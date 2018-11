Za Real sta zadela Gareth Bale in Lucas Vazquez. Foto: Reuters Neizkoriščena 100-odstotna priložnost, ki jo bo Roma še dolgo obžalovala ... Foto: Reuters CSKA je povedel v 10. minuti, z bele točke je bil natančen Nikola Vlašić. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo in Mario Mandžukić sta sodelovala pri vodilnem golu stare dame. Foto: Reuters Bayern München je proti Benfici večino dela opravil že v prvem polčasu, ko je dosegel tri gole, končni izid je bil 5:1. Foto: Reuters Dodaj v

Real na Olimpicu do prvega mesta; akcija Ronalda in Mandžukića za zmago Juventusa

Juventus, Real Madrid, Roma, Bayern v osmini finala

27. november 2018 ob 17:51,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 23:07

Torino - MMC RTV SLO

Na rimskem Olimpicu je ključno tekmo za prvo mesto v skupini G Lige prvakov dobil aktualni evropski prvak Real iz Madrida, ki je Romo premagal z 2:0.

Obe ekipi sta se že pred današnjim obračunom uvrstili v izločilne boje. Roma je bila boljša v prvem polčasu, a se je Real v drugem polčasu čisto razigral in zasluženo slavil.

Roma je bila nevarnejša v prvem polčasu, v zadnjih minutah je streljala z vseh strani, a daleč najboljšo, 100-odstotno priložnost je v sami končnici zapravil Cengiz Ünder. Bil je ena na ena s Thibautom Courtoisem, streljal je znotraj petmetrskega prostora, a mu ni uspelo matirati nasprotnega vratarja.

Kdor ne da, dobi – temu pa so bili priča Rimljani že po vrnitvi na zelenico. Po napaki obrambe Rome – Fazio je na pladnju serviral žogo Garethu Balu – je Valižan streljal z okoli 14 metrov, z levico je zadel ob levi vratnici. Hitro zatem je bil Bale spet v napadu, a je slabo zaključil, tako da Robin Olsen ni imel veliko dela. Bale je začel akcijo za povišanje vodstva kraljevega kluba, igro je prenesel z desne na levo, predložek je z glavo do Lucasa Vazqueza podaljšal Karim Benzema. Vazquez je le iztegnil nogo in nov gol Reala je bil tu.

Čehi poskrbeli za preobrat v Moskvi

V prvi tekmi dneva v skupini G je CSKA iz Moskve izgubil proti Viktorii Plzen (1:2). Moskovčani so povedli že v 10. minuti, z bele točke je bil uspešen Nikola Vlašić. Gostje bi lahko izenačili že pred koncem prvega polčasa, a je junak Rusije s SP-ja, vratar Igor Akinfejev, Romanu Prochazki ubranil enajstmetrovko. Slovak se je odkupil hitro po vrnitvi na zelenico, in to z močnim strelom v zgornji levi kot. Gostje iz Češke so utišali navijače v 81. minuti, ko je Lukas Hejda po lepem predložku Patrika Hrosovskyja streljal z glavo po sredini gola. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je bil na klopi CSKA-ja.

Rusi in Čehi bodo v zadnjem krogu lovili Evropsko ligo.

Celar prvič vpoklican v prvo moštvo

Žan Celar, ki se je v mladinski ekipi izkazal s 14 goli na sedmih tekmah, je bil prvič vpoklican v prvo moštvo Rome. 19-letni Gorenjec na koncu ni prišel med 18. Tekmo je gledal s tribun.



Ronaldo podajalec, strelec Mandžukić

Valencii ni uspelo presenetiti Juventusa v Torinu. Staro damo je v končnici prvega polčasa rešil Wojciech Szczesny, ki je odlično reagiral in ubranil strel z glavo Mouctaru Diakhabyju. Italijanski serijski prvak pa je v 59. minuti povedel, Cristiano Ronaldo se je z mojstrskim preigravanjem znebil Gabriela, podal je v sredino, Mario Mandžukić je brez težav zadel.

Tri minute pozneje je za 1:1 zadel Diakhaby, a je sodnik razveljavil gol zaradi igranja z roko.

Bayern s 5:1 nad Benfico

Bayern München je proti Benfici večino dela opravil že v prvem polčasu, ko je dosegel tri gole, končni izid je bil 5:1. Po dvakrat sta zadela Arjen Robben in Robert Lewandowski, enkrat Franck Ribery. Tudi Bavarci so napredovali.

5. KROG



Skupina E

AEK ATENE - AJAX 0:2 (0:0)

Tadić 68./11-m, 72.

RK: Livaja 67./AEK

BAYERN - BENFICA 5:1 (3:0)

Robben 13., 30., Lewandowski 37. , 51., Ribery 76.; Fernandes 46.

Bayern: Neuer, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Müller (81./Jeong), Goretzka, Robben (72./Robben), Ribery (78./Wagner), Lewandowski.

Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Ruben Dias, Conti, Grimaldo, Fejsa (76./Semedo), Gabriel, Pizzi (46./Fernandes), Rafa Silva, Jonas (59./Seferović), Cervi.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Lestvica: BAYERN 5 4 1 0 12:2 13 AJAX 5 3 2 0 8:2 11 BENFICA 5 1 1 3 5:11 4 AEK ATENE 5 0 0 5 2:12 0

Skupina F

LYON - MANCHESTER CITY 2:2 (0:0)

Cornet 55., 81.; Laporte 63., Aguero 83.



HOFFENHEIM - ŠAHTAR DONECK 2:3 (2:2)

Kramarić 17., Zuber 40.; Ismaily 14., Taison 15., 93.

RK: Szalai 60.

Lestvica: MANCHESTER CITY 5 3 1 1 14:5 10 LYON 5 1 4 0 11:10 7 ŠAHTAR DONECK 5 1 2 2 7:15 5 HOFFENHEIM 5 0 3 2 10:12 3

Skupina G

CSKA MOSKVA - VIKTORIA PLZEN 1:2 (1:0)

Vlašić 10./11-m.; Prochazka 56., Hejda 81.

Akinfejev je v 44. minuti ubranil 11-m Prochazki.

Bijol je bil na klopi CSKA-ja.

ROMA - REAL MADRID 0:2 (0:0)

Bale 47., Lucas Vazquez 59.

Roma: Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, N'zonzi (64./Ćorić), Cristante, Ünder, Zaniolo (69./Karsdorp), El Shaarawy (22./Kluivert), Schick.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Llorente, Kroos, Modrić (81./Valverde), Lucas, Bale (84./Bale), Benzema (77./Diaz).

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Lestvica: REAL MADRID 5 4 0 1 12:2 12 ROMA 5 3 0 2 10:6 9 CSKA MOSKVA 5 1 1 3 5:9 4 VIKTORIA PLZEN 5 1 1 3 5:15 4

Skupina H

JUVENTUS - VALENCIA 1:0 (0:0)

Mandžukić 59.

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (46./Cuadrado), Bentancur, Pjanić, Matuidi, Dybala (79./Costa), Mandžukić, Ronaldo.

Valencia: Neto, Wass, Gabriel, Diakhaby, Gaya, Coqueli, Parejo, Kondogbia (72./Soler), Guedes, Mina, Rodrigo (46./Gameiro), Mina (67./Batshuayi).

Sodnik: William Collum (Škotska)



MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS 1:0 (0:0)

Fellaini 91.

Lestvica: JUVENTUS 5 4 0 1 8:2 12 MANCHESTER UNITED 5 3 1 1 6:2 10 VALENCIA 5 1 2 2 4:5 5 YOUNG BOYS 5 0 1 4 2:11 1

D. S.