Higuain in Dybala zrežirala preobrat na Wembleyju - Juventus v četrtfinalu

Tudi Manchester City med osem

7. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 22:39

London - MMC RTV SLO

Juventus je bil po uri igre na Wembleyju v izgubljenem položaju, sprožil ni niti enega strela v okvir vrat. V razmiku treh minut so Torinčani zadeli dvakrat in na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov izločili Tottenham (1:2).

Prva tekma v Torinu se je končala z remijem (2:2) in tudi na razprodanem Wembleyju so bili gostitelji v prvem polčasu precej boljši. Trener Massimiliano Allegri je po uri igre z dvema menjavama vnesel novo svežino in stara dama je prišla do preobrata z Gonzalom Higuainom in Paulom Dybalom.

Udaren uvod Tottenhama

Gostitelji, ki bi jim zadostoval remi brez golov, niti slučajno niso taktizirali. Že v 3. minuti je Heung-Min Son nevarno zapretil, a je bil Gianluigi Buffon zbran. V 13. minuti je Giorgio Chiellini v kazenskem prostoru padel in žogo odbil z roko, a sodnik Szymon Marciniak ni pokazal na belo točko. Po četrt ure igre je Harry Kane že švignil mimo Buffona, a je nato iz težkega položaja zatresel zunanji del mreže.

V 17. minuti je Jan Vertonghen v kazenskem prostoru podrl Douglasa Costa. Poljski sodnik Marciniak se ni odločil za najstrožjo kazen, čeprav je Vertonghen zadel gleženj Brazilca, niti slučajno pa ne žoge. Velika napaka delivca pravice.

Heung-Min Son je imel precej sreče

Stara dama ni našla prave igre. Šest minut pred odmorom je Kieran Trippier z desne strani podal pred vrata, kjer so branilci gostov pozabili na Sona. 25-letni Korejec je želel streljati z desno nogo, a si je žogo poslal v levico, odbila se je med Buffonom in Chlellinijem v mrežo.

Higuain in Dybala šokirala gostitelje

V uvodu drugega polčasa pravih priložnosti ni bilo, še naprej je bil boljši Tottenham, Juventus pa ni imel pravih idej. V 64. minuti je rezervist Stephan Lichtsteiner prodrl po desni strani in podal v kazenski prostor. Sami Khedira je z glavo podaljšal žogo pred vrata, kjer jo je Gonzalo Higuain iz bližine zabil v mrežo. Torinčani so dobili silovit zalet in takoj so krenili v napad po drugi zadetek. V 67. minuti Higuain z izjemno podajo v prazen prostor zaposlil Dybalo, ki je stekel sam proti vratom in z desno nogo matiral Huga Llorisa.

Angleži so nato močno pritisnili, Italijani pa se povlekli pred kazenski prostor. Son je v 83. minuti le za malo zgrešil cilj, v 90. pa so gostitelji celo zatresli vratnico s strelom Harryja Kana, a je ostalo pri slavju Italijanov.

Zmaga Basla v Manchestru

V Manchestru je bil potnik v četrtfinale znan že po prvi tekmi. Manchester City je v Baslu zmagal kar s 4:0. Švicarji so na stadionu Etihad prikazali zelo dobro igro in se veselili prestižne zmage (1:2).

Vodilna ekipa Premier lige je hitro povedla, v 8. minuti je po podaji Bernarda Silve žogo v prazno mrežo potisnil Gabriel Jesus. Basel je izenačil v 17. minuti, potem ko je odbito žogo v mrežo pospravil Mohamed Elyounoussi.

Izbranci Pepa Guardiole se niso pretirano naprezali, saj so imeli ogromno prednost v skupnem seštevku. V 72. minuti je odločil Michael Lang, ki je po Elyounoussijevi podaji zadel iz bližine z desne strani.

Osmina finala, povratne tekme:

Tottenham - JUVENTUS 1:2 (1:0) 2:2

84.010; Son 39.; Higuain 64., Dybala 67.



Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen , Davies, Dier ( 74./Lamela), Dembele , Eriksen, Alli ( 86./Llorente), Son, Kane.

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia ( 61./Lichtsteiner), Chiellini , Alex Sandro , Pjanić , Khedira, Matuidi ( 60./Asamoah), Dybala, Douglas Costa, Higuain ( 83./Sturaro).

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



MANCHESTER CITY - Basel 1:2 (1:1) 4:0

49.411; Gabriel Jesus 8.; Elyounoussi 17., Lang 72.

Man. City: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinčenko, Toure, Gündogan ( 66./Diaz), Foden ( 89./Adarabioyo), Bernardo Silva, Gabriel Jesus , Sane.

Basel: Vaclik, Suchy, F. Frei, Lacroix , Serey Die, Zuffi, Lang, Blas Riveros, Bua ( 68./Stocker), Elyounoussi, Oberlin ( 74./van Wolfwinkel).

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)

Odigrano v torek:

Paris SG - REAL MADRID 1:2 (0:0) 1:3

Cavani 71.; Ronaldo 52., Casemiro 80.

RK: Verratti 66./PSG



LIVERPOOL - Porto 0:0 5:0

Torek, 13. marca, ob 20.45:

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 0:0



ROMA - ŠAHTAR 1:2



Sreda, 14. marca, ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYERN 0:5



Ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 1:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo 16. marca.

A. G.