Žreb polfinala Lige prvakov malo po 13. uri

Igra kroglic tokrat prej v Evropski ligi

13. april 2018 ob 08:32

Nyon - MMC RTV SLO

Bayern, Liverpool, Real Madrid in Roma. Četverica nogometnih velikanov z nestrpnostjo pričakuje 13. uro, ko bo v Nyonu opravljen žreb polfinala Lige prvakov.

Švicarsko prizorišče tudi tokrat nudi klasična termina žrebov v obeh evropskih tekmovanjih - ob 12.00 in 13.00, le da bo tokrat najprej opravljen žreb v Evropski ligi, kjer v igri ostajajo Arsenal, Atletico Madrid (z Janom Oblakom), Marseille in Salzburg.

Ob 13.00 pa bo torej znana pot do Kijeva. Gre za izjemno pestro druščino, saj so Real, Bayern in Liverpool skupaj kar 22-krat osvojili to prestižno tekmovanje. Na naslov čaka le Roma, ki je enkrat sicer že igrala v finalu, leta 1984 je na svojem stadionu po streljanju enajstmetrovk izgubila prav proti Liverpoolu.

Klub Naslovi Finale Polfinale Real 12 15 29 Bayern 5 10 19 Liverpool 5 7 10 Roma 0 1 2



Opomba: V stolpcih so število naslovov v Ligi prvakov (vključno s Pokalom državnih prvakov), število nastopov v finalih in polfinalih (pri teh je že upoštevan letošnji nastop v polfinalu).

Liga prvakov, žreb:

BAYERN

LIVERPOOL

REAL MADRID

ROMA

Prvi tekmi bosta 24. in 25. aprila, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 26. maja gostil Kijev.

Evropska liga, žreb:

ARSENAL

ATLETICO MADRID

MARSEILLE

SALZBURG

Prvi tekmi bosta 26. aprila, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 16. maja gostil Lyon.

S. J.