Liverpool četrti, Arsenal brez Lige prvakov

Manchester City se je znesel nad Watfordom

21. maj 2017 ob 17:20

Nogometaši Liverpoola so v zadnjem krogu Premier lige z odliko opravili svoje delo in si z zmago nad Middlesbrourghjem (3:0) zagotovili kvalifikacije za Ligo prvakov.

Rdeči so se na Anfieldu v prvem polčasu ves čas mučili z ekipo z Riversida, dolgo so trli odpor gostujoče obrambe, tik pred odmorom pa jim je le uspelo smukniti v vodstvo.

Po hitri kombinaciji in iznajdljivi podaji Roberta Firmina je Georgino Wijnaldum stekel proti golu in s silovitim strelom premagal nemočnega vratarja Brada Guzana.

Liverpool prestavil v višjo prestavo

V nadaljevanju so varovanci Jürgena Kloppa zaigrali odločneje, napadi so se vrstili kot po tekočem traku, vodstvo je v 51. minuti s prostega strela podvojil Philippe Coutinho, ki je žogo spretno zavrtinčil v malo mrežico. Gostje so povsem popustili, v obrambi so si privoščili veliko napak, eno je že pet minut pozneje izkoristil Adam Lallana, ki je po Wijnaldumovi podaji stekel v kazenski prostor in s šestih metrov matiral Guzana za končnih 3:0.

Arsenalova pirova zmaga za konec sezone

Brez Lige prvakov pa so ostali nogometaši Arsenala, ki so v tem tekmovanju vsako leto nastopali od sezone 1998/99 dalje. Za upanje na četrto mesto, ki še vodi v kvalifikacije najelitnejšega klubskega nogometnega tekmovanja v Evropi, so potrebovali zmago in spodrsljaj Liverpoola. Prvi želja se jim je uresničila, druga ne. Gostitelji so na Emiratesu proti Evertonu povedli že v 8. minuti, ko se je po podaji Dannyja Welbecka z leve strani žoga nekako odbila do Hectorja Bellerina, ta pa je iz neposredne bližine žogo zabil v mrežo za 1:0. Kmalu zatem so topničarji ostali brez izključenega Laurenta Koscielnyja, ki si je za grob štart na sredini igrišča prislužil neposredni rdeči karton. Kljub vsemu so varovanci Arsena Wengerja v 27. minuti podvojili vodstvo. Med strelce se je po novi Welbeckovi podaji vpisal Alexis Sanchez, ki je hladnokrvno zadel s petih metrov.

V nadaljevanju je Romelu Lukaku prepolovil zaostanek Liverpoolčanov z bele točke - domači branilec Rob Holding je v kazenskem prostoru igral z roko -, a to je bilo tudi vse. Londončani so zdržali in sezono, polno vzponov in predvsem padcev, sklenili z zmago. To je v 91. minuti s krasnim plasiranim strelom z roba kazenskega prostora potrdil Aaron Ramsey in postavil končni izid 3:1.

Premier liga, 38. krog:

LIVERPOOL - MIDDLESBROUGH 3:0 (1:0)

Wijnaldum 45., Coutinho 51., Lallana 56.

ARSENAL - EVERTON 3:1 (2:0)

Bellerin 8., Sanchez 27., Ramsey 91.; Lukaku 58./11-m

RK: Koscielny 14./Arsenal

WATFORD - MANCHESTER CITY 0:5 (0:4)

Kompany 5., Agüero 23., 36., Fernandinho 41., Jesus 58.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 2:0 (2:0)

Harrop 15., Pogba 19.



BURNLEY - WEST HAM 1:2 (1:1)

Vokes 23.; Feghouli 27., Ayew 72.



CHELSEA - SUNDERLAND 5:1 (1:1)

Willian 8., Hazard 61., Pedro 78., Batshuayi 90., 93.; Manquillo 3.



HULL CITY - TOTTENHAM 1:7 (0:3)

Clucas 66.; Kane 11., 13., 72, Alli 45., Wanyama 69., Davies 84., Alderweireld 88.



LEICESTER - BOURNEMOUTH 1:1 (0:1)

Vardy 51.; Stanislas 1.

SOUTHAMPTON - STOKE CITY 0:1 (0:0)

Crouch 60.



SWANSEA - WEST BROMWICH 2:1 (0:1)

Ayew 72., Llorente 86.; Evans 33.

Lestvica: CHELSEA 38 30 3 5 85:33 93 TOTTENHAM 38 26 8 4 86:26 86 MANCHESTER CITY 38 23 9 6 80:39 78 --------------------------------------- LIVERPOOL 38 22 10 6 78:42 76 --------------------------------------- ARSENAL 38 23 6 9 77:44 75 MANCHESTER UTD. 38 18 15 5 54:29 69 EVERTON 38 17 10 11 62:44 61 --------------------------------------- SOUTHAMPTON 38 12 10 16 41:48 46 BOURNEMOUTH 38 12 10 16 55:67 46 WEST BROMWICH 38 12 9 17 43:51 45 WEST HAM 38 12 9 17 47:64 45 LEICESTER 38 12 8 18 48:63 44 STOKE CITY 38 11 11 16 41:56 44 CRYSTAL PALACE 38 12 5 21 50:63 41 SWANSEA 38 12 5 21 45:70 41 BURNLEY 38 11 7 20 39:55 40 WATFORD 38 11 7 20 40:68 40 --------------------------------------- HULL CITY 38 9 7 22 37:80 34 MIDDLESBROUGH 38 5 13 20 27:53 28 SUNDERLAND 38 6 6 26 29:69 24

* Chelsea, Tottenham in Manchester City so se neposredno uvrstili v skupinski del Lige prvakov. Liverpool se je uvrstil v kvalifikacije za Ligo prvakov. Manchester United si je Evropsko ligo zagotovil že z zmago v angleškem ligaškem pokalu in si lahko z zmago v finalu Evropske lige tudi zagotovi Ligo prvakov. Ker Chelsea in Arsenal igrata v finalu FA-pokala (zmagovalec se uvrsti v Evropsko ligo), se je v Evropsko ligo prek sedmega mesta uvrstil tudi Everton.

