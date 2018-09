Liga narodov: Nemčija - Francija 0:0

V ligi B Češka - Ukrajina in Wales - Irska

6. september 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 20:21

München - MMC RTV SLO

Novoustanovljena Liga narodov v najmočnejšem razredu že na uvodu ponuja dvoboj zadnjih dveh svetovnih prvakov, Nemcev in Francozov.

Galski petelini, ki so se pred mesecem in pol v Rusiji drugič zavihteli na svetovni vrh, prihajajo na Allianz Areno, kjer bodo Nemci poskušali popraviti slab vtis, ki so ga pustili na mundialu. V skupini 1 Lige A je sicer še Nizozemska, s katero se bodo Francozi pomerili v nedeljo.

Uefino novo tekmovanje je reprezentance razdelilo v štiri razrede s po štirimi skupinami. Zmagovalec vsake skupine bo napredoval v višji razred, zadnjeuvrščeni v skupini pa nazadoval razred nižje. štirje zmagovalci skupin iz najmočnejšega razreda A se bodo junija 2019 na miniturnirju pomerili za naslov prvaka Lige narodov.

LIGA NARODOV, četrtkove tekme

LIGA A

SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

NEMČIJA - FRANCIJA 0:0 (-:-)

Nemčija: Neuer, Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Goretzka, Müller, Werner, Reus.

Francija: Areola. Pavard, Varane, Umtiti, Mendy, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

LIGA B

SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

ČEŠKA - UKRAJINA -:- (-:-)



SKUPINA 4, četrtek ob 20.45:

WALES - IRSKA -:- (-:-)



LIGA C



SKUPINA 3, četrtek ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

NORVEŠKA - CIPER



LIGA D

SKUPINA 1:

KAZAHSTAN - GRUZIJA 0:2 (0:0)

Ob 20.45:

LATVIJA - ANDORA



SKUPINA 4, četrtek ob 20.45:

ARMENIJA - LIECHTENSTEIN

GIBRALTAR - MAKEDONIJA

T. J.