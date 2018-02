Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! 21-letni Ljubomir Moravac, ki prihaja iz Niša v Srbiji, je v prometni nesreči ostal brez roke. A to mu ni vzelo poguma. V nogometu bo deloval kot sodnik. Foto: Uefa Moravac si nabira izkušnje s sojenjem na otroških tekmah. Foto: Uefa Dodaj v

Ljubomir Moravac: Izgubil sem roko, a sem še vedno del nogometa

Moravac gost predsednika Uefe Čeferina na finalu EP-ja v futsalu

9. februar 2018 ob 14:20,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi srbski nogometni vratar Ljubomir Moravac je kot član Maribora načrtoval uspešno kariero športnika. A avgusta 2016 je doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je sam izgubil spodnji del leve roke, medtem ko sta njegova soigralca umrla.

Kaj lahko bi se zgodilo, da bi mu ta dogodek strl duha, a se je zgodilo ravno nasprotno. Pogum, ponos, pozitiven odnos in predvsem ljubezen do nogometa so bili ključni dejavniki na Ljubomirjevi poti do okrevanja.

Nogomet, ta šport, ki sprejme vsakogar, mu je nudil upanje, uteho in tolažbo ter moč za okrevanje in nadaljevanje življenjske poti. Zdaj se uri za nogometnega sodnika. V igri, ki jo ima rad, je ponovno našel svoje mesto.

V Ljubovem okrevanju je nogomet imel temeljno vlogo. "Dal mi je določeno miselnost. Bil sem športnik, ki se je vedno hotel izkazati," primerja svojo neustrašno voljo za okrevanje po nesreči s tekmo, v kateri je moral zmagati.

Stalno se spominja oskrbe, ki jo je v težkih trenutkih prejel v klubu. "NK Maribor je kot moja druga družina," poudarja. "Vedno so bili ob meni in skušali najti načine, kako mi pomagati. Tudi moji prijatelji so mi bili ob strani in to je bilo neprecenljivo."

Če živiš za nogomet, ti bo ta vedno pomagal

Po začetnem obdobju negotovosti, se je Ljubo odločil, da želi na nek način ostati v nogometu. "Če živiš za nogomet, ti bo nogomet vedno pomagal," pojasni. V klubu so mu predlagali, da se udeleži sodniškega tečaja in odprla se mu je nova nogometna pot.

V zadnjih nekaj mesecih si je nabiral izkušnje, še posebej s sojenjem na otroških tekmah. Nov izziv ga napaja z energijo. "Po nesreči nisem videl načina, kako bi lahko nadaljeval z nogometom,” priznava. “Mislil sem, da je to konec moje nogometne kariere. Toda našel sem povratek. Vse to je zame še novo. Nisem več igralec, sem pa sodnik. Odločen sem, da nadaljujem po tej poti.”

Do izraza prihajata Ljubova prirojena odločnost in želja po uspehu: "Želim izkusiti in doseči kar največ v svojem življenju. Menim, da sem sposoben uspeti. Preživel sem [nesrečo] in ta privilegij me žene, da mislim pozitivno."

Ljubo ime meseca v Uefini kampanji #EqualGame

Vsak mesec se Evropska nogometna zveza (UEFA) v sklopu svoje kampanje #EqualGame osredotoči na enega igralca ali igralko iz ene od svojih 55 nacionalnih zvez - članic. Ta oseba bo vzgled, kako nogomet spodbuja vključevanje, dostopnost, in raznolikost. Njena zgodba bo ponazorila, kako lahko vsak igra in uživa v nogometu ne glede na svojo invalidnost, versko prepričanje, spolno usmerjenost, ter narodnostno in družbeno poreklo.

In februarja je ta oseba Ljubomir Moravac, ki bo na sobotnem finalu EP-ja v futsalu v Ljubljani gost predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Ljubo v celoti podpira vrednote, ki so vtkane v kampanji UEFA’s #EqualGame. "Verjamem, da je prav vsak lahko del nogometa," zatrjuje. "Ni pomembno, kdo si. IzgubiI sem roko, pa sem še vedno del nogometa. Zares sem prepričan, da je nogomet odprt za vse."

A. V.