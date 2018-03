Liga prvakov: Tottenham - Juventus 1:2

Manchester City gosti Basel

7. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 22:09

London - MMC RTV SLO

Na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov se na Wembleyju merita Tottenham in Juventus. Prva tekma se je končala z remijem (2:2), kar pomeni, da morajo Torinčani loviti zmago.

Gonzalo Higuain je na prvem srečanju osmine finala v Torinu zadel dvakrat, ob tem pa zastreljal še 11-metrovko, nato pa so Londončani z goloma Harryja Kana in Christiana Eriksena nadomestili zaostanek z 0:2 in se domov vrnili z zelo ugodnim izidom 2:2.

Mario Mandžukić je v soboto proti Laziu (0:1) igral kljub bolečinam v stegenski mišici, zdaj pa je za Ligo prvakov izgubljen. Poškodovana sta tudi Juan Cuadrado in Federico Bernardeschi.

Udaren uvod Tottenhama

Gostitelji, ki bi jim zadostoval remi brez golov, niti slučajno niso taktizirali. Že v 3. minuti je Henug-Min Son nevarno zapretil, a je bil Gianluigi Buffon zbran. V 13. minuti je Giorgio Chiellini v kazenskem prostoru padel in žogo odbil z roko, a sodnik Szymon Marciniak ni pokazal na belo točko. Po četrt ure igre je Harry Kane že švignil mimo Buffona, a je nato iz težkega položaja zatresel zunanji del mreže.

V 17. minuti je Jan Vertonghen v kazenskem prostzoru podrl Douglasa Costa. Poljski sodnik Marciniak se ni odločil za najstrožjo kazen, čeprav je Vertonghen zadel gleženj Brazilca, niti slučajno pa ne žoge. Velika napaka delivca pravice.

Son je imel precej sreče

Stara dama ni našla prav igre. Šest minut pred odmorom je Kieran Trippier z desne strani podal pred vrata, kjer so branilci gostov pozabili na Sona. 25-letni Korejec je želel streljati z desno nogo, a si je žogo poslal v levico, odbila se je med Buffonom in Chlellinijem v mrežo.

Osmina finala, povratne tekme, danes ob 20.45:

TOTTENHAM - JUVENTUS 1:2 (1:0) 2:2

Son 39.; Higuain 64., Dybala 67.



Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen , Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Alli , Son, Kane.

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia ( 61./Lichtsteiner), Chiellini , Alex Sandro , Pjanić , Khedira, Matuidi ( 60./Asamoah), Dybala, Douglas Costa, Higuain.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



MANCHESTER CITY - BASEL 1:2 (1:1) 4:0

Gabriel Jesus 8.; Elyounoussi 17., Lang 72.

Man. City: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinčenko, Toure, Gündogan ( 66./Diaz), Foden, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sane.

Basel: Vaclik, Suchy, F. Frei, Lacroix , Serey Die, Zuffi, Lang, Blas Riveros, Bua ( 68./Stocker), Elyounoussi, Oberlin.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)

Odigrano v torek:

Paris SG - REAL MADRID 1:2 (0:0) 1:3

Cavani 71.; Ronaldo 52., Casemiro 80.

RK: Verratti 66./PSG



LIVERPOOL - Porto 0:0 5:0

Torek, 13. marca, ob 20.45:

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 0:0



ROMA - ŠAHTAR 1:2



Sreda, 14. marca, ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYERN 0:5



Ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 1:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo 16. marca.

