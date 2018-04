Di Francesco: Skupaj nismo sestavili niti nekaj kratkih podaj

Odmevi iz Rominega tabora po prvi polfinalni tekmi Lige prvakov

25. april 2018 ob 11:05

Liverpool - MMC RTV SLO

"Seveda verjamemo v preobrat, sicer igranje na povratni tekmi nima nobenega smisla," je po porazu na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov v Liverpoolu (5:2) poudaril trener Rome Eusebio Di Francesco.

Nogometaši Rome so s prebojem v polfinale letošnje Lige prvakov prekosili same sebe. Po prvi četrtfinalni tekmi, ki so jo na Camp Nouu izgubili proti Barceloni (4:1), jim skoraj nihče ni pripisoval večjih možnosti za napredovanje, a Rimljani so poskrbeli za senzacijo in se po zmagi s 3:0 na povratni tekmi prvič v zgodovini tega tekmovanja uvrstili med najboljše štiri ekipe v Evropi.

Tudi tokrat bodo morali na Olimpicu zmagati s 3:0, če želijo napredovati v veliki finale, ki bo 26. maja v Kijevu, saj so prvi polfinalni obračun na Anfieldu izgubili s 5:2. Poraz bi bil lahko še hujši, saj je Liverpool vodil že s 5:0, a sta v končnici srečanja domačo mrežo vendarle zatresla Edin Džeko in Diego Perotti.

Di Francesco ni iskal izgovorov

Trener rimskega kolektiva Eusebio Di Francesco po porazu ni mogel skriti razočaranja. "Tekmo smo začeli dobro, potem pa smo začeli izgubljati dvoboje na sredini igrišča - predvsem takšne, ko je bilo namene nasprotnika zlahka ugotoviti," je povedal 48-letnik iz Pescare in nadaljeval: "Prvih 20 minut smo igrali dobro, a sistem se ne more obnesti, če izgubiš vsak dvoboj ena-na-ena in skupaj ne moreš spraviti nekaj kratkih podaj. Ko smo na zelenico poslali sveže, neobremenjene nogometaše, so se stvari malce popravile."

V nogometu se lahko zgodi vse

V Rimu so prepričani, da lahko Romi po epskem dvoboju z Barcelono uspe nova pravljica proti Liverpoolu. "Seveda verjamemo v preobrat, sicer igranje na povratni tekmi nima nobenega smisla. V nogometu se lahko zgodi vse - nič ni nemogoče. To smo letos že dokazali, a tokrat bo zelo težko. To bo povsem drugačna tekma kot proti Barceloni, a imamo dovolj želje in znanja, da uprizorimo preobrat," je povedal Di Francesco.

50 minut nemoči v peklu Anfielda

Italijani so imeli ogromno težav z Mohamedom Salahom, pravzaprav so morali nanj paziti ves čas, zato v napadu večji del tekme niso storili tako rekoč nič. Šele po njegovem odhodu iz igre in prihodu rezervista Perottija so se otresli domačega pritiska, a tedaj je bila škoda že storjena. "Ne vidim razloga za kritiziranje ekipe. Letos nam je uspelo nekaj izjemnega, a na današnji tekmi 50 minut nismo uresničili tistega, kar smo si zadali. Na povratni tekmi želim videti ekipo, ki je maksimalno motivirana in osredotočena na svoje poslanstvo," je sklenil Di Francesco.

90 minut na Olimpicu bo zelo dolgih

Tudi športni direktor kluba Ramon Rodriguez Verdejo - Monchi je bil po zadnjem žvižgu glavnega delivca pravice dr. Felixa Brycha razočaran. "Še deset minut pred koncem tekme smo bili izločeni iz Lige prvakov, zdaj imamo vseeno še nekaj upanja. Zdaj moramo ohraniti to upanje in narediti nekaj, kar nam je uspelo proti Barceloni. Vedno verjamem v to ekipo. Težko bo, toda enkrat nam je že uspelo in Liverpool se zagotovo zaveda, da nas ne sme podcenjevati. Moramo biti samozavestni, verjeti moramo v preobrat. Navijači bodo pripravili peklensko vzdušje, 90 minut na Olimpicu bo zelo dolgih," je povedal 49-letni Španec.

Fazio obljubil boj do konca

Romina obramba na Anfieldu ni našla odgovora na Salaha, Sadia Maneja in Roberta Firmina. Udarni napadalni trojec se je vsakič znova sprehodil skozi obrambo, v kateri je večkrat zatajil Federico Fazio. 31-letni Argentinec obljublja, da bo na povratni tekmi drugače. "Vedno se osredotočamo le na pozitivne stvari. Smo borci in borili se bomo do zadnjega atoma moči. Nismo še izločeni, na krilih naših zvestih navijačev se bomo borili do zadnje sekunde in se trudili napredovati v finale. Pravzaprav nam ni treba spremeniti pristopa, le bolj se moramo potruditi," je dejal Fazio.

Roma bo v soboto v Serie A gostila Chievo Boštjana Cesarja in Valterja Birse, nato pa jo čez teden dni čaka povratno srečanje z Liverpoolom.

Mitja Lisjak