Zvezda bo prvič zasijala v Ligi prvakov

Naprej še PSV Eindhoven in Benfica

29. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 23:02

Salzburg - MMC RTV SLO

Crvena zvezda je na povratni tekmi 4. predkroga Lige prvakov v Salzburgu zaostajala z 0:2, a nato v dobri minuti dosegla dva gola in z remijem prvič vstopila v skupinski del nogometnega raja.

Beograjčani so seveda med evropsko elito že nastopali, a, odkar se igra Liga prvakov v tem formatu s skupinskim delom, rdeče-beli še niso sodelovali. Zvezda je bila leta 1991 evropski prvak, leto zatem pa je zadnjič igrala med elito stare celine. Najbližje Ligi prvakov je bila leta 2007, ko je izpadla v zadnjem krogu kvalifikacij.

Po remiju na prvi tekmi, ko sta se na prazni Marakani srbski in avstrijski prvak razšla brez golov, se je Zvezda na povratnem obračunu, kjer je imela bučno podporo več kot 10.000 navijačev, znašla v nezavidljivem položaju, saj so rdeči biki na začetku drugega dela povedli z 2:0. toda v dobrih 70 sekundah med 65. in 66. minuto sta zadela Ben Nabouhane in Miloš Degenek. Zaradi golov v gosteh se je v Ligo prvakov tako prebila Zvezda.

V torek so si mesto v najmočnejšem klubskem tekmovanju priigrali atenski AEK, bernski Young Boysi in amsterdamski Ajax. Žreb skupin bo v četrtek ob 18.00 v Monte Carlu.

Liga prvakov, 4. predkrog, prvaki:

Salzburg - CRVENA ZVEZDA 2:2 (1:0) 0:0

Dabbur 45., 48./11-m; Nabouhane 65., Degenek 66.



Salzburg: Stanković, Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer, Haidara, Wolf, Samassekou, Schlager, Daka, Dabbur.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Savić, Degenek, Rodić, Jovičić, Krstičić, Milić, Simić (37./Jovančić), Radonjić, Nabouhane.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - Bate Borisov 3:0 (2:0) 3:2

Bergwijn 14., de Jong 36., Lozano 62.



Neprvaki:

Paok Solun - BENFICA 1:4 (1:3) 1:1

Prijović 13.; Jardel 20., Salvio 26., 50./11-m, Pizzi 39.

RK: Matos 76./Paok

Odigrano v torek, prvaki:

Dinamo Zagreb - YOUNG BOYS 1:2 (1:0) 1:1

Hajrović 7.; Hoarau 64./11-m, 66.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

AEK ATENE - Vidi (MAD) 1:1 (0:0) 2:1

Mantalos 48./11-m; Nego 57.

RK: H. Lopes 80., Livaja 98./oba AEK

Neprvaki:

Dinamo Kijev - AJAX 0:0 1:3

Verbič (Dinamo) je igral vso tekmo. Sodnik je bil Damir Skomina. Dušan Tadić (Ajax) je v 14. minuti z 11-metrovke zadel vratnico.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

T. J.