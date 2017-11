Liga prvakov: Liverpool - Maribor 1:0

Milanič v napad postavil Mešanovića

1. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 21:51

Nogometaši Maribora se v 4. krogu Lige prvakov merijo z Liverpoolom na kultnem Anfieldu. Vijoličasti želijo popraviti vtis s prve tekme v Ljudskem vrtu.

Pred dvema tednoma so petkratni evropski prvaki Mariboru odčitali lekcijo. Izkoristili so bledo igro aktualnih slovenskih prvakov in zmagali s kar 7:0. Varovanci Darka Milaniča so po porazu z angleškim klubom v domačem prvenstvu dosegli dve (minimalni zmagi), s čimer so na vrhu prvenstvene lestvice točkovno izenačeni z večnim tekmecem Olimpijo.

39-letni Izolan se je odločil za trdno obrambo, v napadu pa je prvič v Ligi prvakov v začetni postavi Jasmin Mešanović, ki je v soboto odločil derbi v Domažlah.

Izjemna obramba Handanovića

V prvem polčasu so gostitelji pričakovano pritiskali, a niso uspeli streti disciplinirane obrambe slovenskih prvakov. Liverpool je imel veliko premoč (streli 12:1, v okvir vrat 2:0, koti 9:0, posest 73:27 %).

Že v 17. minuti se je poškodoval Georginio Wijnaldum, vstopil je Jordan Henderson. Štiri minute zatem je Aleks Pihler izgubil žogo pred svojim kazenskim prostoru, Alex Oxlade Chamberlain pa je z drsečim štartom poslal žogo prek vrat.

Najbolj vroče je bilo pred vrati Maribora po pol ure igre, ko je Chamberlain podal z desne strani v kazenski prostor, pred Robertom Firminom je skušal posredovati Jean Claude Billong. Branilec Maribora je preusmeril žogo proti svojim vratom, a se je z izjemno obrambo izkazal Jasmin Handanović, ki je s skrajnimi močmi žogo odbil v prečko.

V Liverpool zaradi poškodb nista potovala Luka Zahović in Denis Šme, zato pa več kot 2.400 navijačev. Sicer pa so imeli Mariborčani izjemno smolo pri potovanju na Otok, saj so zaradi težav z letalom na Otok prišli šele v torek zvečer. Posledično v torek niso opravili treninga na Anfieldu.

4. krog, skupina E, danes ob 20.45:

LIVERPOOL - MARIBOR 1:0 (0:0)

Salah 49.

Liverpool: Karius, Alexander Arnold, Matip, Klavan, Alberto Moreno, Milner, Can, Wijnaldum ( 17./Henderson), Oxlade Chamberlain, Salah, Roberto Firmino.



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Billong, Šuler, Viler, Pihler, Kabha, Bohar , Hotić, Mešanović.

Sodnik: Ivan Kružliak (Slovaška)

SEVILLA - SPARTAK MOSKVA 1:0 (1:0)

Lenglet 30.

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Pizarro, Sarabia, Ben Yedder, Nolito.

Spartak: Selikhov, Ješčenko, Tasci, Jikia, Kombarov, Fernando, Pašalić, Promes, Glušakov, Melgarejo, Luiz Adriano.

Sodnik: Artur Soares Dias (Portugalska)

Lestvica: LIVERPOOL 3 1 2 0 10:3 5 SPARTAK MOSKVA 3 1 2 0 7:3 5 SEVILLA 3 1 1 1 6:7 4 MARIBOR 3 0 1 2 1:11 1

