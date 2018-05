Predsednik Rome Palotta nezadovoljen s sojenjem Skomine

Klopp: Na poti v finale je treba kdaj tudi trpeti

3. maj 2018 ob 11:16

Rim - MMC RTV SLO

"Komplimenti Romi za to tekmo, kakšna igra, kakšna vrnitev in hrabra nogometna predstava," je z izbranimi besedami o nasprotniku po polfinalu Lige prvakov dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Redsi so se pod vodstvom nemškega strokovnjaka uvrstili v prvi finale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja po letu 2007, ko so v Atenah klonili pred Milanom (2:1). V Kijevu bodo za šesti klubski naslov izzvali favorizirani Real Madrid, ki naskakuje že 13. tovrstno lovoriko in tretjo zapored. Liverpool je nazadnje na vrh stare celine stopil leta 2005, ko je po izjemnem preobratu v Carigradu po enajstmetrovkah ugnal Milan.

"Prvič, da nismo bili tako dobri, kot smo lahko. Zato smo potrebovali nekaj sreče in smo jo imeli, ampak, če pogledamo celotno sezono Lige prvakov, je uvrstitev v finale zaslužena. Kot sem rekel pred tekmo, bi bilo zasluženo tudi, če bi se uvrstila Roma. Komplimenti nasprotnikom za to tekmo, kakšna igra, kakšna vrnitev in hrabra nogometna predstava," je po uvrstitvi v finale dejal Klopp. 50-letnik iz Stuttgarta bo drugič v karieri ekipo vodil v finalu Lige prvakov. Leta 2013 je z Borussio Dortmund v Londonu klonil pred Bayernom.

"Noro bi bilo, če bi prišlo do podaljškov. Ni mi jasno, kako bi se to lahko zgodilo. Skupni izid je 7:6, kar je slišati noro, ampak tako je. V Ligo prvakov smo prišli skozi kvalifikacije in zdaj smo v finalu. Vesel sem za svoje varovance, klub in naše navijače. Za nami je izjemna pot in zdaj gremo v Kijev, kar se sliši nerealno, a je resnično. Težko prideš v finale s konstantno dobro in lepo igro. To ni mogoče. Včasih moraš tudi trpeti in mi tokrat smo. S tem nimam problema. Ničesar ne morem kritizirati ali česa fantom očitati. Ti fantje gredo konstantno preko svojih zmožnosti in res sem ponosen nanje," je dodal Klopp.

Skupaj doseženih rekordnih 13 golov

Liverpool je bil odličen na prvi tekmi na Anfieldu, ko je povedel s 5:0, toda v zaključku tekme je dvakrat zadela Roma in poskrbel, da pred povratnim obračunom na Olimpicu še ni bilo vse odločeno. Na domači zelenici so bili sinovi volkulje bistveno nevarnejši. Potem ko so v četrtfinalu na svojem štadionu že zrežirali velik preobrat in presenečenje, ko so s 3:0 odpravili Barcelono, so bili s 4:2 blizu preobratu tudi proti angleškemu velikanu. Padlo je kar 13 golov, s čimer je izenačen rekord izločilnih bojev Lige prvakov. Pred devetimi leti jih je bilo doseženih toliko tudi v osmini finala med Bayernom in Sportingom, toda tedaj je bil skupni izid kar 12.1.

"Neverjetno! Vedeli smo, da bo v Rimu težko, ampak smo v prvem polčasu opravili dobro delo. Zadeli smo, lahko bi bili sicer bolj učinkoviti v protinapadih, ampak smo kontrolirali položaj do zadnjih desetih minut, ko smo dobili te gole. Moramo poskrbeti, da se to ne bo več dogajalo, ampak, če pogledamo celoto, smo presrečni, da smo v finalu," je po velikem uspehu razlagal Jordan Henderson, ki se zaveda, da bo Real v ukrajinski prestolnici veliki favorit, a verjame, da lahko Liverpool, če odigra samozavestno in da vse od sebe, na koncu zmaga.

Sadio Mane je sicer v deveti minuti povedel Liverpool v vodstvo, a se je že šest minut kasneje zatresla tudi gostujoča mreža. Ko je bilo v 26. minuti po zadetku Georginia Wijnalduma 2:1 za goste, je malokdo verjel, da bi Rimljanom lahko uspel preobrat. Vendarle je bila Roma v drugem polčasu izvrstna. Najprej je izenačil Edin Džeko, Radja Nainggolan pa je še dvakrat zatresel gostujočo mrežo. Zadetek je Romi zmanjkal za napredovanje. Sicer je bil drugi gol Belgijca dosežen čisto ob koncu, vendar pa so gostitelji imeli že prej nekajkrat veliko priložnosti, nezadovoljni pa so bili tudi nad sojenjem Damirja Skomine.

Vodstvo Rome nezadovoljno s Skomino

Slovenski delivec pravice namreč je v 62. minuti spregledal igranje z roko Trenta Alexandra Arnolda v kazenskem prostoru. "Jasno je, da je v Ligi prvakov potreben VAR, saj se take stvari ne smejo dogajati. Lahko si pogledate. Džeka je vratar podrl v 49. minuti, ko ni bil v prepovedanem položaju. Nato je igralec Liverpoola očitno igral z roko. Vsi na svetu so to videli, le ljudje na igrišču ne. Tudi Schick je padel v kazenskem prostoru," je sporne odločitve našteval predsednik Rome James Pallotta.

"Vem, da je delo sodnikov težko, ampak je sramotno, da smo izpadli na tak način. Še to, Arnold bi moral biti zaradi roke izključen in bi nadaljevali od 63. minute le z desetimi. Liverpool je odlična ekipa, čestitka za napredovanje, a, če v Ligi prvakov ne bo VAR-a, je to res smešno. Dve čisti enajstmetrovki nista bili dosojeni, kar ogromno spremeni, pa še na prvi tekmi so gol dosegli iz prepovedanega položaja," je jezen pristavil.

Domači navijači so Rimljane za hrabro predstavo in nepopustljivost nagradili z bučnim aplavzom. "Po tekmi sem se zahvalil soigralcem. Res sem ponosen na vse, tudi na navijače, ki so bili izvrstni in vedno stojijo za nami. Takšnega vzdušja nisem videl že leta, morda od tedaj, ko sem bil še otrok. V takem večeru občutiš ponos, ljubezen in bistvo tega, da si Rimljan. To je nekaj, na čemer moramo graditi," je dejal kapetan Rome Daniele De Rossi.

Tilen Jamnik