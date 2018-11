Najboljši strelec letošnjega mundiala Harry Kane je znova rešil Angleže. Foto: Reuters Andrej Kramarić je premešal amngleško obrambo in poslal žogo v malo mrežico. Foto: Reuters Dodaj v

Lingrad in Kane zrežirala preobrat na Wembleyju - Hrvati v ligo B

V skupini 4 mogoči še vsi scenariji

18. november 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 16:52

London - MMC RTV SLO

Najboljši strelec svetovnega prvenstva v Rusiji Harry Kane je veliki junak na Wembleyju. Anglija je po preobratu v zadnjih 12 minutah premagala Hrvaško z 2:1 in se uvrstila na finalni turnir Ligi narodov.

Gre za ponovitev polfinala letošnjega svetovnega prvenstva. Za obe reprezentanci velja, da ju le zmaga vodi na "final four" Lige narodov. V skupini 4 je namreč trenutno na vrhu Španija, ki ima šest točk (in tekmo več), medtem ko imata Anglija in Hrvaška po štiri točke. S porazom bi Hrvaška izpadla v ligo B, prav tako ob izidu 0:0. Remi z zadetki bi v nižji rang tekmovanja poslal Angleže.

Finalni turnir elitne skupine na Portugalskem

Finalni turnir elitne skupine Lige narodov se bo skoraj zagotovo odvil na Portugalskem. Kandidaturo za organizacijo so poleg Portugalske oddali še Italijani in Poljaki, a ker se niso uvrstili med najboljše štiri reprezentance, s tem niso izpolnili osnovnega pogoja.

Portugalska je za mesti polfinalnih obračunov, ki bosta 5. junija 2019, prijavila Porto in Guimaraes, finale bo na sporedu dan pozneje. Evropska nogometna zveza bo Portugalsko za prireditelja uradno razglasila 3. decembra na zasedanju izvršnega komiteja v Dublinu,

na katerem bodo znani tudi prireditelji zaključnih turnirjev nižjih skupin, po zasedanju pa bodo izvedli tudi žreb polfinalnih parov.



LIGA A, skupina 4:

ANGLIJA - HRVAŠKA 2:1 (0:0)

Lingard 78., Kane 85.; Kramarić 57.

Anglija: Pickford, Walker, Gomez, Stones, Chilwell, Barkley (63./Alli), Dier, Delph (73./Lingard), Sterling, Kane, Rashford (73./Sancho).

Hrvaška: Kalinić, Vrsaljko (26./Milić), Lovren, Vida, Jedvaj, Modrić, Brozović, Kramarić, Vlašić (79./Rog), Perišić, Rebić (46./Brekalo).

Sodnik: Anastasios Sidiropoulos (Grčija)

Vrstni red: Anglija 7, Španija 6, Hrvaška 4.

SKUPINA 2, ob 20.45:

ŠVICA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija 9, Švica 6, Islandija 0.

LIGA B, skupina 3, ob 18.00:

SEVERNA IRSKA - AVSTRIJA

Vrstni red: BiH 10, Avstrija 4, Severna Irska 0 točk.

LIGA C, skupina 2, ob 20.45:

MADŽARSKA - FINSKA

GRČIJA - ESTONIJA

Vrstni red: Finska 12, Grčija 9, Madžarska 7, Estonija 1.

LIGA D, skupina 2, ob 18.00:

SAN MARINO - BELORUSIJA

MOLDAVIJA - LUKSEMBURG

Vrstni red: Belorusija 11, Luksemburg 9, Moldavija 8, San Marino 0.

T. O.