Kvalifikacije za SP: Avstrija - Srbija 1:1

Španci gostijo Albance

6. oktober 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 6. oktober 2017 ob 21:09

Dunaj - MMC RTV SLO

V kvalifikacijah za SP 2018 so na sporedu tekme predzadnjega kroga v skupinah D, G in I. Srbija lahko vozovnico za Rusijo dvigne na Dunaju. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Avstrijci, ki so igrali na lanskem evropskem prvenstvu, so že odpisani. Selektor Marcel Koller bo vodil ekipo le še na teh dveh tekmah. Srbija je še brez poraza in ima vse v svojih rokah in nogah.

Wales se je utrdil na drugem mestu z zmago v Tbilisiju (0:1). Na stadionu Boris Paichadze je odločil Tom Lawrence v 49. minuti z močnim strelom z 20 metrov po podaji Aarona Ramseyja.

Skupina D:

GRUZIJA - WALES 0:1 (0:0)

Lawrence 49.



Danes ob 20.45:

AVSTRIJA - SRBIJA 1:1 (-:-)

Burgstaller 25.; Milivojević 11.

Avstrija: Lindner, Bauer, Dragović, Danso, Wöber, Baumgartlinger, Ilsanker, Grillitsch, Kainz, Arnautović, Burgstaller.

Srbija: Stojković, Ivanović, Mitrović, Nastasić, Rukavina, Milivojević, Matić, Kolarov, Gačonović, Mitrović, Tadić.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)



IRSKA - MOLDAVIJA 2:0 (-:-)

Murphy 2., 19.

Lestvica: SRBIJA 8 5 3 0 17:7 18 WALES 9 4 5 0 13:5 17 IRSKA 8 3 4 1 9:6 13 AVSTRIJA 8 2 3 3 10:10 9 GRUZIJA 9 0 5 4 8:13 5 MOLDAVIJA 8 0 2 6 4:20 2

Skupina G, danes ob 20.45:

ITALIJA - MAKEDONIJA 0:0 (-:-)



LIECHTENSTEIN - IZRAEL 0:1 (-:-)



ŠPANIJA - ALBANIJA 3:0 (-:-)

Rodrigo 16., Isco 24., Thaigo 27.

Lestvica: ŠPANIJA 8 7 1 0 32:3 22 ITALIJA 8 6 1 1 19:7 19 ALBANIJA 8 4 1 3 10:9 13 IZRAEL 8 3 0 5 9:14 9 MAKEDONIJA 8 2 1 5 10:14 7 LIECHTENSTEIN 8 0 0 8 1:34 0

Skupina I, danes ob 20.45:

HRVAŠKA - FINSKA 0:0 (-:-)

Hrvaška: Subašić, Vrsaljko, Mitrović, Vida, Pivarić, Modrić, Rakitić, Brozović, Kramarić, Perišić, Mandžukić.

Finska: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Ojala, Granlund, Schüller, Sparv, Hetemaj, Hämäläinen, Pohjanpalo, Skrabb.

Sodnik: Daniel Stefanski (Poljska)



KOSOVO - UKRAJINA 0:0 (-:-)



TURČIJA - ISLANDIJA 0:0 (-:-)

Lestvica: HRVAŠKA 8 5 1 2 12:3 16 ISLANDIJA 8 5 1 2 11:7 16 TURČIJA 8 4 2 2 12:8 14 UKRAJINA 8 4 2 2 11:7 14 FINSKA 8 2 1 5 6:10 7 KOSOVO 8 0 1 7 3:20 1

