Liga prvakov: Paris SG - Liverpool (postavi)

Madridski Atletico v osmini finala

28. november 2018 ob 18:55,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 20:07

Madrid - MMC RTV SLO

Derbi 5. kroga Lige prvakov bo na Parku princev, kjer bo PSG gostil Liverpool. Tottenham nujno potrebuje zmago nad Interjem na Wembleyju.

Če Napoli premaga Crveno zvezdo, Liverpool pa Parižane, bo v francoskem prvenstvu brezhibni (14 zmag na 14 tekmah) PSG že izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. To bi do temeljev streslo klub arabskih bogatašev, ki imajo le en cilj - povzpeti se na vrh Evrope. Sanje sta jim v prejšnjih dveh sezonah razbila Real Madrid in Barcelona, ki sta s PSG-jem opravila v osmini finala.

Pod velikim pritiskom je Tottenham v skupini B. Tudi zmaga nad Interjem morda ne bo dovolj, saj v zadnjem krogu Londončani gostujejo na Camp Nouu. Milančani bi si z remijem na Wembleyju že zagotovili osmino finala.

Atletico dvignil vstopnico za osmino finala

Atletico je na stadionu Wanda Metropolitno premagal odpisani Monaco z 2:0 in si zagotovil uvrstitev med najboljši 16 ekip na stari celini.

Španci so večino dela opravili že v uvodnih minutah, ko je najprej Benoit Badiashile Mukinayi v 2. minuti dosegel avtogol, potem ko je spremenil smer žogi po strelu Kokeja. V 24. minuti je zadel še Antoine Griezmann. Francoz je z zunanjim delom nogometnega čevlja postavil končni izid po podaji Angela Corree.

Stefan Savić je v 82. minuti dobil drugi rumeni karton, ko je zakrivil najstrožjo kazen z igranjem z roko, z bele točke pa je nato Radamel Falcao streljal mimo vrat. Izbranci Thierryja Henryja se bodo zdaj lahko posvetili boju za obstanek v francoski ligi.

V zgodnejšem terminu je bila na sporedu tudi tekma v skupini D, kjer je moskovska Lokomotiva ugnala Galatasaray z 2:0. Grzegorz Krychowiak je zadel v 43., Vladislav Ignatjev pa v 53. minuti. Ob 21. uri bo na sporedu še tekma med Portom in Schalkejem, že zdaj pa je jasno, da sta si oba priigrala napredovanje med 16 najboljših.

5. KROG, skupina A:

ATLETICO MADRID - MONACO 2:0 (2:0)

Badiashile 2./ag, Griezmann 24.

RK: Savić 82./Atletico

Falcao (Monaco) je v 82. minuti z 11-m streljal mimo vrat.

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savić, Filipe Luis, Hernandez, Rodrigo, Thomas, Koke (46./Vitolo), Lemar (63./Kalinić), Correa (69./Saul Niguez), Griezmann.

Monaco: Benaglio, Raggi, Jemerson, B. Badiashile, Biancone, Chadli (63./Diop), Tielemans, Massengo, Golovin (63./Thuram Ulien), Grandsir, Sylla (55./Falcao).

Sodnik: Mattias Gestranius (Finska)

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - CLUB BRUGGE

Lestvica: BORUSSIA (D) 4 3 0 1 8:2 9 ATLETICO MADRID 4 3 0 1 7:6 9 CLUB BRUGGE 4 1 1 2 6:5 4 MONACO 4 0 1 3 2:10 1

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - INTER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Lucas Moura, Lamela, Alli, Kane.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, de Vrij, Škriniar, Asamoah, Vecino, Brozović, Politano, Nainggolan, Perišić, Icardi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - BARCELONA

Lestvica: BARCELONA 4 3 1 0 11:3 10 INTER 4 2 1 1 5:5 7 TOTTENHAM 4 1 1 2 7:9 4 PSV EINDHOVEN 4 0 1 3 4:10 1

Skupina C, ob 21.00:

PARIS SG - LIVERPOOL



Paris SG: Buffon, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Verratti, di Maria, Juan Bernat, Mbappe, Neymar, Cavani.

Liverpool: Alisson, Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino, Mane.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



NAPOLI - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 0 2 7:5 6 NAPOLI 4 1 3 0 4:3 6 PARIS SG 4 1 2 1 11:7 5 CRVENA ZVEZDA 4 1 1 2 3:10 4

Skupina D:

LOKOMOTIV MOSKVA - GALATASARAY 2:0 (1:0)

Donk 43./ag, Ignatjev 54.

Ob 21.00:

PORTO - SCHALKE

Lestvica: PORTO * 4 3 1 0 9:3 10 SCHALKE * 4 2 2 0 4:1 8 GALATASARAY 5 1 1 3 3:5 4 LOKOMOTIV MOSKVA 5 1 0 4 4:11 3 * - v osmini finala

