Kdo bo sestavljal novo Kekovo poveljniško linijo?

Izhodišče za novega selektorja po videnem v Ligi narodov

26. november 2018 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogomet se je vrnil v klubske tirnice, a v Sloveniji je reprezentanca še vedno v ospredju, saj bo NZS v torek na Brdu predstavila novega-starega selektorja. Ali je neuspešna Liga narodov vseeno izoblikovala naslednike četverca Handanović - Cesar - Koren - Novaković?

V prvem selektorskem obdobju je Matjaž Kek hitro izoblikoval in standardiziral začetno enajsterico Slovenije, ki so jo navijači znali izustiti sredi noči, vključno z vsaj dvema običajnima menjavama. Načrt je bil jasno preprost: gradnja okoli osnovnih stebrov moštva, ki so bili na igrišču postavljeni kot v liniji od gola do špice. Samir Handanović v vratih, Boštjan Cesar v osrčju obrambe, kapetan Robert Koren na sredini igrišča in Milivoje Novaković v konici napada.

Pred desetletjem selekcija skozi poraze

Kekov predhodnik Branko Oblak zna očitati in pomodrovati, da je kasnejše Južnoafričane selekcioniral že on sam in res je omenjena četverka redno igrala pod njegovim vodstvom, a moštveno kot celota silno neuspešno. Kvalifikacije za Euro 2008, ki jih je ne prav posrečeno sicer dokončal Kek, so Slovenci zaključili na klavrnem predzadnjem, šestem, mestu skupine.

Se lahko iz podobno poraznega obdobja izvleče jedro, ki bi popeljalo slovensko izbrano vrsto kaj višje, kot je bilo končno 38. mesto v Ligi narodov in padec med nogometne eksote?

Belec - Mevlja - Zajc začeli vseh šest tekem

Pregled iger v Ligi narodov pokaže, da sta Tomaž Kavčič in Igor Benedejčič za šest tekem uporabili 28 različnih igralcev, samo trije so začeli prav vse jesenske tekme v začetni enajsterici, levji delež novoustanovljenega tekmovanja pa je odigrala četverica. Ali se je oblikovala linija Belec - Mevlja/Skubic - Zajc? Mogoče, če dodamo še Josipa Iličića kot izstopajočega nosilca igre v samem napadu.

O reprezentančnih absurdih je bilo govora tudi v zadnji oddaji podkasta SOS-odmev. Vabljeni k poslušanju 6. epizode in k naročilu na podkast SOS-odmev.



Prav vse minute je igral oz. branil Vid Belec, kar samo potrjuje svojevrsten reprezentančni absurd, saj je ravno Mariborčan hkrati tudi edini reprezentant, ki v sezoni 2018/19 ni za klub odigral niti minute! Nezanesljiva posredovanja na tekmah z Bolgarijo so drago stala moštvo. Ob Belcu je vso kalvarijo Lige narodov na igrišču občutil predvideni poveljnik obrambe Miha Mevlja, ki se je sam jeseni znašel povsem na stranskem tiru pri Zenitu, a mu bo morebiti zdaj pomagala poškodba soigralca. Tudi Mevlji se je neigranje močno poznalo pri odločnosti posredovanj in obvladovanju obrambe.

Skubic statistično najboljši, Zajc najnevarnejši

Desni bočni branilec Nejc Skubic je tudi zaradi tragičnega razpleta za Petra Stojanovića na Cipru, odigral v celoti 5 od 6 tekem in bil z golom ter podajo drugi najučinkovitejši posameznik reprezentance. Po WhoScored je bil 29-letni Ljubljančan (in malce tudi Sp. Slivničan) s povprečno oceno 6,94 tudi najboljši nogometaš Slovenije v Ligi narodov. Nad spodobnih 6,8 je v povprečju imela samo še trojica, ki pa je odigrala zgolj dve tekmi: brata Aljaž in Andraž Struna ter Jasmin Kurtić. Najbolje je ponujeno priložnost ob takšnih in drugačnih težavah predvidenih nosilcev igre izkoristil Miha Zajc, ki je kot tretji začel vseh šest tekem. Na koncu je bil z 2 goloma in podajo ter povprečno oceno 6,69 tudi najnevarnejši Slovenec.

Na papirju močan kvartet, a na zelenici ...

Če pogledamo po slovenskem nogometnem bazenu in sklepamo po modelu, ki ga je Kek vzpostavil pred desetletjem in zgledu omenjenega četverca, je navijaška želja, da bi se gradilo okoli četverca Oblak - Mevlja - Kampl - Iličić. Vendar po peripetijah in zapletih črnega reprezentančnega leta 2018, je vprašanje ali je uresničljivo, da bi najbolj izpostavljeni in v Evropi na svojih položajih uveljavljeni štirje slovenski nogometaši sestavili novo poveljniško linijo, ki bi dvignila Slovenijo iz reprezentančnega dna.

Izpostavljeni Nejc Skubic je zaznamoval petkov obračun v Turčiji med Galatasarayjem in Konyasporjem. Velikan iz Carigrada je bil na poti k zmagi, ko je v 87. minuti po desni strani prodrl in bil pri tem zrušen v kazenskem prostoru. Serdar Aziz si je za brezkompromisno posredovanje prislužil rdeči karton, k strelu z bele točke pa je kljub nepisanemu pravilu pristopl kar sam Skubic. 29-letni Slovenec se je pred strelom naposlušal žvižgov, a kljub temu mirno s privdignjenim strelom po sredini matiral Fernanda Muslera za končnih 1:1. Statistično najboljši reprezentant jeseni je dosegel prvi gol sezone, potem ko je lani za Konyaspor kot desni bočni branilec dosegel kar 7 zadetkov, 3 od tega iz enajstmetrovk. Skubicev Konyaspor po 13. krogu zaseda 9. mesto v 18-članski Süperligi.

Peti gol Verbiča premalo za Dinamo

Kapetan Slovenije s tekme proti Norveški Benjamin Verbič je v ukrajinskem prvenstvu dosegel peti gol, a to ni bilo dovolj niti za točko Dinama Kijeva. Ukrajinski velikan iz prestolnice je gostoval pri presenečenju sezone Oleksandrii in izgubil z 1:2 ter ravno zmagovalcem prepustil skupno 2. mesto na lestvici. V 33. minuti je z desne strani Tomasz Kedziora z visokim predložkom našel Verbiča, ki je z glavo izenačil na 1:1.

Slalom Iličića, nato pa izključitev zaradi predolgega jezika

Nedelja se je slabo končala za kapetana Slovenije proti Bolgariji. Josip Iličić je pri Empoliju načrtoval peto zaporedno zmago, gostje iz Bergama so povedli z 2:0, a zapravili vodstvo. Nato je Jojo na sredini vzel žogo, se spustil v slalom, preigral in se otresel kar sedmih nasprotnikov, preden je bil blokiran ravno ob strelu, za kar bi bil fenomenalen gol, odbitek pa je Gosens poslal le v vratnico. Sledil je prekršek Atalante na sredini, pri čemer je Iličić protestiral, ker predtem ni bil dosojen prekršek nad njim. Sodnik Gianluca Manganiella je Kranjčanu takoj pokazal rumeni karton, kar je prvega igralca Atalante razjezilo, da je najprej nekaj zabrusil sodniku in ga še nekam poslal. Manganiella mu je nato pokazal neposredni rdeči karton in ga izključil. Medvedja usluga modro-črnim, ki so nato v sodnikovem dodatku prejeli usodni gol za 3:2, kar je sicer osrečilo Miho Zajca, ki je v igro vstopil v 72. minuti.

Toni Gruden