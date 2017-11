Liga prvakov: Liverpool - Maribor (postavi)

Milanić v napad postavil Mešanovića

1. november 2017 ob 20:11

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaše Maribora čaka eden izmed vrhuncev sezone - obračun 4. kroga Lige prvakov proti Liverpoolu na kultnem Anfieldu. Vijoličasti želijo popraviti vtis s prve tekme v Ljudskem vrtu.

Pred dvema tednoma so petkratni evropski prvaki Mariboru odčitali lekcijo. Izkoristili so bledo igro aktualnih slovenskih prvakov in zmagali s kar 7:0. Varovanci Darka Milaniča so po porazu z angleškim klubom v domačem prvenstvu dosegli dve (minimalni zmagi), s čimer so na vrhu prvenstvene lestvice točkovno izenačeni z večnim tekmecem Olimpijo.

39-letni Izolan se je odločil za trdno obrambo, v napadu pa bo prvič v Ligi prvakov v začetni postavi Jasmin Mešanović, ki je v soboto odločil derbi v Domažalh.

V Liverpool zaradi poškodb nista potovala Luka Zahović in Denis Šme, zato pa več kot 2.400 navijačev. Sicer pa so imeli Mariborčani izjemno smolo pri potovanju na Otok, saj so zaradi težav z letalom na Otok prišli šele v torek zvečer. Posledično v torek niso opravili treninga na Anfieldu.

Milanič: Zmoremo in znamo

V Ljudskem vrtu so se na prvi tekmi vsi načrti vijoličastih sesuli že v uvodnih minutah, ko so rdeči - igrali so sicer v oranžnih dresih - povedli. Slovenski prvaki upajo, da bodo tokrat tekmo začeli bolje. "Zdaj vemo, dejansko smo vedeli že prej, kje je njihovo najmočnejše orožje. Ampak smo v Mariboru vse pokvarili s slabim začetkom. Zato bo zdaj treba igrati pametneje, predvsem pa bolj zbrano. Verjamem, da bo v sredo zgodba drugačna. Tista izkušnja iz Ljudskega vrta je pozabljena," je za spletno stran Maribora povedal bočni branilec Martin Milec. Tudi trener Milanič verjame v boljšo predstavo: "Zmoremo in znamo. Sposobni smo biti bistveno trši oreh za tekmeca, za katerega vemo, da ima kakovost in hitrost. Želim videti moštvo, ki je zelo povezano med seboj in bo znalo tudi kaj potrpeti. Da ne bomo delovali posamično, ampak kot homogena skupina."

Na lestvici skupine E vodi Liverpool, drugi je Spartak iz Moskve (oba imata po 5 točk), Sevilla je s štirimi točkami tretja, Maribor s točko četrti.

4. krog, skupina E, danes ob 20.45:

LIVERPOOL - MARIBOR

Liverpool: Karius, Alexander Arnold, Matip, Klavan, Alberto Moreno, Milner, Can, Wijnaldum, Oxlade Chamberlain, Salah, Roberto Firmino.



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Billong, Šuler, Viler, Pihler, Kabha, Bohar, Hotić, Mešanović.

Sodnik: Ivan Kružliak (Slovaška)

SEVILLA - SPARTAK MOSKVA

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Pizarro, Sarabia, Ben Yedder, Nolito.

Spartak: Selikhov, Ješčenko, Tasci, Jikia, Kombarov, Fernando, Pašalić, Promes, Glušakov, Melgarejo, Luiz Adriano.

Sodnik: Artur Soares Dias (Portugalska)

Lestvica: LIVERPOOL 3 1 2 0 10:3 5 SPARTAK MOSKVA 3 1 2 0 7:3 5 SEVILLA 3 1 1 1 6:7 4 MARIBOR 3 0 1 2 1:11 1

A. G.