Liverpool nadigral Arsenal in se zavihtel na tretje mesto

Bournemouth "rdečim vragom" pripravil grenko pilulo

4. marec 2017 ob 16:31,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 21:05

Manchester - MMC RTV SLO

V derbiju 27. kroga angleškega prvenstva je Liverpool na Anfield Roadu premagal Arsenal (3:1).

Domači navijači so se veselili že v uvodnih minutah, v 9. minuti je Sadio Mane podal do Roberta Firmina, ki je zadel od blizu. Vratar Peter Čech je bil popolnoma nemočen.

Liverpool je v prvem delu igre popolnoma nadziral potek igre, glavna igralca v tem delu pa sta bila Mane in Firmino, ki sta skupaj "zakrivila" tudi drugi gol. Tokrat sta zamenjala vlogi - v vlogi podajalca se je znašel Firmino, Mane pa je z močnim diagonalnim strelom matiral Čecha in prišel do svojega 12 gola v sezoni.

V drugem polčasu je Arsenal imel lepo priložnost že v 49. minuti. Olivier Giroud je izkoristil lep predložek, skočil je in z glavo streljal pod prečko, a je Simon Mignolet pravočasno reagiral in se izkazal z odlično obrambo.

Liverpool je imel kar nekaj priložnosti za zvišanje, a jih ni izkoristil. V 57. minuti je tako Arsenal izkoristil zamujeno priložnost Liverpoola, krenili so v protinapad. Alexis Sanchez, ki je v igro vstopil šele v drugem delu, je pravočasno oddal žogo do Dannyja Welbecka, ki je bil miren pri zaključku, žogo je poslal prek vratarja (2:1).

Divock Origi v 82. minuti ni imel sreče, z glavo je zadel desno stativo. Belgijec se je "odkupil" deset minut pozneje, ko je fantastično podal do Georginia Wijnalduma, ki je z natančnim strelom v desni spodnji kot matiral Čecha.

Manchester United le remiziral

"Rdeči vragi" so povedli v 23. minuti, ko je predložek Antonia Valencie z desne strani za hrbet Arturja Boruca preusmeril Marcos Rojo.

King izenačil z bele točke, izključitev Sturmana

Varovanci Joseja Mourinha so bili vseskozi boljši nasprotnik, kljub temu pa so gostje v 40. minuti prišli do izenačenja. Phil Jones je podrl Marca Pugha, kar je pomenilo enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Joshua King. Malo kasneje (45.) je bil zaradi drugega rumenega kartona pri gostih izključen Andrew Sturman.

Boruc "prebral" Ibrahimovića

Manchester je v drugem polčasu pritiskal proti vratom Bournemoutha, ki pa se je dobro branil. Kazalo je že, da bo njihov odpor zlomljen v 72. minuti, ko je Adam Smith z roko blokiral strela Paula Pogbaja, tako da je sodnik Kevin Friend upravičeno pokazal na belo točko. K žogi je pristopil Zlatan Ibrahimović, a je Boruc ubranil poskus, ki je letel v njegov desni spodnji kot. Kljub velikemu pritisku Manchestra (posest žoge 68:32, streli 20:3, streli v okvir vrat 7:1) je ostalo pri 1:1.

Mourinho: Krivi smo si sami

"V prvem polčasu smo igrali fenomenalno in bi morali voditi s 3:0 ali 4:0. Končalo se je z 1:1. Kdo je kriv? Sami smo si krivi. Nihče drug. Zapravili smo velike priložnosti. V drugem polčasu smo čutili pritisk 'ure' in izgubili napadalno kvaliteto," je po tekmi priznal trener Mourinho.

ANGLEŠKO PRVENSTVO



27. KROG

LIVERPOOL - ARSENAL 3:1 (2:0)

Firmino 9., Mane 40., Wijnaldum; Welbeck 57.

Liverpool: Mignolet, Milner, Klavan, Matip, Clyne, Lallana (92./Lucas), Can , Wijnaldum, Coutinho (80./Origi), Firmino, Mane (93./Alexander-Arnold).

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin (46./Sanchez), Xhaka , Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Welbeck (74./Walcott), Giroud (74./Perez).

Sodnik: Robert Madley



MANCHESTER UTD. - BOURNEMOUTH 1:1 (1:0)

75.245; Rojo 23.; King 40./11-m

: Surman 45./Bournemouth

Manchester United: de Gea, Valencia, Jones, Rojo, Shaw (70./Rashford ), Carrick (70./Fellaini), Pogba, Mata, Rooney (70./Lingard), Martial, Ibrahimović.

Bournemouth: Boruc, Smith, Cook, Mings (78./Cargill), Daniels, Surman , Arter , Fraser, King (88./Gradel), Pugh (45./Gosling ), Afobe.

Sodnik: Kevin Friend





LEICESTER - HULL CITY 3:1 (1:1)

Fuchs 27., Mahrez 59.; Clucas 14., Huddlestone 90./ag



STOKE CITY - MIDDLESBROUGH 2:0 (2:0)

Arnautović 29., 42.

SWANSEA - BURNLEY 3:2 (1:1)

Llorente 12., 92., Olsson 69.; Gray

20., 61.

WATFORD - SOUTHAMPTON 3:4 (1:2)

Deeney 4., Okaka 79., Doucoure 94.;

Tadić 28., Redmond 45., 86., Gabbiadini

83.

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:0)

Zaha 55., Townsend 84.





Nedelja ob 14.30:

TOTTENHAM - EVERTON

Ob 17.00:

SUNDERLAND - MANCHESTER CITY

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - CHELSEA

Lestvica:

CHELSEA 26 20 3 3 55:19 63 TOTTENHAM 26 15 8 3 50:18 53 LIVERPOOL 27 15 7 5 58:34 53 MANCHESTER CITY 25 16 4 5 51:29 52 ARSENAL 26 15 5 6 55:31 50 MANCHESTER UTD. 26 13 10 3 39:22 49 EVERTON 26 12 8 6 42:27 44 WEST BROMWICH 27 11 7 9 36:34 40 STOKE CITY 27 9 8 10 32:40 35 SOUTHAMPTON 26 9 6 11 32:34 33 WEST HAM 26 9 6 11 35:44 33 BURNLEY 27 9 4 14 30:40 31 WATFORD 27 8 7 12 33:47 31 BOURNEMOUTH 27 7 6 14 37:52 27 LEICESTER 27 7 6 14 30:45 27 SWANSEA 27 8 3 16 35:59 27 CRYSTAL PALACE 27 7 4 16 35:46 25 MIDDLESBROUGH 27 4 10 13 19:30 22 HULL CITY 27 5 6 16 24:53 21 SUNDERLAND 26 5 4 17 24:48 19

A. V., D. S.