je izid tudi zelo pomemben," je pred potjo v Celovec povedal Kavčič, ki še ni razkril imena kapetana. Dejal je, da so v igri tri ali štiri imena ter da bi bil vsak od njih lahko kapetan.

Ime kapetana še ni znano

"To je zelo pomembna funkcija, tako da se zdaj ni treba zaletavati. Kapetan pa mora biti vodja, mora imeti vpliv na igralce, mora biti podaljšana roka selektorja," je svoje kriterije za izbor naslednika Boštjana Cesarja, ki bo svojo zadnjo, 101. tekmo za Slovenijo odigral v torek v Stožicah proti Belorusiji, pojasnil Kavčič. Poudaril, da je vzdušje dobro ter da so igralci brez težav sprejeli njegov način dela.

V obrambi Mevlja in Struna

"Imamo zelo dobre igralce, samozavestne, upam, da se bo to pokazalo tudi na tekmah. Moramo pa biti pravi kot ekipa," meni selektor, ki je razkril, da bosta jutri na mestih srednjih branilcev začela Miha Mevlja in Aljaž Struna.

Kampl in Krhin kot jin in jang

Kavčič zagovarja igranje z dvema zadnjima zveznima igralcema, to bosta Rene Krhin in Kevin Kampl. "Eden je bolj defenziven, ima dober skok, dobro stoji, drugi je vezist 'box to box', torej malo poživi vse skupaj. Ona dva sta kot plus in minus ali jin in jang," je omenjeno dvojico slikovito orisal Kavčič in dejal, da v njegovi nogometni filozofiji branjenje ni na prvem mestu. "Ni pa niti brezglavo napadanje. Bomo pa zagotovo šli tudi na večjo posest žoge," pravi Kavčič.

Selektor je dodal, da bo proti Avstriji začel s trenutno najmočnejšo slovensko postavo, saj ne bo že na prvi tekmi od prve minute naprej eksperimentiral.

Oblak: Na vseh tekmah moramo iti na zmago

Tako bo med vratnicama zagotovo Jan Oblak, ki opaža določene spremembe pri delu, a pravi, da jih bodo čutili šele čez čas. Dodaja, da so zadovoljni z načinom dela ter da je prisotna neka nova energija. Zaradi vsega tega je precej optimističen, kar zadeva nov cikel in tudi prvi tekmi. "Če si v glavi prepričan, da ti bo nekaj uspelo, verjamem, da ti tudi bo. Na zbor moramo prihajati z željo po evropskem prvenstvu in prepričani, da nam lahko to uspe. Na koncu se to lahko uresniči. Na teh dveh tekmah ni nič drugače. Vse to so priprave na Ligo narodov in na kvalifikacije. Igra je pomembna, verjetno bomo rotirali igralce, ampak na vseh tekmah moramo iti na zmago. Tudi na teh dveh prijateljskih bo enako," pravi Oblak, ki je zelo motiviran za nastop na velikem tekmovanju.

"To je zame zelo pomembno, ker so to moje sanje iz otroštva. Sem Slovenec, rojen sem v Sloveniji, želim si s Slovenijo nastopiti na velikih tekmovanjih. Kot pravim, sem prepričan, da nam lahko uspe in sem res pozitiven in optimističen glede teh kvalifikacij," je še povedal vratar Atletica.

O njem se je v javnosti v zadnjem času spet več govorilo - tako o novi pogodbi z madridskim klubom kot o prestopu h kateremu od evropskih velikanov. "Glede tega ni nič novega. Pogodbo z Atleticom imam do leta 2021. Bom pa verjetno v kratkem izvedel, kakšne so želje kluba," je o svojem klubskem statusu pojasnil Oblak.

R. K.