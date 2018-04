Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Veliko razočaranje nogometašev Kölna v Freiburgu. Foto: Reuters Lewis Holtby je v sijajni formi v zadnjih tednih, potem ko prejšnji trener Bernd Hollerbach sploh ni računal nanj. Foto: Reuters 20-letni Niklas Dorsch je sanjsko debitiral v dresu članske ekipe Bayerna. Foto: Reuters Veselje nogometašev Fortune v Dresdnu. Foto: Reuters Trenerja Friedhelma Funkla so nogometaši Fortune "stuširali" s pivom. Foto: Reuters Dodaj v

Köln se seli v drugo ligo, Hamburg podaljšal upanje

Fortuna iz Düsseldorfa po petih letih znova med elito

28. april 2018 ob 21:40

Freiburg - MMC RTV SLO

Nogometaši Kölna se selijo v drugo nemško ligo. V 32. krogu je Freiburg premagal kozličke s 3:2. Med elito bo naslednjo sezono igrala Fortuna iz Düsseldorfa.

V jesenskem delu je bil Köln razglašen. Pod vodstvom Petra Stögerja je na 15 tekmah zbral le tri točke, kar je neslavni rekord Bundeslige. Nasledil ga je Stefan Ruthenbeck, ki je preporodil ekipo, vendar popolnega preobrata le ni bilo.

Freiburg, ki je prav tako nujno potreboval točke v boju za obstanek, je povedel z 2:0 po dveh golih sijajnega napadalca Nilsa Petersena. Odgovoril je Leonardo Bittencourt z dvema zadetkoma, v 87. minuti je z glavo izenačil na 2:2. Kölnu točka ni prav nič pomagala, vse moči je usmeril v napad in Lucas Höler je v 93. minuti priigral velike tri točke Freiburga.

Dominic Maroh je igral vso tekmo za Köln, ki bo igral v drugi ligi prvič po sezoni 2013/14.

"Dinozavri" še niso rekli zadnje besede

Hamburger SV je znova vstal kot feniks iz pepela. Trener Christian Titz je preporodil ekipo in z zmago v Wolfsburgu (1:3) zdaj "dinozavri Bundeslige" znova upajo na čudežni obstanek. HSV je edina ekipa, ki nikoli ni izpadla iz elitne druščine od ustanovitve Bundeslige leta 1963. Hamburg zdaj za Wolfsburgom zaostaja le še dve točki.

Rezervisti in mladinci Bayerna ugnali Eintracht

Niko Kovač je doživel grenek poraz v Münchnu, Bayern je bil s 4:1 boljši od Eintrachta iz Frankfurta. Jupp Heynckes je pred povratno tekmo polfinala Lige prvakov z madridskim Realom na igrišče poslal rezerviste in mladince. Zaigrali so Lars Lukas Mai, Niklas Dorsch, Meritan Shabani in Franck Evina.

Dve minuti pred odmorom je veliki trenutek dočakal Dorsch, ki je zatresel mrežo iz bližine po podaji Sandra Wagnerja. V drugem polčasu so nato vstopili Rafinha, Thiago in Niklas Süle. Wagner je po protinapadu četrt ure pred koncem povišal na 2:0.



Po golu rezervista Sebastiana Hallerja je Eintracht še upal na točko, a sta Rafinha in Süle potrdila 26. zmago Bayerna v letošnji sezoni. Kovač, ki bo v naslednji sezoni sedel na klopi Bayerna, bo skušal Bavarcem prekrižati načrte v finalu nemškega pokala 19. maja v Berlinu.

Nogometaši Fortune iz Düsseldorfa se po petletni odsotnosti vračajo v Bundesligo. Fortuna je z 2:1 v gosteh premagala Dynamo iz Dresdna. Florian Neuhaus in Rouwen Hennings sta zadela za goste, ki imajo na vrhu druge nemške lige ob tekmi več pet točk prednosti pred Nürnbergom in neulovljivih deset pred tretjeuvrščenim Holsteinom Kielom.

Kaiserslautern izpadel v tretjo ligo

Leta 1998 je Kaiserslautern senzacionalno osvojil naslov nemškega prvaka. Otto Rehhagel je ekipo popeljal do zmage v drugi ligi maja 1997, nato pa že naslednje leto še do prvega mesta med elito. 20 let zatem je Kaiserslautern prvič v bogati zgodovini kluba izpadel v tretjo ligo. Arminia iz Bielefelda je z zmago s 3:2 poslala izbrance Michaela Frontzeka med tretjeligaše.

32. krog:

HOFFENHEIM - HANNOVER 3:1 (1:1)

Kramarić 16., 50., 86.; Karaman 24.

BAYERN - EINTRACHT 4:1 (1:0)

Dorsch 43., Wagner 76., Rafinha 87., Süle 90.; Haller 78.

Bayern: Ulreich, Kimmich (46./Rafinha), Mai, Hummels, Juan Bernat, Rudy, Tolisso, Dorsch, Shabani (56./Thiago), Evina (66./Sule), Wagner.

Eintracht: Hradecky, da Costa, Abraham (46./Russ), Falette, Wolf, Willems, Mascarell, Gačinović (59./Čavar), Fabian, Jović, Hrgota (65./Haller).

Sodnik: Christian Dingert





HERTHA - AUGSBURG 2:2 (0:1)

Ibišević 84./11-m, Selke 87.; Gregoritsch 32., Cordova 61.

RK: Heller 90./Augsburg

FREIBURG - KÖLN 3:2 (2:0)

Petersen 14., 52., Höler 92.; Bittencourt 82., 87.

Maroh je igral vso tekmo in se s Kölnom seli v drugo ligo.

SCHALKE - BORUSSIA (M) 1:1 (1:1)

Caligiuri 45./11-m; Raffael 32.

RK: Bentaleb 12./Schalke

WOLFSBURG - HAMBURGER SV 1:3 (0:2)

Brekalo 78.; Wood 43./11-m, Holtby 45., Waldschmidt 93.

Kostić (HSV) je v 93. minuti zapravil 11-m.



BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART 0:1 (0:1)

Gentner 67.

Alario (Bayer Leverkusen) je v 67. minuti zapravil 11-m.



Nedelja ob 15.30:

MAINZ - RB LEIPZIG



Ob 18.00:

WERDER - BORUSSIA (D)

Lestvica: BAYERN 32 26 3 3 88:23 81 SCHALKE 32 16 9 7 50:36 57 BORUSSIA (D) 31 15 9 7 61:41 54 HOFFENHEIM 32 14 10 8 63:45 52 BAYER LEVERKUSEN 32 14 9 9 55:42 51 LEIPZIG 31 13 8 10 47:47 47 EINTRACHT 32 13 7 12 42:44 46 STUTTGART 32 13 6 13 30:35 45 BORUSSIA (M) 32 12 8 12 43:49 44 HERTHA 32 10 13 9 40:37 43 AUGSBURG 32 10 11 11 42:42 41 WERDER 31 9 10 12 34:38 37 HANNOVER 32 9 9 14 39:50 36 FREIBURG 32 7 12 13 29:53 33 WOLFSBURG 32 5 15 12 31:43 30 MAINZ 31 7 9 15 32:49 30 HAMBURGER SV 32 7 7 18 27:49 28 KÖLN 32 5 7 20 33:63 22

A. G.