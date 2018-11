Najboljši strelec letošnjega mundiala Harry Kane je znova rešil Angleže. Foto: Reuters Kane in Lingard sta rešila Anglijo in poskrbela za veliko veselje na Wembleyju. Foto: Reuters Andrej Kramarić je premešal angleško obrambo in poslal žogo v malo mrežico. Foto: Reuters Gareth Southgate, ki je leta 1996 zgrešil odločilno enajstmerovko v polfinalu evropskega prvenstva proti Nemčiji na Wembleyju, se je veselil ene največjih zmag na klopi Anglije. Foto: Reuters Dodaj v

Lingard in Kane zrežirala preobrat na Wembleyju - Hrvati v ligo B

V skupini 4 Švica gosti Belgijo

18. november 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 16:52

Najboljši strelec svetovnega prvenstva v Rusiji Harry Kane je veliki junak na Wembleyju. Anglija je po preobratu v zadnjih 12 minutah premagala Hrvaško z 2:1 in se uvrstila na finalni turnir Ligi narodov.

V ponovitvi polfinala letošnjega mundiala sta obe reprezentanci potrebovali zmago za "final four" Lige narodov. Špancem je najbolj odgovarjal remi, zdaj pa so končali na drugem mestu. Hrvaška, ki je vodila vse do 78. minute, se tako seli v ligo B.

Mojstrsko preigravanje Kramarića

78.221 gledalcev na Wembleyju je prvem polčasu videlo taktični boj, mreži pa sta mirovali. V 57. minuti je Nikola Vlašić v kazenskem prostoru našel Andreja Kramarića. Napadalec Hoffenheima je mojstrsko preigraval, angleški branilci pa so ga le opazovali. Naravnal si je žogo na levico in je poslal v malo mrežico.

Rezervist Lingard izenačil

Selektor Gareth Southgate se je znašel v velikih težavah, Angelži so nujno potrebovali dva zadetka. V 73. minuti je v igro poslal Jesseja Lingarda in Jadona Sancha, ki sta popolnoma spremenila potek srečanja. Pet minut zatem je Joe Gomez iz avta podal v sredino kazenskega prostora, na daljši vratnici je Kane uspel spraviti žogo mimo Lovreja Kalnića, pritekel je Lingard in jo z nekaj centimetrov potisnil v mrežo.

Kane odločil v 85. minuti

Angleži so razmišljali le še o napadu in popolnoma pozabili na obrambo. V 81. minuti je Domagoj Vida po podaji iz kota z glavo že matiral vratarja Jordana Pickforda, vendar je sijajni Lingard stal na pravem mestu in z golove črte odbil žogo. Pet minut pred koncem je Ben Chilwell podal s prostega strela z leve strani, junak četrtkove tekme proti Španiji Tin Jedvaj je z drsečim štartom zgrešil žogo, na daljši vratnici pa je bil na pravem mestu, ki je stegnil desnico in poslal žogo v mrežo s sedmih metrov.

Southgate: Stara Anglija je znova tu

"Zelo sem ponosen, saj smo prikazali veliko željo. Po prejetem zadetku smo se znašli v neogodnem poožaju. Ostali smo potrpežljivi, čeprav smo morali tvegati in enkrat smo tudi izbili žćogo z golove črte. Že zares dolgo časa ni bilo takega vzdušja na Wembleyju. Stara Anglija je znova tu, gola smo zabili po podaji iz avta in s prostega strela," je bil navdušen selektor Southgate.

Dalić: Prikazali smo moško igro

"Izgubili smo, a pokončno zapuščamo Wembley. Prikazali smo moško igro. Sezona je končana, bila je zares nepozabna. Na svetovnem prvenstvu smo postavili temelje za naprej in poskrbeli za pravo nogometno evforijo na Hrvaškem. Ne strinjam se, da smo igrali slabo. Anglija je doma vedno zelo močna, oba gola smo prejeli iz prekinitev," ni bil preveč razočaran selektor Zlatko Dalić.

Finalni turnir elitne skupine na Portugalskem

Finalni turnir elitne skupine Lige narodov se bo skoraj zagotovo odvil na Portugalskem. Kandidaturo za organizacijo so poleg Portugalske oddali še Italijani in Poljaki, a ker se niso uvrstili med najboljše štiri reprezentance, s tem niso izpolnili osnovnega pogoja.

Portugalska je za mesti polfinalnih obračunov, ki bosta 5. junija 2019, prijavila Porto in Guimaraes, finale bo na sporedu dan pozneje. Evropska nogometna zveza bo Portugalsko za prireditelja uradno razglasila 3. decembra na zasedanju izvršnega komiteja v Dublinu, na katerem bodo znani tudi prireditelji zaključnih turnirjev nižjih skupin, po zasedanju pa bodo izvedli tudi žreb polfinalnih parov.



LIGA A, skupina 4:

ANGLIJA - HRVAŠKA 2:1 (0:0)

Lingard 78., Kane 85.; Kramarić 57.

Anglija: Pickford, Walker, Gomez, Stones, Chilwell, Barkley (63./Alli), Dier, Delph (73./Lingard), Sterling, Kane, Rashford (73./Sancho).

Hrvaška: Kalinić, Vrsaljko (26./Milić), Lovren, Vida, Jedvaj, Modrić, Brozović, Kramarić, Vlašić (79./Rog), Perišić, Rebić (46./Brekalo).

Sodnik: Anastasios Sidiropoulos (Grčija)

Vrstni red: Anglija 7, Španija 6, Hrvaška 4.

SKUPINA 2, ob 20.45:

ŠVICA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija 9, Švica 6, Islandija 0.

LIGA B, skupina 3, ob 18.00:

SEVERNA IRSKA - AVSTRIJA

Vrstni red: BiH 10, Avstrija 4, Severna Irska 0 točk.

LIGA C, skupina 2, ob 20.45:

MADŽARSKA - FINSKA

GRČIJA - ESTONIJA

Vrstni red: Finska 12, Grčija 9, Madžarska 7, Estonija 1.

LIGA D, skupina 2, ob 18.00:

SAN MARINO - BELORUSIJA

MOLDAVIJA - LUKSEMBURG

Vrstni red: Belorusija 11, Luksemburg 9, Moldavija 8, San Marino 0.

