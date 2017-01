Kitajci naj bi zmanjšali število tujcev, še prej pa upajo na prestop Birse

Cesar še naprej na klopi

16. januar 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lep del slovenskih nogometnih reprezentantov se v svojih klubih še pripravlja na nadaljevanje sezone, pri preostalih pa so bolj kot igre v ospredju prestopne govorice.

Te dni bo očitno najbolj pestro dogajanje okrog Valterja Birse, saj je Šempetrc po pisanju nedeljske izdaje La Gazzette dello Sport sprejel ponudbo kitajskega prvoligaša Changchun Yatai. Že med božično-novoletnimi prazniki so italijanski mediji poročali o zanimanju treh kitajskih klubov za Birso, poleg Changchun Yataia sta to bila še Shanghai Shenhua in Beijing Guoan.

Najbolj zagret je bil klub iz severovzhoda države, ki je prepričal Birso, zdaj pa mora prepričati še Chievo. Gazzetta namreč piše, da želijo v Veroni več kot ponujenih pet milijonov evrov. Changchun Yatai je lani v 16-članski kitajski ligi končal na 12. mestu. Zanj sta igrala Hrvata Darko Matić in Mislav Oršić, ki je pred tremi leti nekaj časa preživel pri Celju. Od januarja do maja je bil trener kluba Slaviša Stojanović. Nova sezona se bo začela na začetku marca.

V soboto je Birsa ob gostovanju pri Interju in porazu s 3:1 igral le v prvem polčasu, ki so ga gostje dobili z 0:1. V 34. minuti je iz kota podal za vodilni zadetek Sergia Pellissierja. Ob odmoru naj bi ostal v slačilnici zaradi lažje poškodbe. Boštjan Cesar je bil po nastopu v sredo v pokalu znova na klopi, v Serie A je zadnjič igral 24. septembra.

Kitajska nogometna zveza naj bi sicer v kratkem po vzoru ameriških profesionalnih lig sprejela t. i. "salary cap", s čimer bi omejila astronomske vsote, ki jih za nakupe nogometašev in njihove plače namenjajo kitajski klubi. Po mnenju zveze so takšni zneski "iracionalni". Prav tako naj bi zmanjšali število tujcev, ki lahko istočasno igrajo na zelenici, s pet na tri. Število tujcev, ki jih lahko imajo v ekipi, pa bo ostalo pet. Omenjene smernice so predstavniki zveze in klubov začrtali na nedeljskem sestanku v Vuhanu.



Krajnc posojen v Frosinone

Luka Krajnc, ki ga Srečko Katanec zaradi neigranja pri Sampdorii jeseni ni več klical v reprezentanco, je sredi tedna dobil nov klub. Cagliari ga je zdaj posodil v Frosinone, ki v italijanski drugi ligi trenutno zaseda drugo mesto. Serie B se bo nadaljevala ta konec tedna.

Krhin prvič po 22. oktobru na klopi Granade

Potem ko se Rene Krhin ni odločil za prestop v Birmingham, je v nedeljo nekoliko presenetljivo prvič po 22. oktobru sedel na klopi Granade. Ob domačem remiju proti zadnjeuvrščeni Osasuni (1:1) pričakovano ni dobil priložnosti za igro. V Španiji pišejo, da se zanj zanima Sporting Gijon, vendar je težko verjeti, da bi prestop k neposrednemu konkurentu za obstanek v španski ligi dobil zeleno luč.



