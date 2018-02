Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v Bratislavi potrdil, da v prihodnji sezoni Lige prvakov še ne bo videosodnika. Foto: Reuters Evropski prvak leta 2020 (leta 2016 je slavila Portugalska) bo lahko skupaj z drugimi predpisanimi zneski na EP-ju 2020 zaslužil 34 milijonov evrov. Foto: Reuters Dodaj v

Liga prvakov v naslednji sezoni brez videosodnika

Rekordni zneski na EP-ju 2020

26. februar 2018 ob 16:50

Bratislava - MMC RTV SLO

V naslednji sezoni Lige prvakov ne bodo uporabili videotehnologije VAR, je na kongresu Uefe v Bratislavi potrdil predsednik združenja Aleksander Čeferin.

"Menim, da jo bodo uporabili na svetovnem prvenstvu. Mi pa je ne bomo uporabili naslednjo sezono, to vam lahko povem," je povedal Čeferin.

Eden najvplivnejših mož v svetu nogometa je na kongresu povedal, da opaža preveč zmede: "Ne smemo hiteti z odločitvami, ki niso niti jasne. Občasno vidim veliko zmede, toda to ne pomeni, da sem proti temu ali da se ne bo zgodilo." Najprej želi sodnike naučiti uporabljati videopomoč, preden jo dejansko začnejo uporabljati: "Mislim, da ni poti nazaj, ampak najprej moramo sodnike primerno izobraziti. Nihče natančno ne ve, kako deluje, kar je lahko velika težava. Torej poglejmo, kaj se bo zgodilo na SP-ju, potem pa se bomo odločili."

Čeferin je v nagovoru nacionalne zveze, navzoči so bili predstavniki vseh 55 članic Uefe, pozval k nadaljnjemu uresničevanju obljub po boljši, bolj transparentni, sodobnejši zvezi in jih seznanil z do zdaj sprejetimi ukrepi ter nalogami, ki so prioritete v prihodnosti. Med njimi je tudi različica 2.0 finančnega ferpleja. "Braniti moramo našo igro, takšno, kot jo poznamo, takšno, kot jo imamo radi. Moramo pokazati pogum, pa tudi sodelovanje. Naredimo evropski nogomet tako velik, kot je lahko," je ob koncu nagovora dejal Čeferin.

Rekordne nagrade za EP 2020

Med drugim so na kongresu objavili denarne nagrade za udeležence evropskega prvenstva 2020, ki bodo tako kot prihodki zveze rekordni. EP 2020 bo v 12 mestih. Sodelovalo bo 24 ekip, ki bodo odigrale 51 tekem. Na voljo bo rekordnih tri milijone vstopnic (te bodo šle v prodajo junija 2019), turnir ob 60-letnici Uefe pa naj bi si ogledalo 6,2 milijarde televizijskih gledalcev. Kot je pojasnil generalni sekretar Uefe Theodore Theodoridis, je cilj Uefe nekaj čez dve milijardi evrov prihodkov s tega turnirja.

Bogato bodo nagrajene tudi ekipe, ki se jim bo uspelo prebiti na EP. Skupni nagradni sklad za EP 2020 je 371 milijonov evrov. Za primerjavo - na prejšnjih štirih je bil 129 milijonov leta 2004, 184 milijonov 2008, 196 milijonov 2012, na EP-ju 2016, ko je nastopilo osem ekip več, pa že 301 milijon evrov. Nov sklad pomeni, da bo vsaka udeleženka dobila najmanj 9,25 milijona evrov oziroma 1,25 milijona več kot prej. Evropski prvak bo lahko skupaj z drugimi predpisanimi zneski za EP 2020 zaslužil 34 milijonov evrov. Ob tem so napovedali tudi bistveno povišanje zneska za nov cikel programa Hat-trick (infrastruktura, izobrazba, nogomet otrok oziroma mladih ...). Tako imenovanemu Hat-tricku V. bodo namesto dozdajšnjih 600 milijonov v letih od 2020 do 2024 namenili 775,5 milijona evrov. Vsi ti zneski so delno povezani tudi s prihodki v zadnjem finančnem letu (2016/17), ki so bili rekordni z 2,836 milijarde evrov, in z napovedanimi prihodki, ki bodo skoraj dosegli štiri milijarde evrov (3,9 milijarde evrov).

D. S.