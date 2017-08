Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Antoine Griezmann in moštveni kolegi lahko naredijo velik korak proti svetovnemu prvenstvu. Foto: Reuters

Kvalifikacije za SP: Francija - Nizozemska 1:0

Zelo pomembna tekma med Ciprom in BiH

31. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 21:17

St. Denis - MMC RTV SLO

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Rusiji so v odločilem delu. Danes so na sporedu tekme 7. kroga v skupinah A, B in H. Derbi bo na Stade de Francu, kjer bodo Francozi gostili Nizozemce.

Evropski podprvaki iz lanskega evropskega prvenstva so izraziti favoriti. Nizozemce bi izločili iz boja za prvo mesto v skupini in naredili velik korak proti mundialu v Rusiji.

Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Skupina A, danes ob 20.45:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA 1:0 (-:-)

Griezmann 14.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kante, Pogba, Coman, Griezmann, Lemar, Giroud.

Nizozemska: Cillessen, Fosu-Mensah, de Vrij, Hoedt, Blind, Wijnaldum, Strootman, Sneijder, Robben, Promes, Janssen.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

LUKSEMBURG - BELORUSIJA

BOLGARIJA - ŠVEDSKA

Lestvica: ŠVEDSKA 6 4 1 1 12:4 13 FRANCIJA 6 4 1 1 11:5 13 NIZOZEMSKA 6 3 1 2 13:6 10 BOLGARIJA 6 3 0 3 9:12 9 BELORUSIJA 6 1 2 3 4:11 5 LUKSEMBURG 6 0 1 5 6:17 1

Skupina B, danes ob 20.45:

MADŽARSKA - LATVIJA

ŠVICA - ANDORA

PORTUGALSKA - FERSKI OTOKI

Lestvica: ŠVICA 6 6 0 0 12:3 18 PORTUGALSKA 6 5 0 1 22:3 15 MADŽARSKA 6 2 1 3 8:7 7 FERSKI OTOKI 6 1 2 3 2:10 5 ANDORA 6 1 1 4 2:13 4 LATVIJA 6 1 0 5 2:12 3

Skupina H, danes ob 20.45:

BELGIJA - GIBRALTAR

CIPER - BiH

GRČIJA - ESTONIJA

Lestvica: BELGIJA 6 5 1 0 24:2 16 GRČIJA 6 3 3 0 10:3 12 BiH 6 3 2 1 13:5 11 CIPER 6 2 1 3 5:9 7 ESTONIJA 6 1 1 4 5:17 4 GIBRALTAR 6 0 0 6 3:24 0

A. G.