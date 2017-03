Liga prvakov: Barcelona - PSG 3:1, Borussia - Benfica 4:0

Hat-trick Aubameyanga na stadionu Westfalen

8. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 22:29

Barcelona, Dortmund

Na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov želijo nogometaši Barcelone postati prva ekipa, ki bi uspela nadomestiti zaostanek z 0:4. Paris SG brani lepo lepo prednost na Camp Nouu.

Katalonci so začeli sanjsko. V 3. minuti je Rafinha z leve strani podal pred vrata. Parižani niso uspeli izbiti žoge, Luis Suarez pa jo je s petih metrov poslal proti vratom, Marquinhos jo je skušal izbiti, a mu ni uspelo pred golovo črto. Žoga je s celotnim obsegom prečkala črto za veliko navdušenje na Camp Nouu.

Aytekin spregledal roko Mascherana

V 11. minuti se je Paris SG malce otresel pritiska. Julian Draxler je z leve strani podal pred vrata, Javier Mascherano je z drsečim štartom skušal posredovati, a ga je žoga zadela v roko. Francozi so se pritoževali, vendar sodnik Deniz Aytekin ni pokazal na belo točko.

Barcelona je vse stavila na napad. Napadi so se vrstili, PSG je bil stisnjen pred svoja vrata. Po četrt ure igre je Lionel Messi s prostega strela s 25 metrov streljal prek vrat, tri minute zatem je Neymar bil od daleč nenatančen še Neymar.

PSG po avtogolu Kurzawe v težavah

Pet minut pred koncem prvega polčasa je Suarez na levi strani kazenskega prostora podal do Andresa Inieste, ki je bil precej oddalljen od žoge, a je Marquinhosu izbiti žogo, nato pa se je od Laywina Kuzawe odbila v mrežo.

Messi z enajstih metrov povišal na 3:0

Barcelona je v drugem polčasu potrebovala še dva gola in slika na igrišču se ni bistveno spremenila. V 50. minuti je Neymar z leve strani prodrl v kazenski prostor, branilec Thomas Meunier je spodrsnil in Brazilec je padel prek njega. Aytekin je najprej le zamahnil z roko, a ga je pomočnik za golom prepričal, da je prekšek bil. Messi je z enajstih metrov z močnim strelom levico povišal na 3:0.

Cavani najprej v vratnico ...

Dve minuti zatem je imel izjemno priložnost PSG. Meunier je ušel Neymarju in z leve strani prodrl v kazenski prostor, podal je pred vrata, kjer je Edinson Cavani stresel vratnico. V 55. minuti je Unai Emery v igro poslal junaka prve tekme Angela di Mario.

... v 62. minuti pa v polno

Parižani so postajali vse bolj nevarni in v 62. minuti je Kurzawa po podaji s prstega strela z glavo podaljšal žogo do Cavanija, ki je z desnico s 13 metrov zabil žogo pod prečko. Marc Andre ter Stegen je bil nemočen.

Osmina finala, povratne tekme:

BARCELONA - PARIS SG 3:1 (2:0) 0:4

Suarez 3., Kurzawa 40./ag, Messi 50./11-m; Cavani 62.



Barcelona: ter Stegen, Mascherano, Pique , Umtiti, Rafinha ( 76./Sergi Roberto), Rakitić ( 84./Andre Gomes), Busquets , Iniesta ( 65./Arda Turan), Messi, Suarez , Neymar .

Paris SG: Trapp, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi , Lucas Moura ( 55./di Maria), Cavani , Draxler ( 75./Aurier).



Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA 4:0 (1:0) 0:1

Aubameyang 4., 61., 85., Pulisic 59.



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek , Sokratis, Bartra, Durm, Weigl, Castro , Schmelzer, Dembele (81./Kagava), Pulisic, Aubameyang.

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu, Samaris ( 74./Samaris), Pizzi, Salvio ( 64./Jonas), Andre Almeida, Mitroglou, Cervi ( 82./Jimenez).



Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



Odigrano v torek:

Napoli - REAL MADRID 1:3 (1:0) 1:3

Mertens 24.; Ramos 51., 57., Morata 91.



Arsenal - BAYERN 1:5 (1:0) 1:5

Walcott 20.; Lewandowski 55./11-m, Robben 68., Costa 78., Vidal 80., 86.

RK: Koscielny 53./Arsenal

Torek, 14. marca, ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

LEICESTER - SEVILLA 1:2

Sreda, 15. marca, ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

V krepkem tisku je izid prvih tekem. Žreb četrtfinala bo 17. marca v Nyonu.

