Koulibaly z glavo podaljšal upanje Napolija - prednost Juventusa le še točka

Benevento kljub zmagi na San Siru izpadel

22. april 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 22:38

Torino - MMC RTV SLO

Kalidou Koulibaly je z nebeškim skokom v zadnji minuti odločil derbi 34. kroga Serie A. Napoli je v Torinu ugnal Juventus (0:1) in znižal zaostanek na točko.

Do konca italijanskega prvenstva so na sporedu le še štirje krogi. Že naslednji teden bo zelo pestro, saj stara dama v soboto gostuje na San Siru pri Interju, v nedeljo pa bo Fiorentino gostila Napoli. Ključen bo tudi predzadnji krog, ko bo derbi med Romo in Juventusom.

Pjanić stresel vratnico

Že začetek tekme ni šel po načrtih Torinčanov, saj se je poškodoval steber obrambe Giorgio Chiellini, zelenico je zapustil že v 11. minuti. Prvo priložnost so imeli gostitelji, ko je Miralem Pjanić s prostega strela oplazil vratnico. Napoli je nato prevzel pobudo, Marek Hamšik je bil blizu vodilnega zadetka v 24. minuti. Sedem minut pred odmorom je Lorenzo Insigne zatresel mrežo po podaji Jorginha, vendar je bil vsaj meter v prepovedanem položaju. Ob koncu prvega polčasa je bilo jasno, da se je Massimiliano Allegri odločil za previdno taktiko, točka mu je zelo odgovarjala.

Kolulibaly podaljšal upanje na prvi naslov po letu 1990

Juventus je bil v drugem polčasu popolnoma nenevaren. V 71. minuti je vstopil Mario Mandžukić, ki pa tudi ni prinesel preporoda. Gostje so popolnoma prevzeli nadzor nad srečanjem (streli 4:12, v okvir vrat 0:4, posest 40:60 %) in bili za dobro igro nagrajeni v zadnji minuti rednega dela.

Jose Callejon je izvedel kot iz desne strani, pritekel je Koulibaly in s šestih metrov z glavo zabil žogo v mrežo. Veliko veselje Neapeljčanov po zadnjem žvižgu sodnika Gianluce Rocchija. Navijači znova sanjajo o prvem "scudettu" po letu 1990, ko je blestel Diego Armando Maradona.

Eden najpomembnejših golov v karieri Kolibalyja

"Že vso sezono smo verjeli, da lahko osvojimo naslov. Po tej zmagi se je naša samozavest še povečala. Zares smo odigrali odlično tekmo. Gostovanje v Torinu je vedno velik izziv, a mi smo zreli tudi za tak izpit. To je bil eden najpomembnejših golov v moji karieri," je bil navdušen 26-letni Kolibaly.

Trener Maurizio Sarri ostaja previden: "Seveda smo vsi zelo veseli, vendar je Juventus še vedno na prvem mestu. Prav nič še ni odločeno, mislimo le na naše štiri tekme. Nisem si misli, da bomo stisnili Juventus pred njihova vrata."

"To ni bila dobra tekma, obe ekipi znata igrati precej bolje. Zares je bilo malo strelov na vrata," je bil razočaran Allegri.

Benevento se vrača v Serie B

Nogometaši Beneventa so v soboto na San Siru premagali Milan z 1:0, a jim je danes dobro razpoloženje pokvaril Crotone, ki je z zmago z 2:1 v Vidmu proti Udineseju poskrbel za Beneventovo vrnitev med drugoligaše.

Benevento, ki je tudi matični klub Sampdorii posojenega slovenskega reprezentanta Vida Belca, se tako med drugoligaše vrača po enem letu. Klub, ki domuje približno 60 kilometrov vzhodno od Neaplja, je zelo slabo začel sezono med prvoligaši, saj je izgubil 14 zaporednih tekem in s tem poskrbel za neslaven rekord v kateri koli izmed petih najmočnejših evropskih lig. Zdaj pa za mesti, ki bi ga rešila izpada, zaostaja za nedosegljivih 14 točk, do konca pa so le še štirje krogi.

34. krog:

JUVENTUS - NAPOLI 0:1 (0:0)

Koulibaly 90.

Juventus: Buffon, Höwedes, Benatia, Chiellini (11./Lichtsteiner), Asamoah, Khedira, Pjanić, Matuidi, Douglas Costa (71./Mandžukić), Higuain, Dybala (46./Cuadrado).

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan (80./Rog), Jorginho, Hamšik (67./Zielinski), Jose Callejon, Mertens (61./Milik), Insigne.

Sodnik: Gianluca Rocchi

SPAL - ROMA 0:3 (0:1)

Vicari 33./ag, Nainggolan 52., Schick 60.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



SASSUOLO - FIORENTINA 1:0 (1:0)

Politano 41.

RK: Dabo 30./Fiorentina



MILAN - BENEVENTO 0:1 (0:1)

Iemmello 29.

RK: Diabate 80./Benevento



CAGLIARI - BOLOGNA 0:0

UDINESE - CROTONE 1:2 (1:1)

Lasagna 6.; Simy 7., Faraoni 86.

CHIEVO - INTER 1:2 (0:0)

Stepinski 90.; Icardi 52., Perišić 61.

Birsa je vstopil v 67. min, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi. Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ATALANTA - TORINO 2:1 (0:0)

Freuler 53., Gosens 64.; Ljajić 56.

LAZIO - SAMPDORIA 4:0 (2:0)

Milinković-Savić 32., de Vrij 43., Immobile 85., 88.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

Ponedeljek ob 20.45:

GENOA - VERONA

Lestvica: JUVENTUS 34 27 4 3 78:20 85 NAPOLI 34 26 6 2 71:23 84 ROMA 34 20 7 7 55:27 67 LAZIO 34 20 7 7 83:43 67 INTER 34 18 12 4 56:23 66 ATALANTA 34 15 10 9 52:35 55 MILAN 34 15 9 10 44:38 54 SAMPDORIA 34 15 6 13 51:53 51 FIORENTINA 34 14 9 11 47:38 51 TORINO 34 11 14 9 48:41 47 BOLOGNA 34 11 6 17 37:44 39 GENOA 33 10 8 15 26:33 38 SASSUOLO 34 9 10 15 25:53 37 CAGLIARI 34 9 6 19 30:56 33 UDINESE 34 10 3 21 43:56 33 CROTONE 34 8 7 19 32:59 31 CHIEVO 34 7 10 17 30:53 31 SPAL 34 5 14 15 30:55 29 HELLAS VERONA 33 7 4 22 26:65 25 BENEVENTO 34 5 2 27 29:78 17

A. G.