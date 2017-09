Kvalifikacije: Slovaška - Slovenija 0:0

V začetni postavi debitant Amedej Vetrih

Slovenski nogometaši v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostujejo v Trnavi pri Slovaški, kjer si poraza praktično ne smejo privoščiti.

Slovaki bi namreč ob zmagi na drugem mestu skupine F pobegnili na štiri točke prednosti, ki bi jih varovanci Srečka Katanca do konca kvalifikacij težko nadoknadili.

Katanec je v začetno postavo nekoliko presenetljivo uvrstil debitanta Amedeja Vetriha, medtem ko je Benjamin Verbič ostal na klopi. Pri Slovakih manjkajo stebra obrambe Martin Škrtel in Jan Durica ter prvi vratar Matuš Kozačik.

Oblak reševal Slovence

Po začetnem otipavanju so prvi zapretili Slovaki. V sedmi minuti je z roba kazenskega prostora dlani vratarja Jana Oblaka ogrel Peter Pekarik. Malo kasneje je moral zaradi poškodbe prepone z zelenice Bojan Jokić. Zamenjal ga je Mitja Viler. Sledili sta dve izjemni nevarni akciji Slovakov, pri katerih se je izkazal Oblak. Najprej je Oblak ubranil poskus Adama Nemca iz neposredne bližine, nato pa še s pravo parado poskus Mareka Hamšika od daleč. Slovaki so bili v prve četrt ure gospodarji na zelenici.

Po slabšem začetku se je prebudila tudi Slovenija. Josip Iličić je izsilil prekršek na desni strani, blizu kazenskega prostora. Sledil je prosti strel Valterja Birse, ki pa se ni končal s slovenskim poskusom v okvir vrat. Slovenci so v nadaljevanju uprizorili še nekaj obetavnih akcij, a brez prave nevarnosti za slovaškega vratarja Martina Dubravko. Manjkala je podaja ali dve.

Oblak spet preprečil vodstvo Slovakov

V 34. minuti je Slovaška prišla do prostega strela z okoli 18 metrov. K žogi je pristopil Hamšik in sprožil mimo živega zidu, a je zadetek s še eno vrhunsko obrambo preprečil Oblak, ki je žogo izbil z levico. Slovaki so bili boljše moštvo, močnejše na sredini, medtem ko so Slovenci čakali na priložnost iz protinapadov. V 44. minuti je od daleč močno sprožil Robert Mak, a je sijajni Oblak s fantastično parado še enkrat pokazal, zakaj je eden najboljših vratarjev na svetu. Tik pred koncem polčasa, še en nevaren napad Slovakov, a je branilec Pekarik zadel le zunanji del mreže. Statistika prvega polčasa: posest žoge 67:33, streli v okvir vrat 5:0 - vse v korist Slovakov.

Ti so bili nevarnejši tudi v drugem polčasu. V 51. minuti se je tako na desni strani sam pred Oblakom znašel Robert Mak, a je slovenski vratar uspel toliko preusmeriti žogo, da je zadela zunanji del mreže. Malo kasneje je na drugi strani v eni od redkih nevarnih akcij zapretila tudi Slovenija, a je bil poskus Tima Matavža blokiran. V 60. minuti je Birso zamenjal Benjamin Verbič.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA F



Danes ob 20.45:

SLOVAŠKA - SLOVENIJA 0:0 (0:0)

Slovaška: Dubravka, Pekarik, Škrinjar, Hubočan, Gyomber, Kucka, Mak, Lobotka, Hamšik, Weiss (54./Rusnak), Nemec.



Slovenija: Oblak, Jokić (9./Viler), Mevlja, Cesar, Skubic, Krhin, Kurtić, Vetrih, Iličić, Birsa (60./Verbič), Matavž.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)





MALTA - ANGLIJA 0:1 (0:0)

Kane 53.



LITVA - ŠKOTSKA 0:2 (0:2)

Armstrong 25., Robertson 30.

Lestvica: ANGLIJA 6 4 2 0 10:2 14 SLOVAŠKA 6 4 0 2 12:4 12 SLOVENIJA 6 3 2 1 6:3 11 ŠKOTSKA 6 2 2 2 9:10 8 LITVA 6 1 2 3 6:11 5 MALTA 6 0 0 6 2:15 0

