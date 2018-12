Zadovoljna Liverpool in Tottenham, razočarana Napoli in Inter

Najzanimivejše na Anfieldu

11. december 2018 ob 18:55

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 22:57

Carigrad,Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so za napredovanje v osmino finala Lige prvakov potrebovali zmago z 1:0 nad Napolijem in jo tudi dosegli. Napreduje tudi Tottenham, izpadel je Inter.

Porto in Schalke sta v 6. krogu že zgodaj zvečer z zmagama nad Galatasarayem (2:3) in Lokomotivom Moskvo (1:0) potrdila prvi mesti v skupini D. Preboj v osmino finala sta si sicer oba zagotovila že prej. Tretje mesto, ki vodi v nadaljevanje tekmovanja v Evropski ligi, je zasedel Galatasaray s točko prednosti pred Lokomotivom.

Zanimivejše je bilo od 21.00 dalje v skupinah B in C, še posebej na tekmi Liverpool - Napoli. Redsi so morali slaviti z 1:0 ali pa z dvema goloma razlike. Edini gol je padel v 34. minuti. Svoj tretji zadetek v letošnji Ligi prvakov je dosegel Mohamed Salah. Egipčan je mrežo zatresel po prodoru na desni strani kazenskega prostora. Mario Rui in Kalidou Koulibaly ga nista uspela ustaviti, vratarja Davida Ospino pa je presenetil s strelom na bližnjo vratnico.

Liverpool je bil v prvem polčasu še nekajkrat nevaren, a je zadel iz edinega strela v okvir vrat. Napoli se je večinoma branil in prežal na protinapade. V drugem delu je bilo razburljivo na obeh straneh, a se ne ena ne druga mreža nista več zatresli.



6. krog

Skupina A:

MONACO - BORUSSIA (D) 0:2 (0:1)

Guerreiro 15., 88.

CLUB BRUGGE - ATLETICO MADRID 0:0

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica: ATLETICO MADRID * 5 4 0 1 9:6 12 BORUSSIA (D) * 5 3 1 1 8:2 10 CLUB BRUGGE 5 1 2 2 6:5 5 MONACO 5 0 1 4 2:12 1 * - v osmini finala



Skupina B:

INTER - PSV EINDHOVEN 1:1 (0:1)

Icardi 73.; Lozano 13.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

BARCELONA - TOTTENHAM 1:1 (1:0)

Dembele 7.; Moura 85.

Barcelona: Cillessen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda, Alena, Arthur, Rakitić, Coutinho, Munir, Dembele.

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)

Lestvica: BARCELONA * 5 4 1 0 13:4 13 TOTTENHAM 5 2 1 2 8:9 7 INTER 5 2 1 2 5:6 7 PSV EINDHOVEN 5 0 1 4 5:12 1 * - v osmini finala



Skupina C:

LIVERPOOL - NAPOLI 1:0 (1:0)

Salah 34.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Napoli: Ospina, Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Hamšik, Ruiz, Callejon, Insigne, Mertens.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

CRVENA ZVEZDA - PARIS SG 1:4 (0:2)

Gobeljić 56.; Cavani 10., Neymar 40., Marquinhos 74., Mbappe 92.

Lestvica: NAPOLI 5 2 3 0 7:4 9 PARIS SG 5 2 2 1 13:8 8 LIVERPOOL 5 2 0 3 8:7 6 CRVENA ZVEZDA 5 1 1 3 4:13 4



Skupina D:

GALATASARAY - PORTO 2:3 (1:2)

Feghouli 45./11-m, Derdiyok 65.; Felipe 17., Marega 42./11-m, Oliveira 57.

Feghouli je v 67. minuti z 11-m streljal v prečko.

SCHALKE - LOKOMOTIV MOSKVA 1:0 (0:0)

Schöpf 91.

Lestvica:

PORTO * 6 5 1 0 15:6 16 SCHALKE * 6 3 2 1 6:4 11 GALATASARAY 6 1 1 4 5:8 4 LOKOMOTIV MOSKVA 6 1 0 5 4:12 3

* - v osmini finala

