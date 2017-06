Kvalifikacije: Slovenija - Malta 0:0

Manjkajo Cesar, Samardžić, Birsa in Kampl

10. junij 2017 ob 15:30,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 18:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca v 6. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah gosti Malto.

Slovenci so favoriti proti nasprotniku, ki v petih krogih ni osvojil niti točke, tako da je z gol razliko 2:13 trdno prikovan na dno lestvice.

Zato bi bilo vse razen zmage varovancev Srečka Katanca velik spodrsljaj pred jesenskim finišem kvalifikacij, ko si bo Slovenija skušala izboriti pot na svetovno prvenstvo v Rusiji.

Slovenija bo srečanje odigrala brez kaznovanih Boštjana Cesarja, Mirala Samardžića in Valterja Birse. Manjka tudi poškodovani Kevin Kampl. d reprezentance in športne kariere nasploh pa se poslavlja Milivoje Novaković.

Slovenija je po petih tekmah na tretjem mestu skupine F, s točko zaostanka za Slovaško, ki bo tokrat gostovala v Litvi. Vodilna Anglija bo gostovala pri Škotski.

Slovenci so pričakovano hitro prevzeli pobudo, a zgoščene obrambe Malte niso uspeli prebiti. Napadi in obetavne akcije na polovici Maltežanov so se vrstile, toda "bunker" je kljuboval napadom. V 17. minuti je Josip Iličić s prostega strela ogrel dlani vratarja Andrewa Hogga. Slednji je bil na večji preizkušnji malo kasneje, ko je s precej težavami odbil poskus Antonia Delamee Mlinarja.



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina F

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA - MALTA 0:0 (-:-)



Slovenija: Oblak, Jokić, Delamea Mlinar, Mevlja, Skubic, Krhin, Kurtić, Verbič, Iličić, Bezjak, Berić.



Malta: Hogg, Z. Muscat, Failla, Borg, Agius, A. Muscat, Kristensen, Fenech, Effiong, Pisani, Schembri.



Sodnik: Simon Lee Evans (Wales)

ŠKOTSKA - ANGLIJA 0:0 (-:-)

Ob 20.45:

LITVA - SLOVAŠKA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Lestvica: ANGLIJA 5 4 1 0 8:0 13 SLOVAŠKA 5 3 0 2 10:3 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 4:3 8 ŠKOTSKA 5 2 1 2 7:8 7 LITVA 5 1 2 2 5:9 5 MALTA 5 0 0 5 2:13 0

V ŽIVO:

A. V.