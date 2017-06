Kek izbran za najboljšega trenerja hrvaškega prvenstva

Modrić spet najboljši nogometaš leta

9. junij 2017 ob 10:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Matjaž Kek je po dvojni kroni z Rijeko dobil še eno priznanje, izbran je bil namreč za najboljšega trenerja v hrvaškem nogometnem prvenstvu.

Nagrado od leta 2013 podeljujeta hrvaški nogometni sindikat in časnik Sportske novosti. Ob tem so podelili še druge nagrade, še petič zapored je bil za najboljšega hrvaškega nogometa izbran Luka Modrić. Vezist madridskega Reala je letos osvojil tako državno prvenstvo kot Ligo prvakov.

"To priznanje mi veliko pomeni. V konkurenci so namreč še številni drugi odlični hrvaški igralci. Ponosen sem, da smo z Realom ubranili naslov v Ligi prvakov. Vedno sem verjel, da je lahko Real tisti, ki mu kot prvemu lahko uspe ubraniti to lovoriko. Zdaj moramo nadaljevati v tem ritmu in ne smemo počivati na lovorikah," je Modrić povedal na podelitvi priznanj.

Dobitniki priznanj:

Najboljši hrvaški nogometaš: Luka Modrić

Najboljši igralec hrvaškega DP-ja: Franko Andrijašević

Najboljši vratar: Danijel Subašić

Najboljši igralec do 21 let: Lovro Majer

Najboljši trener DP-ja: Matjaž Kek

Najboljše igrišče: Rujevica

S. J.