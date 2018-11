Kek pred enako nalogo kot pred ducat leti - kako iz brezna na vrh

Matjaž Kek je poskrbel za največji slovenski nogometni dosežek na svetovnem odru - s Slovenijo je dobil tekmo na SP-ju in bil skupno s 4 točkami le en "poljub sreče" stran od izločilnih bojev Južne Afrike 2010. A pot tja in nazaj še zdaleč ni bila gladka. Foto: Reuters Matjaž Kek bo danes popoldne na seji izvršnega odbora NZS-ja imenovan za novega selektorja Slovenije. Na mesto, ki ga je zapustil pred 7 leti, vmes pa je postal trenerska legenda NK Rijeke. Kaj bo povedal Kek na Brdu? Spremljajte MMC in novinarsko konferenco, ki se bo začela ob 18. uri. Foto: Sandi Fišer Cilj je, da izoblikujemo moštveni duh, kajti igralca, ki bi lahko sam reševal tekme, kot je bilo to v preteklosti, zdaj nimamo. Kakovost ni sporna, vendar v nogometu se ne da funkcionirati brez srčnosti in discipline. Na tem moramo trdo delati. Čez noč se ne da nič storiti, do novega velikega uspeha nas čaka dolga pot in upam, da se tega zaveda tudi javnost. Kekov nagovor ob imenovanju za selektorja 5. januarja 2007 Predsednik Rudi Zavrl je pred skoraj 12 leti težko reprezentančno nalogo zaupal Matjažu Keku, ki pa za razliko od zdaj ni bil ne prva izbira NZS-ja niti javnosti. Foto: RTV SLO/T. G. Kekova enajsterica, ki so jo poleti 2010 znali izustiti tako otroci kot babice: S. Handanović, Brečko, Cesar, Šuler, Jokić, Radosavljević, Koren, Kirm, Birsa, Dedić/Ljubijankić in Novaković. Foto: Reuters Ni normalno, da predsednik dve uri in pol pred tekmo odstopi. Ampak to je odraz stanja v zadnjem času. Dobro bi bilo, da bi se vsi streznili. Moramo se spraviti v red. Počasi imam vsega dovolj, Kek ob Simičevem nepreklicnem odstopu. Matjaž Kek je v prvem selektorskem obdobju vodil Slovenijo na 49 tekmah: 20 zmag, 9 remijev in 20 porazov z gol razliko 61:45. Sprva je pod njegovim vodstvom reprezentanca padla na 83. mesto Fifine lestvice, a jo je nato dvignil na rekordno 15. mesto. Zdaj Kek prevzema Slovenijo kot 62. nogometno moštvo sveta. Foto: BoBo Če smo bili veliki v zmagah, je treba biti tudi velik v porazih. Ve se, kdo je najprej odgovoren. Jaz sam. Odgovornosti se ne izogibam. Zavedam se tudi, da ima vse svoj rok trajanja. Če sem pred nekaj tedni tukaj uperil ostre pušice v publiko, potem se jim tokrat zahvaljujem za spodbudo. Na žalost jim nismo mogli vrniti nekega veselja. Publika je bila poštena, najboljši slovenski igralec. Bilo bi neodgovorno, če bi iskali vzroke drugje kot pri nas samih. Zlomilo nas je vse skupaj. Kek po domačem porazu z Estonijo Lubitelj džeza, klasike, glasbe nasploh in tudi vina, a hkrati je Matjaž Kek ob Srečku Katancu tudi edini selektor, ki je kdaj tudi zaigral za reprezentanco Slovenije, resda samo enkrat. A zanimivo, da je bilo to 7. novembra 1992 na prijateljski tekmi s Ciprom v Larnaki, ko je na isti tekmi debitiral tudi Zlatko Zahovič. S slednjim je v dobrih odnosih, jeseni 2010 je Kek celo privolil, da pride ZZ za športnega direktorja reprezentanc. Foto: Sandi Fišer Samir Handanović - Boštjan Cesar - Robert Koren - Milivoje Novaković je bil kvartet okoli katerega je Kek zgradil svojo prvo reprezentanco. Kdo bo zdaj prevzel vlogo vodij slačilnice in igre? Lahko prepriča in sestavi linijo Oblak - Mevlja - Kampl - Iličić? Foto: Mohorjeva družba Mislim, da sva kar hitro našla skupne točke, skupno izhodišče. Relativno dosti treba energije se je nabralo okoli reprezentance. Bil je obojestranski zaključek, da je potrebno priti do nekaterih sprememb. Kek o pogovoru s Čeferinom in ločitvi od NZS V trenerski karieri so se sicer težave kar lepile na Keka. Prvo obdobje v Mariboru je sklenil z odstopom po izpadu iz Evrope proti Zimbruju iz Moldavije leta 2000. Jeseni 2004 se je drugo obdobje pri Mariboru končalo tako, da so ga iz kluba odnesle "viole". Kot selektor je "upokojil" Klemna Lavriča, se zapletal z Robijem Korenom, a ga izzval s kapetanskim trakom, kasneje pa ni pupustil javnosti, ki si je želela v prvi enajsterici Josipa Iličića in Armina Bačinovića, ki sta blestela pri Palermu. Foto: EPA Sorodne novice Kdo bo sestavljal novo Kekovo poveljniško linijo? Čeferin težko komentira reprezentanco, a je optimist, vpleta pa se ne Dejstva so kruta: Slovenija je samo 38. in brez igre Neuradno: Matjaž Kek bo spet kapitan slovenske nogometne barke Dodaj v

Kek pred enako nalogo kot pred ducat leti - kako iz brezna na vrh

Buren prvi mandat, ko ni manjkalo pretresov. Bo v drugo drugače?

27. november 2018 ob 07:01

Maribor - MMC RTV SLO

Južna Afrika. Jo'burg. 18. junija 2010. Slovenija - ZDA 2:0. Odmor. Ali pa štiri dni kasneje. Zadnji žvižg v Port Elizabethu. Slovenija je navidezno v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Neizbrisna utrinka, ki jih je pričaral Matjaž Kek.

Kruto razblinjena rajska trenutka, za katera pa je šel prej in kasneje Matjaž Kek skozi kroge pekla. Ali ima slovenska nogometna javnost na čelu z mediji in zagrizenimi navijači zdaj dovolj potrpljenja, da se prehodi agonijo do Belfasta in do evforije v Mariboru? Bo Kek v drugem selektorskem mandatu dobil eno, dve ali celo tri dodatne priložnosti? Ker prvo obdobje Matjaža Keka na klopi slovenske nogometne reprezentance še zdaleč ni bilo tako sanjsko kot si z razdalje desetletja govorite po zdajšnji blamaži #SrceBije v Ligi narodov.

Sanjska sezona 2009/10, a predtem in potem kaos

Bilo je sprva grdo, negledljivo, s trmasto zvezdico, spletkarsko in nespodobno z vrha, preden se je rodila najboljša nogometna igra na sončni strani Alp in nepozabna nogometna mrzlica jeseni 2009, ki je trajala do poletja 2010. Za nameček, ko je bila Slovenija 15. na Fifini lestvici, je reprezentanco pretresal oster spor s predsednikom zveze. Vzrok? Prelomljene obljube izrečene v evforiji o višini in obliki nagrad. Denar, vsega sveta vladar. Sledil je padec. Odstop predsednika, silenzio stampa vodij, navijači so se naveličali ene in iste enajsterice. Prišla je Estonija in izžvižgana Kekova izbrana vrsta v Stožicah. Namesto vrhunca na Euru 2012, pirova zmaga nad Srbijo. Novi šef ni našel skupnega jezika in Kek se je poslovil. Ne, še zdaleč ni bilo povsem sanjsko, bilo pa je vznemirljivo in nikoli dolgočasno.

Prvo ustoličenje - druga izbira, skorajda izhod v sili

Slovenija je ponižana, brezvoljna, brez repe in glave v igri, brez vodij, ki bi se izpostavili pred apatično javnostjo, ki malikuje zlato generacijo oddaljeno le nekaj let. Evropsko prvenstvo po obupnih predstavah, realno že zapravljeno. Konec leta 2018? Ne, konec leta 2006, ko se je Branku Oblaku izpodmaknil selektorski stolček.

Na vročo klop je sedel Matjaž Kek, a ne kot prva izbira. Prvi kandidat predsednika NZS-ja Rudija Zavrla je bil Darko Milanič, a se nista dogovorila, ker je Milanič pri svojem delovanju želel delati z Zlatkom Zahovičem, kar pa je bilo za predsednika Zavrla nesprejemljivo. Zavrl je nato začel širši krog pogovorov s kandidati, med katerimi so bili poleg Keka še Pavel Pinni, Slaviša Stojanovič, Marijan Pušnik in Branko Zupan. V ljubljanski pivnici je Kek 5. januarja 2007 predstavil svojo vizijo: "Cilj je, da izoblikujemo moštveni duh, kajti igralca, ki bi lahko sam reševal tekme, kot je bilo to v preteklosti, zdaj nimamo. Kakovost ni sporna, vendar v nogometu se ne da funkcionirati brez srčnosti in discipline.

Ko vpričo Keka, predsednik javno snubi Katanca

Leta še ni bilo konec, ko je bila Kekova usoda takorekoč zapečatena. Zaključek kvalifikacij za Euro 2008 je bil še slabši kot štart in Slovenija je končala na predzadnjem, šestem, mestu! Začela se je limonada Zavrl - Katanec. Prvi ni skrival svoje zaljubljenosti, Katanec pa se je upiral klicu javnosti, da bi tako hitro spet cumpral fuzbal naš. Takratni predsednik NZS-ja je v pričo selektorja Keka na novoletni zabavi v hotelu Slon oglaševal skorajšnji dogovor s Katancem, ki pa je nato dal Zavrlu košarico.

Odžagano zvezdico spremeni v kapetana in vodjo

Ker je na smrt obsojeni Kek še imel pogodbo za kvalifikacijski ciklus za SP 2010, ga je tudi začel, predtem pa je moral rešiti uganko Roberta Korena. Spor ni bila skrivnost, februarja 2008 je Korošec zavrnil nastop na prijateljski tekmi proti Danski, ker je dal prednost klubskim igram v angleški drugi ligi. Vzporedno s to zgodbo je Kek prečrtal iz reprezentance Klemna Lavriča, takrat prvega slovenskega napadalca. Selektor se je javno spraševal o Korenovi pripadnosti Sloveniji: "Takšne so njegove želje. Očitno so zanj klubske obveznosti pomembnejše od reprezentančnih." Znano? Kek primer rešil z izzivom - upornemu in svojeglavemu Korenu je pred štartom kvalifikacij za Južno Afriko 2010 zaupal kapetanski trak.

Prvi april, ko je vrag odnesel šalo

Štart je bil izreden, 7 točk iz prvih treh tekem. A pozimi 2009 se je poslovil do tedaj prvi in edini predsednik samostojne NZS Rudi Zavrl, nasledil ga je vodja nogometne opozicije Ivan Simič. Pomlad se ni dobro začela, v Belfastu pri Severni Irski je Slovenija izgubila po udarcu Warrena Feeneyja, na lestvici zelo izenačene skupine 3 so Slovenci padli na predzadnje mesto. Kekov stolček je bil spet omajan, pojavljati se dve različici, a nikoli ni bil Edy Reja bližje slovenski klopi kot tiste aprilske dni.

Tehelno pole - Lužniki - Ljudski vrt

"Potrebujemo štiri zmage" je bilo preprosto Kekovo geslo po porazu na Severnem Irskem. In se je začelo s San Marinom doma, a pravo eksplozijo je prinesla jesen. V Mariboru je bila razbita Poljska s 3:0, sledila je rapsodija v Bratislavi z 2:0. Serravalle je bila formalnost, v krogu objeto spremljanje zasnežene tekme Poljska - Slovaška ni prineslo vstopnice za mundial. Novembra je sledil obračun z vročo Rusijo pod taktirko Guusa Hiddinka in zvezdnikom Andrejem Aršavinom, ki so tako navdušili Evropo na Euru 2008.

Na Lužnikih je kazalo slabo, saj so Rusi kljub neprepričljivi igri vodili z 2:0. Obakrat je zadel levokrilni igralec Diniar Biljaletdinov. A zaključni juriš je prinesel veliki gol v gosteh v 87. minuti, ko je rezervist Nejc Pečnik odpade po strelu Roberta Korena pospravil za hrbet Igorja Akinfejeva. Prišel je 18. november 2009 in Maribor. Slovenci so v uvodne pol ure povsem zasenčili Ruse, ki jih je reševal vratar in okvir vrat. Nato je v 44. minuti Valter Birsa z desne poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Zlatko Dedič med dvema ruskima branilcema - s kung fu udarcem - matiral Akinfejeva. JAAAAAAAA(R)!

Bojkot Katarja? Ne, samo vojna kapetan - predsednik

Navdušejoče jesenske igre so zakrivile tudi kasnejše težave, predsednik Simič je v evforiji preveč obljubljal, kar igralci zlepa niso pozabili. Počilo je marca 2010 pred pripravljalnim srečanjem s Katarjem, ko so se pojavile celo govorice o bojkotu tekme, ker se niso znali dogovoriti za delitev pogače. Počilo je na glas in ostro. Na eni strani se je izpostavil kapetan Koren, na drugi predsednik Simič, selektor Kek pa je bil tiho sredi navzkrižnega ognja. Tragikomedija tri mesece pred nastopom na svetovnem prvenstvu zaradi razlike v zahtevah in ponudbi, ki je znašala 195 tisoč evrov.

Južna Afrika 2010: zmaga, remi in poraz

Vsem zakulisnim težavam, ki so bile napol javne, je Keku uspelo pripraviti konkurenčno Slovenijo. Uvodoma je z muko padla Alžirija (1:0), sledila je drama proti ZDA na Ellis Parku v Johannesburgu. Ob polčasu je bilo 2:0 za Slovence, ki so briljirali, a nato premočno padli po ekspresnem golu Landona Donovana in remizirali 2:2. Zapravljeno vodstvo se je še maščevalo, brez potrebne energije je Slovenija izgubila z Anglijo (0:1). Ravno ko je bilo konec tekme v Port Elizabethu, se je v Pretorii Donovan sprehodil skozi igrišče in zabil za zmago ZDA, s čimer je Slovenija ostala brez osmine finala. "Naj gre vse skupaj k vragu," je bil jezen selektor Kek, ki je že razmišljal, da je mogoče vodil zadnjo tekmo, vseeno pa tudi opozoril: "Če zapravimo to vzdušje, smo svetovni idioti." In ni bilo treba dolgo čakati, da se je to uresničilo. Prepevanje reprezentantov "Simke lopove" na letališču ob odhodu domov, je napovedovalo nov pok.

Upor proti Zahoviču, preveč za Simiča

Vseeno je Kek nadaljeval, odprle so se nove Stožice, na začetku novih kvalifikacij se je ukradlo zmago v Estoniji. A v ozadju je vrelo, igralci so pooblastili sindikat, NZS je zadržala 10 tisoč evrov nagrade za vsakega "Južnoafričana". Predsednik Simič se je domislil, da bi kot športnega direktorja pripeljal Zlatka Zahoviča, kot edino sposobnega zares zakopati sekiro in pomiriti NZS z reprezentanco. Mariborčan Kek je prižgal zeleno luč za Zahoviča, a so se Simiču uprli najprej podpredsedniki, nato pa še slačilnica. Prijateljska tekma z Gruzijo v Kopru je prinesla potres - Simič je nepreklicno odstopil, reprezentanca je izgubila, Kek je bil predtem, da odstopi naveličan nenehnih prepirov. Slovenija je bila 15. na Fifini lestvici, najvišje kdajkoli prej in kasneje.

Estonija in žvižgi polnih Stožic

Nekako so vsi nadaljevali brez Simiča, ki ga je nasledil Aleksander Čeferin. Nogometna javnost se je naveličala vedno ene in iste enajsterice, pri čemer je grešni kozel vse bolj postajal kapetan Koren. Po remiju v Beogradu so se igralske vodje reprezentance zavile v medijski molk, z javnostjo so komunicirali samo še prek novinarskih konferenc. Prišel je 2. september 2011 in ena najbolj bledih in brezvoljnih domačih predstav Slovenije. V polnih Stožicah je Estonija zmagala z 1:2, v sorazmerno lahki skupini je Slovenija zapravila ključne tri točke. Pobiti Kek se je zavedal, da se izteka rok trajanja. A po izgubi vseh teoretičnih možnosti za preboj na Euro 2012, ki bi moral biti vrhunec generacije, je Slovenija vsaj prvič premagala eno izmed reprezentanc nekdanje Jugoslavije. V Mariboru je z nenavadnim golom Dareta Vršiča padla Srbija.

Vzklil je žarek upanja, da z nekaj spremembami - kot je vključitev Josipa Iličića, za katerega dolgo ni našel mesta - lahko pride do renesanse. A pogovori Kek - Čeferin so pokazali prevelike razlike, tako v denarnih zahtevah kot ostalih zadevah, in Kek se je 24. oktobra 2011 poslovil od selektorskega mesta. Še isti dan je bil imenovan Slaviša Stojanović, kar je povsem zadovoljilo večji del javnosti in medijev, še najbolj vztrajni pri ljubezni do Keka so bili Štajerci.

Pogreta juha, drugič

Hitro je krivulja iger Slovenije drsela, nato pa padala. Nostalgija je čez leto dni vrnila Srečka Katanca, a drugo obdobje ni prineslo uspehov prvega. Zato pa še več medijskih vojn in nenavadnih novinarskih konferenc. Vendar ne pozabimo, Slovenija je bila v Baslu ob vodstvu z 2:0 na poti na Euro 2016, ko se je pripetil mrk in zlom.

V čem je pomembna razlika med Katancem II in Kekom II?

Po uspehu s Slovenijo Katanec trenersko ni imel kaj za pokazati, na drugi strani pa se je Matjaž Kek dejansko šele po Sloveniji dokončno dokazal kot klubski trener in to v tujini na Hrvaškem, kjer je postal najpomembnejši prebivalec Reke. Predtem je sicer imel neposrečeno savdsko-arabsko zgodbo pri Al-Ittihadu v sezoni 2011/2012. Od 2013 do letošnje jeseni pa je kar pet let in pol uspešno vodil Rijekos s katero je osvojil zgodovinski prvi naslov prvaka Hrvaške (2016/17), dvakrat je bil pokalni prvak, enkrat pa superpokalni. Trikrat se je z Rečani uvrstil v skupinski del Evropske lige.

Pri tem se je držal svoje nogometne filozofije. "Govorim samo o dveh momentih, in sicer o tem, ko ima moja ekipa žogo in ko je nima. Ko ima žogo, zahtevam kreacijo, dinamiko, hočem gol, ko je nima, pa disciplinirano, organizirano obrambo," je pred leti v pogovoru za Playboy pojasnil Kek. "Gol je pač orgazem v nogometu."

Portret Matjaža Keka



Rojen: 9. 9. 1961 (Maribor)



Igralska kariera:

1979-1984 Maribor

1984-1988 Spittal/Drau

1989-1994 GAK

1995-1999 Maribor (3-krat državni prvak Slovenije)



Trenerska kariera:

1999-2000 pomočnik trenerja Maribora

2000-2001 prvi trener Maribora in državni prvak

2001-2002 pomočnik trenerja Maribora in državni prvak

2002-2004 prvi trener Maribora, državni prvak leta 2003

2006-2007 trener mladih reprezentanc do 15 in 16 let

2007-2011 trener reprezenance Slovenije (Južna Afrika 2010)

2011-2012 trener Al Ittihada (Savdska Arabija)

2013-2018 trener Rijeke, državni prvak Hrvaške, dvakratni pokalni prvak

Toni Gruden