Krize Bayerja še ni konec - slab strel Topraka z enajstih metrov v 96. minuti

Vodilni Bayern gosti Eintracht

10. marec 2017 ob 22:54

Leverkusen - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna ne najdejo poti iz krize. Na uvodni tekmi 24. kroga Bundeslige so le remizirali z Werderjem (1:1). Kapetan Ömer Toprak je v 96. minuti zelo slabo izvedel najstrožjo kazen.

Farmacevti so v ponedeljek dobili novega trenerja. Tayfun Korkut je zamenjal Rogerja Schmidta, ki je moral oditi po seriji slabih izidov, kaplja čez rob pa je bil poraz prejšnjo soboto na stadionu Westfalen v Dortmundu (2:6). Kevin Kampl je znova odigral vseh 90 minut.

Volland poskrbel za hitro vodstvo Bayerja

Gostitelji so povedli v 7. minuti, ko je Julian Brandt z 20 metrov stresel prečko, žoga se je odbila na golovo črto in nazaj v polje, pritekel je Kevin Volland in jo z glavo poslal v mrežo. Gostitelji so imeli premoč v nadaljevanju, a prednosti niso uspeli povišati.

"Pizza" zadel tri minute po vstopu v igro

V 49. minuti je nevaren strel Karima Bellarabija obranil Felix Wiedwald. Werder ni bil nevaren in v 76. minuti je trener Alexander Nouri v igro poslal veterana Claudia Pizarra, ki je odigral že 200. tekmo v dresu Bremenečanov v Bundesligi. Tri minute zatem je po podaji s prostega strela z desne strani v zmedi pred vrati Bayerja do strela prišel Robert Bauer. Žoga bi zletela precej mimo vrat, vendar je Pizarro podstavil trebuh in spremenil smer žoge, ki je končala v mali mrežici. 38-letni perujski napadalec je še vedno pravi velemojster pred vrati tekmeca.

Wiedwald junak pri Bremenčanih

V zadnji minuti je Bayer ostal le z deseterico, saj je Wendell zaradi grobega štarta prejel drugi rumeni karton. V zadnji minuti sodnikovega dodatka je Maximilian Eggestein v kazenskem prostoru podrl Benjamina Henrichsa in sodnik Tobias Stieler je pokazal na belo točko. V 96. minuti je Toprak z desnico izjemno slabo izvedel najstrožjo kazen, Wiedwald je žogo zlahka ujel in Bremenčani so se veselili velike točke v boju za obstanek.

24. krog:

BAYER LEVERKUSEN - WERDER 1:1 (1:0)

Volland 7.; Pizarro 79.

RK: Wendell 90./Bayer

Toprak (Bayer) je v 96. minuti zapravil 11-m.

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs, Toprak, Dragović, Wendell, Baumgartlinger, Kampl, Bellarabi (64./Havertz), Volland, Brandt (74./Mehmedi), Hernandez (82./Kiessling).

Werder Bremen: Wiedwald, Veljković, Sane, Moisander, Gebre Selassie (76./Pizarro), Eggestein, Bauer, Grillitsch (67./Delaney), Junuzović (92./Kainz), Bartels, Kruse.

Sodnik: Tobias Stieler





Sobota ob 15.30:

BAYERN - EINTRACHT

HERTHA - BORUSSIA (D)

DARMSTADT - MAINZ

FREIBURG - HOFFENHEIM

RB LEIPZIG - WOLFSBURG



Ob 18.30:

INGOLSTADT - KÖLN



Nedelja ob 15.30:

SCHALKE - AUGSBURG



Ob 17.30:

HAMBURGER SV - BORUSSIA (M)

Lestvica: BAYERN 23 17 5 1 57:13 56 RB LEIPZIG 23 15 4 4 43:24 49 BORUSSIA (D) 23 12 7 4 52:25 43 HOFFENHEIM 23 10 11 2 44:24 41 HERTHA 23 11 4 8 30:25 37 EINTRACHT 23 10 5 8 26:24 35 KÖLN 23 8 9 6 31:25 33 FREIBURG 23 10 3 10 30:40 33 BORUSSIA (M) 23 9 5 9 29:31 32 BAYER (L) 24 9 4 11 37:39 31 MAINZ 23 8 5 10 32:38 29 AUGSBURG 23 7 7 9 23:30 28 SCHALKE 23 7 6 10 28:27 27 WERDER 24 7 5 12 31:44 26 WOLFSBURG 23 6 5 12 21:34 23 HAMBURGER SV 23 6 5 12 22:45 23 INGOLSTADT 23 5 3 15 21:39 18 DARMSTADT 23 3 3 17 15:45 12

A. G.