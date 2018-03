Liga prvakov: Barcelona - Chelsea 2:0

Bayern v četrtfinale s skupnim izidom 8:1

14. marec 2018 ob 17:59,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 21:26

Carigrad - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelona in Chelseaja bodo odločili o še zadnjem potniku v četrtfinale Lige prvakov. Barcelona je precej dela opravila že v Londonu, kjer je po golu Lionela Messija remizirala (1:1).

Barcelona je sijajno odprla srečanje, saj je Messi zadel že v tretji minuti. Messi si je z Ousmano Dembelejem želel izmenjati dvojno podajo, a gostje so žogo izbili do Luisa Suareza, ki pa jo je mojstrsko podal do Messija, ki je bil na desni strani kazenskega prostora že precej v mrtvem kotu. A kljub temu je Argentinec ustrelil z desnico in s strelom po tleh med nogami matiral vratarja Thibauta Courtoisa, ki bi moral posredovati bolje.

Po zadetku je pobudo prevzel Chelsea, ki je nanizal nekaj nevarnih akcij, a jim je manjkal zaključek. V 12. minuti je Willian sprožil z roba kazenskeha prostora, a je bil Marc Andre ter Stegen na pravem mestu.

Slalom Messija, izjemen zaključek Dembeleja

Nato pa je v 20. minuti spet udaril Messi, ki je na sredini igrišča ukradel žogo Cescu Fabregasu, v nadaljevanju akcije preigral Andreasa Christensena in Cesarja Azpilicueto, tako da se je na levi strani prebil v kazenski prostor, kjer je podal na drugo stran do Dembeleja, ki je nato s silovitim strelom žogo diagonalno poslal v desni zgornji kot Courtoisa za 2:0.

Tekmo sodi slovenska ekipa na čelu z Damirjem Skomino.

Bayern znova premočan za Bešiktaš

V prvi tekmi dneva je Bayern tudi na povratnem srečanju v Carigradu premagal Bešiktaš, tokrat s 3:1, tako da je v četrtfinale napredoval s skupnim izidom 8:1. Bayern je hitro pokazal, da za Turke tudi doma ne bo "kruha". V 18. minuti je namreč Thomas Müller z desne strani poslal predložek v kazenski prostor na drugo vratnico, kjer je vtekajoči Thiago Alcantara prehitel domačo obrambo in žogo zabil za hrbet vratarja Tolge Zengina.

Avtogol Gonula za 2:0

Bayern je vodstvo povišal na začetku drugega polčasa. Rafinha je podal žogo z desne strani v kazenski prostor Bešiktaša, kjer pa jo je Gokhan Gonul nespretno izbil v lastno mrežo.

Bešiktaš do častnega gola, Wagner postavil piko na i

V 59. minuti je do častnega zadetka prišel tudi Bešiktaš, potem ko je Vagner Love iz težkega položaja, v padcu, žogo spravil pod Svenom Ulreichom za njegovo desno vratnico. A Bayern kljub zagotovljenem napredovanju ni popuščal. V 84. minuti je v protinapadu v kazenski prostor domačih prodrl David Alaba, ki je podal na drugo stran, kjer je osamljeni Sandro Wagner žogo s prsmi potisnil v prazna vrata.

Žreb parov četrtfinala v petek ob 12.00

Poleg Bayerna so se v četrtfinale že uvrstili Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma, Real Madrid in Sevilla. Žreb parov bo v petek ob 12.00 v Nyonu.

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, povratne tekme

Danes ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 2:0 (-:-) 1:1

Messi 3., Dembele 20.

Barcelona: ter Stegen, Roberto , Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez.

Chelsea: Courtois, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Kante, Fabregas, Moses, Hazard, Giroud, Willian.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)





Bešiktaš - BAYERN 1:3 (0:1) 0:5

40.000; Love 59.; Alcantara 18., Gonul 46./ag, Wagner 84.

Bešiktaš: Zengin, Gonul, Medel, Uysal, Erkin, Quaresma, Ozyakup , Arslan (60./Hutchinson ), Lens (60./Talisca), Love (75./Babel), Pektemek.

Bayern: Ulreich, Alaba, Hummels (46./Suele), Boateng , Rafinha , Alcantara (35./Rodriguez), Martinez, Vidal, Ribery, Lewandowski (68./Wagner), Müller.

Sodnik: Michael Oliver (Anglija)



V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

A. V.