Kvalifikacije: Slovenija - Malta 2:0

Anglija gostuje na Škotskem, Slovaška v Litvi

10. junij 2017 ob 15:30,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca v 6. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah gosti Malto.

Slovenci so favoriti proti nasprotniku, ki v petih krogih ni osvojil niti točke, tako da je z gol razliko 2:13 trdno prikovan na dno lestvice.

Zato bi bilo vse razen zmage varovancev Srečka Katanca velik spodrsljaj pred jesenskim finišem kvalifikacij, ko si bo Slovenija skušala izboriti pot na svetovno prvenstvo v Rusiji.

Slovenija je po petih tekmah na tretjem mestu skupine F, s točko zaostanka za Slovaško, ki tokrat gostuje v Litvi, medtem ko vodilna Anglija gostuje pri Škotski.

Obetavne akcije Slovenije, a brez gola

Slovenci so pričakovano hitro prevzeli pobudo, a zgoščene obrambe Malte niso uspeli prebiti. Napadi in obetavne akcije na polovici Maltežanov so se vrstile, toda "malteški bunker" je vzdržal slovensko obleganje. V 17. minuti je Josip Iličić s prostega strela ogrel dlani vratarja Andrewa Hogga. Slednji je bil na večji preizkušnji malo kasneje, ko je s precej težavami odbil poskus Antonia Delamee Mlinarja z glavo. Na drugi strani so zobe pokazali tudi Maltežani, ko se je priložnost nenadoma ponudila Alexu Muscatu, ki pa mu je žogo še pravi čas izbil Bojan Jokić.

Verbič zapravil "smrtno" priložnost

Slovenci so tudi v nadaljevanju prevladovali, Robert Berić je v 27. minuti z glavo streljal čez vrata. V 33. minuti pa najlepša priložnost na tekmi. Po dolgi podaji in slabem posredovanju Maltežanov je žoga prišla do Benjamina Verbiča, strelca na Malti, ki je nato sam stekel proti vratom, a s kakšnih 12 metrov zgrešil okvir vrat. V 37. minuti je Alfred Effiong v kazenskem prostoru vlekel Delameo Mlinarja, ki je padel. Slovenci so zahtevali enajstmetrovko, a jih sodnik Simon Lee Evans ni "uslišal".

Mojstrovina Iličića za vodstvo Slovenije

In ko je že kazalo, da se bo kljub veliki premoči Slovenije prvi polčas končal brez golov, je "udaril" Josip Iličić. Iličić je že v sodnikovem dodatku preigraval na desni strani kazenskega prostora, nato pa s svojo levico diagonalno meril v "malo mrežico" Hogga, ki je žogo lahko le pospremil s pogledom. Zares mojstrovina "Jojota". Statistika prvega polčasa: posest žoge 74:26, streli 12:1, streli v okvir 5:0 - vse za Slovenijo.

Drugi zadetek visel v zraku

Tudi v drugem polčasu se je slovenska prevlada na zelenici nadaljevala. V 64. minuti je na igrišče vstopil Milivoje Novaković, za katerega je bila to zadnja tekma v karieri profesionalnega nogometaša. "Novagol" je zamenjal Roberta Berića. V 68. minuti je do strela z roba kazenskega prostora prišel Verbič, ki je dobro meril, a se je izkazal malteški vratar Hogg. Malo kasneje sta nevarno poskušala še Rene Krhin in Nik Omladič.

Drugi zadetek Slovenije je visel v zraku. Izjemno blizu mu je bil tudi Novaković v 74. minuti, ko je po predložku Nejca Skubica silovito sprožil z nekaj metrov, a mu je Hogg s pravočasnim iztekanjem blokiral strel. "Novagol" je napako popravil v 84. minuti, ko je vtekel na podajo Iličića z desne strani, nato pa iz bližine matiral Hogga. Novaković



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina F

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA - MALTA 2:0 (1:0)

7.839; Iličić 45., Novaković 84.

Slovenija: Oblak, Jokić, Delamea Mlinar, Mevlja, Skubic (88./Palčič), Krhin, Kurtić, Verbič, Iličić, Bezjak (58./Omladič), Berić (64./Novaković ).



Malta: Hogg, Z. Muscat, Failla, Borg (89./Magri), Agius, A. Muscat, Kristensen (46./Gambin), Fenech , Effiong , Pisani , Schembri.



Sodnik: Simon Lee Evans (Wales)

ŠKOTSKA - ANGLIJA 0:1 (0:0)

Oxlade-Chamberlain 70.

Ob 20.45:

LITVA - SLOVAŠKA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Lestvica: ANGLIJA 5 4 1 0 8:0 13 SLOVAŠKA 5 3 0 2 10:3 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 4:3 8 ŠKOTSKA 5 2 1 2 7:8 7 LITVA 5 1 2 2 5:9 5 MALTA 5 0 0 5 2:13 0

V ŽIVO:

Aleš Vozel, foto: BoBo/Reuters