Kavčič Mijatoviću dejal, da ga mesto selektorja zanima

Ime selektorja predvidoma znano naslednji teden

22. oktober 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ob Matjažu Keku in Robertu Prosinečkem je kandidat za mesto selektorja slovenske reprezentance tudi Tomaž Kavčič, po besedah Srečka Katanca njegov dogovorjeni naslednik.

Dozdajšnji selektor je po tekmi s Škotsko na svoji zadnji novinarski konferenci dejal, da je bila "pred enim letom njegova ideja, da Kavčič postane njegov sodelavec, dogovor pa je bil takšen, da po enem letu prevzame reprezentanco ". "Srečko Katanec je zelo korekten človek in ga zelo spoštujem. Rekel je, kar je rekel. Dogovori ali nedogovori zame ta trenutek niso toliko pomembni in jih ne bi komentiral. Pomembno je, kaj se bodo predsednik in ljudje, ki o tem odločajo, odločili," je za TV Slovenija povedal Kavčič.

Predsednik NZS-ja Radenko Mijatović se je medtem s Prosinečkim že sestal, s Kekom naj bi se naslednji teden, s Kavčičem pa se je v petek: "Pogovor je bil korekten. Predsednik je rekel, da so v pogovorih še z drugimi kandidati. Jaz sem mu povedal, da sem pripravljen prevzeti funkcijo. Drugo pa ni v mojih močeh."

Kavčič je bil selektor mlade reprezentance kar šest let. Dejstvo, da ga večina zdajšnjih reprezentantov pozna in spoštuje še od takrat, je njegova največja prednost: " Zame je to prednost. Mlada reprezentanca je igrala v terminih, kot je A. Vem, kako se v teh treh ali največ petih oziroma šestih dneh deluje. Vsak ima svoj način dela. Jaz imam takega, da se veliko pogovarjam, a hierarhija se ve." Ime novega selektorja naj bi bilo predvidoma znano prihodnji teden, njegova prva tekma pa bo marca.

VIDEO Tomaž Kavčič se je v petek sešel z Mijatovićem

T. J., Anže Bašelj, TV Slovenija