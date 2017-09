Liga prvakov: Sevilla - Maribor 1:0; Spartak - Liverpool 1:1

Jesus Navas na klopi

26. september 2017 ob 20:14,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 21:18

Sevilla - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora in Seville so ob 20.45 začeli tekmo 2. kroga Lige prvakov. Darko Milanič je v prvi postavi prednost pred Gregorjem Bajdetom dal Aleksu Pihlerju.

Preostalih deset članov enajsterice je pričakovanih, igra tudi Martin Milec, katerega nastop je bil malce vprašljiv. Pri Sevilli je nekoliko presenetljivo na klopi Jesus Navas, ki se je poleti po štirih letih pri Mancester Cityju vrnil v domači klub. Namesto njega igra povratnik po poškodbi Nolito. V ekipi ni danskega reprezentančnega branilca Simona Kjära, ki po težavah z desnim ramenom še ni pripravljen na največje izzive.

Andaluzijci od 27. minute vodijo z 1:0, zadel je Wassim Ben Yedder. Po slabem izvajanju avta so vijoličasti izgubili žogo, Yoaquin Correa je med prodorom preigral kar nekaj igralcev Maribora, ki ga niso znali ustaviti, francoskemu napadalcu Ben Yedderju pa po podaji Corree iz bližine ni bilo težko zatresti mreže.

V prvi polovici prvega polčasa so bili več pri žogi domači nogometaši, ki so nekajkrat tudi nevarno zapretili, a priložnosti so imeli tudi Mariborčani. S pogumno igro so večkrat prišli pred vrata Seville, najlepši strel pa je v 15. minuti sprožil Marcos Tavares, ki je z diagonalnim strelom z leve strani po tleh poslal žogo mimo vratnice.

Gostitelji so bili pred vodilnim golom najbližje zadetku v 21. minuti, ko je z glavo od blizu streljal Ben Yedder, a se je Jasmin Handanović izkazal z izjemno reflekso obrambo. V 9. minuti je bil na pravem mestu tudi po slabi podaji nazaj Marwana Kabhe.

Liga prvakov, 2. krog, skupina E

Danes ob 20.45:

SEVILLA - MARIBOR 1:0 (-:-)

Ben Yedder 27.

Sevilla: Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero; Banega, N'Zonzi, Vazquez; Correa, Nolito, Ben Yedder.



Maribor: Handanović; Milec, Rajčević, Billong, Viler; Kabha, Vrhovec; Pihler, Ahmedi, Bohar; Tavares.



Sodnik: Aleksej Kulbakov (Belorusija)

SPARTAK MOSKVA - LIVERPOOL 1:1 (-:-)

Fernando 23.; Coutinho 31.

Lestvica: SEVILLA 1 0 1 0 2:2 1 LIVERPOOL 1 0 1 0 2:2 1 MARIBOR 1 0 1 0 1:1 1 SPARTAK MOSKVA 1 0 1 0 1:1 1





Skupina F:

MANCHESTER CITY - ŠAHTAR 0:0 (-:-)

NAPOLI - FEYENOORD 1:0 (-:-)

Insigne 7.



Skupina G:

MONACO - PORTO 0:1 (-:-)

Aboubakar 31.

BEŠIKTAŠ - RB LEIPZIG 1:0 (-:-)

Babel 11.

Kampl (Leipzig) je na klopi.



Skupina H:

BORUSSIA (D) - REAL MADRID 0:1 (-:-)

Bale 18.

APOEL - TOTTENHAM 0:0 (-:-)

M. R.