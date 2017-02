Liga prvakov: Real Madrid - Napoli 1:1, Bayern - Arsenal 1:0

V Münchnu srečanje starih znancev

15. februar 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 21:07

Madrid/München - MMC RTV SLO

Real Madrid - Napoli in Bayern - Arsenal sta nocojšnji tekmi osmine finala Lige prvakov. Na Santiagu Bernabeuu je sodnik Damir Skomina.

Napoli, ki naskakuje prvo uvrstitev v četrtfinale Lige prvakov, je že 18 tekem zapored neporažen. Bayern in Arsenal se še četrtič srečujeta v osmini finala. V letih 2005, 2013 in 2014 so napredovali Bavarci, ta niz pa želijo letos Londončani prekiniti.

Liga prvakov, osmina finala

Danes ob 20.45:

REAL MADRID - NAPOLI 1:1 (-:-)

Benzema 18.; Insigne 8.

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Casemiro, Modrić, Kroos, James Rodriguez, Benzema, Ronaldo.

Napoli: Reina, Ghoulam, Koulibaly, Albiol, Hysaj, Zielinski, Diawara, Hamšik, Callejon, Mertens, Insigne.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



BAYERN - ARSENAL 1:0 (-:-)

Robben 11.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Douglas Costa, Lewandowski.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Xhaka, Iwobi, Oxlade-Chamberlain, Özil, Sanchez.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.

M. R.