Liga prvakov: Real Madrid - PSG 1:1; Porto - Liverpool 0:3

Osmina finala Lige prvakov

14. februar 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 22:11

Nogometni navdušenci so prišli na svoj račun, ob 20.45 se je začela najvznemirljivejša tekma osmine finala med Realom in PSG-jem. Istočasno se je začela tekma med Portom in Liverpoolom.

Derbi je upravičil naziv, o izenačenosti tekme priča podatek o posesti žoge (52:48), pa tudi število golov. Na vsaki strani so mrežo zatresli po enkrat.

Na začetku so bili podjetnejši gostitelji, a prvi so se gola razveselili gostje iz Pariza. Akcijo je začel Kylian Mbappe, ki je žogo z desne strani poslal v kazenski prostor, tam jo je pričakal Neymar, ki pa se ni odločil za strel, temveč je žogo s peto podal Adrienu Rabiotu, ki je z udarcem po sredini gola matiral Navasa.

Real je ob izteku prvega polčasa poskusil nekajkrat izenačiti, gol Karima Benzemaja, poskusil je z volejem, je s parado preprečil Areola, žoga je prišla do Tonija Kroosa, ki se je po prekršku Giovanija Lo Celsa znašel na tleh v kazenskem prostoru, sodnik je pokazal najstrožjo kazen. Enajstmetrovko je izvedel Cristiano Ronaldo, ki po dveh zapravljenih priložnostih - prostem strelu z roba kazenskega prostora v 26. minuti in imenitni priložnosti v 28. minuti, ki jo z izjemno obrambo preprečil Alphonse Areola - le zadel. Areola je bil blizu temu, da Ronaldo ubrani tudi 11-m, a se je prvi zvezdnik kraljevega kluba le veselil 10. gola v letošnji Ligi prvakov.

Real je lani prvi ubranil zmago v Ligi prvakov, ki so jo v tej obliki prvič organizirali v sezoni 1992/93.

Pri Madridčanih je kaznovan Dani Carvajal, medtem ko pri Parižanih ni igralcev, ki bi počivali zaradi kartonov.

Favorit drugega srečanja je Liverpool, ki na štirih medsebojnih dvobojih proti Portu še ni izgubil.

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, prve tekme

Danes ob 20.45:

PORTO - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Mane 26., 53., Salah 29.

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Reyes, Alex Telles, Herrera, Sergio Oliveira, Brahimi, Otavio, Marega, Soares.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

REAL MADRID - PARIS SG 1:1 (1:1)

Ronaldo 45./11-m; Rabiot 33.

Real Madrid: Navas, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Ronaldo, Benzema, Isco .

Paris SG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche, Verratti, Lo Celso , Rabiot , Mbappe, Cavani, Neymar .

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Povratni tekmi bosta 6. marca.

Odigrano v torek:

JUVENTUS - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Higuain 2., 9./11-m; Kane 35., Eriksen 71.

Higuain je v 45. minuti z 11-m zadel prečko.

BASEL - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Gündogan 14., 53., Bernardo Silva 18., Agüero 23.

Povratni tekmi bosta 7. marca.

Torek, 20. februarja, ob 20.45:

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN - BEŠIKTAŠ

Povratni tekmi bosta 14. marca.

Sreda, 21. februarja, ob 20.45:

SEVILLA - MANCHESTER UNITED

ŠAHTAR - ROMA

Povratni tekmi bosta 13. marca.

