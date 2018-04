Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jürgen Klinsmann je bil nazadnje selektor ZDA (2011-2016), zdaj pa pravi, da bo po letošnjem SP-ju v Rusiji verjetno spet prevzel vodenje ene od velikih reprezenatanc. Foto: EPA Dodaj v

Klinsmann bi bil rad po SP-ju spet selektor (elfa?)

Voditi želi veliko reprezentanco

16. april 2018 ob 15:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jürgen Klinsmann se želi vrniti na selektorsko klop, zanima pa ga le vodenje reprezentance, ki bi se potegovala za najvišja mesta na velikih turnirjih.

Kot je v pogovoru za revijo Kicker povedal nekdanji nemški nogometni reprezentant in selektor reprezentanc Nemčije in ZDA, je imel v zadnjem času štiri ali pet ponudb, a je vse zavrnil, saj so prišle od reprezentanc, ki nimajo dovolj velikih ambicij.

"Ponudbe so prišle od ekip, ki jim je glavna želja, da se na prvenstvu uvrstijo v izločilne boje. A sam imam večje želje, želim voditi ekipo, ki se bo borila za najboljša mesta. Zame se prvenstvo takrat šele začne."

53-letni Klinsmann je prepričan, da se mu bo priložnost za vodenje dobre ekipe spet ponudila po svetovnem prvenstvu.

"Svojo prihodnost vidim v eni izmed boljših reprezentanc," meni Klinsmann, ki ga gotovo mika, da bi spet vodil elf: "Prepričan sem, da bo zdajšnji selektor Nemčije Joachim Löw kmalu dobil ponudbo kakšnega izmed največjih evropskih klubov, ki je najbrž ne bo zavrnil."

Löw je na klopi Nemčije od leta 2006, ko se je poslovil Klinsmann. Pogodbo sicer ima do leta 2020, a Klinsmann dodaja: "Zagotovo bo Löwa zamikala ponudba Reala ali Barcelone, če mu bodo potrkali na vrata. Tako kot je mene včasih mikal Bayern."

