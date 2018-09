V živo na TVS 2/MMC: Ciper - Slovenija (studijski program)

Po tekmi tudi prenos novinarske konference

9. september 2018 ob 16:05,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 20:16

Nikozija - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca se bo ob 20.45 (studijski del se začne ob 20.15) podala po prvo zmago v Ligi narodov. V Nikoziji se bodo pomerili z gostiteljem, Ciprom. Tekmo boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenci so ob odsotnosti Jana Oblaka, Josipa Iličića in Kevina Kampla znova precej oslabljeni. "Vedno igraš brez nekoga, Kevin je kakovosten, ampak je poškodovan in bomo igrali brez njega. Poznalo se bo, ampak ga morajo drugi nadomestiti. Vedno bo kdo manjkal, tako pač je," je na novinarski konferenci v Nikoziji dejal selektor Tomaž Kavčič in poudaril, da je cilj zmaga in da bodo vse naredili, da jim bo uspelo.

Prenos studijskega programa lahko spremljate od 20.15 naprej. Po tekmi boste lahko na naši spletni strani spremljali tudi prenos novinarske konference.



Slovenski selektor je močno prevetril začetno postavo, saj je v njej kar pet novincev - Stojanovič, Blažič, Črnigoj, Dervišević in Berić.

Ciper je prvo tekmo v Ligi narodov izgubil na Norveškem z 0:2, Slovenija pa je izgubila na domačem terenu, z 2:1 jo je odpravila Bolgarija.

V živo: Prenos na TV Slovenija 2 (kliknite na spodnjo sliko)

LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



Danes ob 20.45:

CIPER – SLOVENIJA

Ciper: Panayi, N. Ioannou, Demetriou, Efrem, Kyriakou, Sotiriou, Kousoulos, Papoulis, Artymatas, Laifis, Kastonas.

Slovenija: Belec, Stojanovič, Blažič, Mevlja, Jokić, Črnigoj, Dervišević, Kurtić, Verbič, Zajc, Berić.

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

Ob 18.00:

BOLGARIJA – NORVEŠKA 1:0 (0:0)

Vasilev 59.

LIGA A, skupina 1



Danes ob 20.45:

FRANCIJA – NIZOZEMSKA



LIGA B, skupina 1

UKRAJINA - SLOVAŠKA 1:0 (0:0)

Jarmolenko 80./11-m.

Ob 18.00:

DANSKA – WALES

LIGA D, skupina 1



Danes ob 18.00:

GRUZIJA – LATVIJA

Skupina 4



Ob 18.00:

MAKEDONIJA – ARMENIJA



Ob 20.45:

LIECHTENSTEIN – GIBRALTAR

D. S.