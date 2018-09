Liga narodov: Italija - Poljska 1:1

Turčija gosti Rusijo, Srbi z Litvo

7. september 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 22:27

Petkov večer prinaša nadaljevanje uvodnega kroga novoustanovljene nogometne Lige narodov. V Ligi A Italija, ki se ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Rusijo, gosti Poljsko.

Poljaki so sicer igrali v Rusiji, a so se morali posloviti že po skupinskem delu. Azzurri gostijo Poljake v Bologni na stadionu Renato Dell'Ara. Poljaki so si izjemno priložnost priigrali v 7. minuti, ko se je Piotr Zielinski sam prebil pred Gianluigija Donnarumme, a se je italijanski vratar izkazal z odlično obrambo.

Zielinski popravil "napako"

Zielinski se je za spodrsljaj odkupil v 40. minuti, ko so Poljaki odvzeli žogo Jorginhu nekaj metrov izven kazenskega prostora. Robert Lewandowski je nato podal na drugo stran, kjer je Zielinski žogo "s prve" atraktivno poslal pod prečko nemočnega Donnarumme. Polčas se je tako končal z vodstvom Poljakov. Domači so imeli sicer žogo več v nogah (57:43), a so bili gostje nevarnejši (streli v okvir vrat 3:0).

Jorginho izenačil z bele točke

Italijani so imeli tudi v drugem polčasu pobudo, a je bila ta jalova. V 76. minuti pa je Federico Chiesa "izsilil" enajstmetrovko, potem ko ga je v kazenskem prostoru podrl Jakub Blaszczykowski, ki pa je bržkone pred tem izbil žogo. Kakorkoli, Nemec Felix Zwayer je pokazal an belo točko, ki jo je izkoristil Jorginho za 1:1.

V preostalih petkovih tekmah med drugim Turčija gosti Rusijo, ki se je izkazala na domačem prvenstvu, kjer se je prebila v četrtfinale.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 3

Danes ob 20.45:

ITALIJA - POLJSKA 1:1 (0:1)

Jorginho 78./11-m; Zielinski 40.

Italija: Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Chiellini , Biraghi, Pellegrini (46./Bonaventura), Jorginho, Gagliardini, Berbardeschi, Balotelli (62./Belotti), Insigne (72./Chiesa).

Poljska: Fabianski, Reca, Bednarek, Glik, Bereszynski, Blaszczykowski (80./Pietrzak), Klich (56./Szymanski), Krychowiak, Kurzawa, Zielinski (66./Linetty), Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)



LIGA B



SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

TURČIJA - RUSIJA 1:2 (1:1)

Aziz 41.; Čerišev 13., Dzjuba 49.



LIGA C



SKUPINA 1

Danes ob 20.45:

ALBANIJA - IZRAEL



SKUPINA 4

Danes ob 20.45:

LITVA - SRBIJA -:- (0:1)

Tadić 38./11-m



ROMUNIJA - ČRNA GORA

LIGA D



SKUPINA 3

AZERBAJDŽAN - KOSOVO 0:0



Danes ob 20.45:

FERSKI OTOKI - MALTA

