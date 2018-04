Liga prvakov: Man. City - Liverpool 1:0; Roma - Barcelona 1:0

Gabriel Jesus in Džeko hitro zadela za vodstvi gostiteljev

10. april 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 20:52

Manchester,Rim - MMC RTV SLO

Ob 20.45 sta se začeli povratni četrtfinalni tekmi nogometne Lige prvakov, na katerih se merijo Manchester City in Liverpool ter Roma in Barcelona.



Prednost treh golov s prve tekme branita Liverpool (3:0) in Barca (4:1).

Četrtfinale, povratni tekmi, danes ob 20.45:

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 1:0 (-:-) 0:3

Gabriel Jesus 2.

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Bernardo Silva, De Bruyne, Fernandinho, Sane, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner, Mane, Firmino, Salah.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



ROMA - BARCELONA 1:0 (-:-) 1:4

Džeko 6.



Roma: Alisson Becker, Juan Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Džeko, Schick.

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, Rakitić, Iniesta, Suarez, Messi.



Sodnik: Clement Turpin (Francija)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.