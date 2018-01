Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Tomaž Kavčič je potegnil prvo selektorsko potezo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kavčič za pomočnike izbral Englara, Benedejčiča in Mavriča

23. marca v Celovcu proti Avstriji

9. januar 2018 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Tomaž Kavčič, ki bo na klopi slovenske nogometne reprezentance debitiral marca proti Avstriji, je izbral svoje pomočnike. Vsi so nekdanji reprezentanti.

Vlogo pomočnika bosta opravljala Robert Englaro in Igor Benedejčič, strelec prvega gola za Slovenijo leta 1992 proti Estoniji. Borut Mavrič je postal novi trener vratarjev.

Englaro in Mavrič sta s Kavčičem sodelovala že pri mladi reprezentanci, Benedejčič pa je deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah. Leta 2015 se je s kadetsko reprezentanco uvrstil na evropsko prvenstvo do 17 let.

Iz Nogometne zveze Slovenije so uradno potrdili termin tekme z Avstrijo. Ta bo 23. marca v Celovcu na stadionu Wörthersee, ki sprejme dobrih 30.000 gledalcev.

Izbrani vrsti Slovenije in Avstrije sta se doslej pomerili enkrat. 18. marca 1997 je v Linzu na prijateljski tekmi z 2:0 slavila Slovenija, potem ko sta se med strelce vpisala Primož Gliha in Ermin Šiljak.

R. K.