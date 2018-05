Grenko slovo Bayerna: Ulreich olajšal delo Realu

Real tretjič zapored v finalu Lige prvakov

1. maj 2018 ob 19:03,

zadnji poseg: 1. maj 2018 ob 22:52

Madrid - MMC RTV SLO

Realu iz Madrida se je uspelo po izjemno zanimivem in težkem boju tretjič zapored uvrstiti v finale Lige prvakov. Na povratni tekmi je bil izid izenačen (2:2), a je Real napredoval z rezultatom 4:3.

Real je še drugo leto zapored izločil Bayern, lani sta se pomerili v četrtfinalu, letos stopničko višje, lov za finalno vstopnico pa je bil zanimiv od začetka do konca.

Oslabljeni gostje, manjkali so poškodovani Manuel Neuer, Arturo Vidal, Jerome Boateng, Arjen Robben in Kingsley Coman, so tekmo začeli odlično, zadeli so prvi, a Real je tako kot na prvi tekmi polfinala odgovoril z dvema zadetkoma.

Bayernu je upanje vrnil James Rodriguez, ko je izenačil (2:2). Bavarcem, ki so imeli krepko več priložnosti za gol kot gostitelji, pa ni uspelo zadeti še tretjič na tekmi.

Bayern je imel rahlo terensko premoč (44:56), imeli pa so več priložnosti - streli v okvir vrat 8:3.

Nogometaši kraljevega kluba bodo 26. maja v Kijevu skušali še tretjič zapored in 13. skupno osvojiti Ligo prvakov.

Kimmich zadel že v tretji minuti

Že uvodne minute povratne tekme so bile zanimive, hitro pa je padel tudi prvi gol.

Gostje so povedli v 3. minuti, do odbitka v kazenskem prostoru je prišel Joshua Kimmich, ki je ob nepazljivi obrambi Reala brez težav zadel (0:1) v levi spodnji kot. Kimmich je Bayern povedel v vodstvo tudi na prvi tekmi polfinala.

Real je hitro izenačil, in to s prvim strelom v okvir vrat. Marcelo je z leve strani poslal natančen predložek na drugo vratnico, kjer je bil pripravljen Karim Benzema, ki je z glavo matiral Svena Ulreicha.

Bayern je imel več priložnosti. V 17. minuti se je Robert Lewandowski znašel na tleh v kazenskem prostoru Reala, zahteval je enajstmetrovko, a je sodniška piščalka ostala nema.

Bayern je nizal priložnosti, v 32. minuti je Franck Ribery odlično prodiral, premalo odločen je bil pri zaključku Thomas Müller. Minuto pozneje pa so v isti akciji vrata Reala ogrozili trije nogometaši Bayerna - poskus Lewandowskega je ubranil Keylor Navas, nato je poskusil še Müller, največjo priložnost pa je zapravil James Rodriguez, prišel je do odbitka, zgrešil je z nekaj metrov, žogo je poslal visoko nad gol.

Cristiano Ronaldo je nevarno poskusil v 39. minuti, streljal je nizko, z obrambo pa se je izkazal Ulreich.

Bavarci so ob koncu prvega polčasa protestirali pri sodniku, saj je po njihovem mnenju Marcelo v kazenskem prostoru igral z roko, a sodnik jih ni uslišal in ni pokazal na belo točko.

Huda napaka Ulreicha, Real do gola

Kljub pritisku Bayerna v prvem polčasu, je Real po vrnitvi na zelenico hitro povedel z 2:1, in to po zaslugi slabega posredovanja igralcev Bayerna. Najprej je Corentin Tolisso poslal slabo žogo svojemu vratarju, Ulreich pa je še slabše reagiral, žoga je šla mimo njega, ujel jo je Benzema, ki je imel lahko delo za svoj drugi gol na tekmi.

David Alaba je poskusil izenačiti z "bombo" od daleč v 51. minuti, Navas je odlično posredoval.

Real je imel odlično priložnost za povišanje vodstva v 54. minuti, Marcelo je z lepim predložkom zaposlil Ronalda, ta pa je žogo poslal prek gola.

James izenačil in vrnil upanje

Gostje se niso predali, vztrajnost pa se jim je obrestovala v 63. minuti. Rodriguez je streljal po sredini gola, obramba Reala je bila na mestu, a hitri Rodriguez je prišel prvi do odbitka, streljal je v levi spodnji kot in zadel (2:2).

V 74. minuti je dolgo podajo v kazenski prostor poslal Alaba, nevaren strel iz neposredne bližine je sprožil Tolisso, Navas pa se je znova izkazal z obrambo. Pritisk Bayerna se je nadaljeval, z glavo je poskusil Müller, na mestu je bil Navas. Zadnjo priložnost na tekmi je imel v sodniškem dodatku Mats Hummels, ki je dobil skok po podaji iz kota, a je streljal slabo.

Skomina bo sodil tekmo Roma - Liverpool

V sredo bo še druga povratna tekma polfinala Lige prvakov med Romo in Liverpoolom, na prvi so s 5:2 slavili Angleži. Tekmo bo sodil Slovenec Damir Skomina.

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

REAL MADRID - BAYERN 2:2 (1:1) 2:1

Benzema 11., 46.; Kimmich 3., Rodriguez 63.

Real Madrid: Navas, Vazquez , Varane , Ramos, Marcelo, Kovačić ( 73./Casemiro ), Modrić , Kroos, Asensio (88./Nacho), Benzema ( 72./Bale), Ronaldo.



Bayern: Ulreich, Kimmich , Süle, Hummels, Alaba, Tolisso ( 75./Wagner), James Rodriguez ( 84./Javi Martinez), Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)





Sreda ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 2:5



Verjetni postavi:



Roma: Alisson Becker, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Schick, Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum,Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

V krepkem sta izida prvih tekem.

Finale bo 26. maja v Kijevu.

