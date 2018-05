Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Parižani so takole proslavili zadetek Giovanija Lo Celsa za 1:0 v 26. minuti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Lo Celso in Cavani zadela za 12. zmago PSG-ja v pokalu

Tekmo spremljalo 73.772 gledalcev

8. maj 2018 ob 23:31

Pariz - MMC RTV SLO

Nogometaši Paris St. Germaina so v finalu francoskega pokala na stadionu St. Denis v Parizu premagali tretjeligaša Les Herbiers z 2:0 in dvanajstič (četrtič zapored) osvojili to lovoriko.

Parižani so v uvodnih 20 minutah trikrat stresli okvir vrat, v 26. minuti pa jih je v vodstvo s strelom z 18 metrov popeljal Giovani Lo Celso (predtem je dvakrat zadel vratnico). Končni izid je v 74. minuti z 11-metrovke postavil Edinson Cavani. Prekršek nad njim je storil vratar Matthieu Pichot.

Na drugi strani je vratar PSG-ja Kevin Trapp moral prvič posredovati šele v 89. minuti.

Les Herbiers, klub z zahoda Francije, je na poti do finala med drugim izločil drugoligaša Auxerre in Lens, v polfinalu pa je bil boljši od še enega tretjeligaša Chamblyja. V tretji ligi se trenutno še bori za obstanek.

PSG je v tej sezoni osvojil tudi francosko prvenstvo in ligaški pokal.

Francoski pokal, finale:

LES HERBIERS (III) - PARIS SG 0:2 (0:1)

73.772; Lo Celso 26., Cavani 74./11-m

