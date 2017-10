Kek po novem porazu: Mislim, da je čas, da se pogovorim z vodilnimi

V soboto derbi Dinamo - Rijeka

22. oktober 2017 ob 22:25,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 23:11

Rijeka - MMC RTV SLO

Matjaž Kek je na klopi Rijeke doživel drugi zaporedni poraz v hrvaškem prvenstvu in četrtega v tej sezoni. Na Rujevici je v deževnem nedeljskem večeru Osijek zmagal z 1:2.

Rečani so prejšnjo soboto izgubili v Pulju proti Istri z 1:0, v četrtek so bili v Evropski ligi na Dunaju z 1:3 boljši od Austrie, zdaj pa so ostali brez točk proti četrtouvrščeni ekipi I. HNL, ki po lanski odlični sezoni dobre predstave nadaljuje tudi v tej in zaostaja le še točko za Rijeko. Osijek je avgusta nase opozoril tudi v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ko je izločil sloviti PSV Eindhoven.

Nogometaši iz Slavonije so na Reki zmagali prvič po sedmih letih oziroma 13 zaporednih porazih v prvenstvu in pokalu.

Osijek do zmage s prostega strela

Rijeka je sicer v 55. minuti povedla, strelec je bil Mario Gavranović iz bližine po podaji z desne strani. Le sedem minut pozneje je iz težkega položaja izenačil Albanec Eros Grezda. V 68. minuti sta imela veliki priložnosti za gostitelje Marko Vešović in Alexander Gorgon, a se je obakrat odlično odzval vratar Marko Malenica.

Kazen za neizkoriščeno je sledila v 80. minuti, ko je s prostega strela prek živega zidu za tri točke gostov zadel 21-letni Petar Bočkaj. Občasni slovenski reprezentant Matic Črnic je za domače igral od 78. minute.

"Tekmo sta odločili ena naša napaka in ena mojstrovina. Zdaj se nam je zgodilo že preveč porazov, ve pa se, kdo je za to odgovoren. Mislim, da je zadnji čas, da se pogovorim z vodilnimi v klubu. Vse boste izvedeli zelo hitro," je po porazu povedal Kek, ki je poudaril, da prevzema popolno odgovornost za prvenstvene poraze v tej sezoni. V prihodnjih dneh naj bi se sešel tudi s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem, saj je med kandidati za novega selektorja slovenske reprezentance.

Razburljiva končnica na Poljudu

Rijeko v soboto ob 15.00 čaka nova zahtevna preizkušnja, saj se bo na derbiju v Zagrebu pomerila z vodilnim Dinamom, ki ji beži za šest točk. V tej sezoni je še neporažen.

Dinamo je v soboto gostoval pri Hajduku, dvoboj se je končal z 2:2. Splitčani so na Poljudu povedli v 38. minuti, ko je zadel Ante Erceg, mreži pa sta se nato trikrat zatresli še na koncu tekme. Filip Benković je v 88. minuti izenačil, dve minuti pozneje pa je Angelo Herniquez popeljal Zagrebčane v vodstvo. V četrti minuti sodnikovega dodatka je Hajduku točko zagotovil Erceg, ki je uspešno izvedel 11-metrovko. Prekršek je napravil slovenski nogometaš Petar Stojanović, ki je porinil Zvonimirja Kožulja.

V zadnji minuti sedemminutnega dodatka je ob podobnem položaju po dvoboju z Leonardom Sigalijem padel še Erceg, a je tokrat sodniška piščalka ostala nema. Po tej odločitvi je zavrelo na obeh klopeh, sledilo je tudi prerivanje.

Lestvica po 13. krogu: Dinamo 31, Rijeka 25, Hajduk in Osijek po 24, Lokomotiva Zagreb 18 točk ...

