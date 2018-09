Liga narodov: Španija - Hrvaška 5:0

Španci doma neporaženi že 15 let

11. september 2018 ob 20:09,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 22:08

Elche - MMC RTV SLO

Torkov večer prinaša nadaljevanje nogometne Lige narodov. V derbiju dneva Španija v Elcheju gosti Hrvaško, drugouvrščeno reprezentanco s svetovnega prvenstva v Rusiji.

Za varovance Zlatka Dalića je to prva uradna "tekmovalna" tekma po finalu mundiala, kjer so s 4:2 klonili proti Franciji. Pred petimi dnevi so Hrvati na prijateljskem srečanju remizirali s Portugalsko (1:1). Zadel je Ivan Perišić.

Na drugi strani je Španija Ligo narodov začela z zmago nad Anglijo (1:2) v gosteh. Španci, ki jih vodi novi selektor Luis Enrique, na domačem igrišču niso izgubili že 15 let.

Veliki priložnosti Santinija in Perišića

Prvo večjo priložnost so si priigrali Hrvati. V 14. minuti je Šime Vrsaljko z desne strani podal na prvo vratnico, kamor je vtekel Ivan Santini in z ustrelil s prve, a za nekaj centimetrov zgrešil vrata. Tri minute kasneje je Ivan Perišić lepo vtekel na novo podajo Vrsaljka, a je Dani Carvajala še pravočasno blokiral njegov strel. V 20. minuti je moral zaradi poškodbe z zelenice Vrsaljko. Zamenjal ga je Marko Rog. Hrvaška je v uvodnih minutah pustila boljši vtis.

Saul Niguez zabil v rojstnem mestu

Nato pa v 24. minuti vodstvo Španije. Carvajal je z desne strani poslal predložek v sredino kazenskega prostora, kamor je iz druge linije pritekel Saul Niguez, dobil zračni dvoboj z Matejem Mitrovićem in žogo z glavo zabil v mrežo. Španci so si pred zadetkom izmenjali 19 podaj in žogo držali v nogah 68 sekund. Niguez se je tako veselil zadetka v svojem domačem mestu. Na tribunah ga spremlja tudi njegova družina.

Dva gola Španije v dveh minutah

Španija je v 34. minuti povišala vodstvo. Hrvati so na svoji polovici izgubili žogo, ta je prišla do Marca Asensia, ki jo je s projektilom s približno 20 metrov poslal za hrbet Lovreja Kalinića. Minuto kasneje je bil Kalinić znova premagan. Asensio je po lepem prodoru udaril z roba kazenskega prostora, žoga se je od prečke odbila v Kalinića, od njega pa v mrežo za 3:0. Statistika prvega polčas: poset žoge 61:39, streli 4:3, v okvir vrat 2:1 - vse za Španijo.

Rodrigo povišal na 4:0

"Furija" je v 50. minuti zabila še četrti gol. Asensio je s podajo v prazen prostor našel Rodriga, ki je ušel ofsajd zanki, se sam prebil Kalinića in ga matiral s streloma med nogama. Španci kljub visokem vodstvu ni popuščala. V 57. minuti je po podaji iz kota Sergio Ramos tz glavo povišal na 5:0.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

ISLANDIJA - BELGIJA 0:2 (0:2)

Hazard 29./11-m, Lukaku 31.



ŠVICA - ISLANDIJA 6:0 (2:0)

Zuber 13., Zakaria 23., Shaqiri 53., Seferović 67., Ajeti 71., Mehmedi 82.



SKUPINA 4:

ANGLIJA - ŠPANIJA 1:2 (1:2)

Rashford 11.; Saul Niguez 13., Rodrigo 32.



Danes ob 20.45:

ŠPANIJA - HRVAŠKA 5:0 (3:0)

33.000; Niguez 24., Asensio 33., Kalinić 35./ag, Rodrigo 50., Ramos 57.

Španija: De Gea, Carvajal, Fernandez, Ramos, Gaya, Niguez, Busquets, Ceballos, Asensio, Rodrigo, Isco.



Hrvaška: Kalinić, Pivarić, Vida, Mitrović, Vrsaljko (20./Rog), Brozović (63./Pjaca), Rakitić, Perišić, Modrić, Kovačić, Santini .

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)

SKUPINA 3:

SEVERNA IRSKA - BiH 1:2 (0:1)

Grigg 93.; Duljević 36., Šarić 64.



Danes ob 20.45:

BiH - AVSTRIJA 0:0 (0:0)

LIGA C

SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

FINSKA - ESTONIJA



MADŽARSKA - GRČIJA

LIGA D



SKUPINA 2:



Danes ob 20.45:

SAN MARINO - LUKSEMBURG



MOLDAVIJA - BELORUSIJA

