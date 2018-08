Zagreb brez Lige prvakov: Švicarji v dveh minutah šokirali Dinamo

V sredo še zadnje tri tekme kvalifikacij

28. avgust 2018 ob 20:41

zadnji poseg: 28. avgust 2018 ob 23:08

Zagreb,Kijev - MMC RTV SLO

Petar Stojanović in Benjamin Verbič si z Dinamom Zagreb in Dinamom Kijev nista uspela priigrati nastopa v skupinskem delu Lige prvakov. Hrvaški prvaki so doma izgubili proti Young Boysu z 1:2, čeprav so po prvem polčasu vodili z 1:0.

Zagrebčani so prejšnjo sredo v Bernu remizirali z 1:1 in imeli pred povratno tekmo "playoffa" na Maksimiru ugodno izhodišče, toda tega niso izkoristili. Že v 7. minuti je za veselje domačih navijačev sicer poskrbel Izet Hajrović, a so gostje sredi drugega polčasa v pičlih dveh minutah preobrnili potek srečanja. Guillaume Hoarau je v 64. minuti najprej zadel z 11-metrovke, nato pa je kmalu zatem mrežo zatresel še po strelu iz kota. Izid se do konca ni več spremenil, tako da se morajo Stojanović in soigralci zadovoljiti s tem, da bodo jeseni igrali v skupinskem delu Evropske lige.

Kijevski Dinamo bi moral proti Ajaxu nadoknaditi dva zadetka zaostanka, potem ko je v Amsterdamu klonil s 3:1. A na olimpijskem stadionu v ukrajinski prestolnici je bilo le 0:0 in v Ligo prvakov so se uvrstili Nizozemci.

AEK iz Aten se je z madžarskim prvakom Vidijem razšel z 1:1 in ubranil prednost z 2:1 s prve tekme.

Zadnje tri udeležence Lige prvakov bomo dobili v sredo, ko bodo na sporedu še trije dvoboji.

4. predkrog, povratne tekme

Prvaki:

Dinamo Zagreb - YOUNG BOYS 1:2 (1:0) 1:1

Hajrović 7.; Hoarau 64./11-m, 66.

Stojanović (Dinamo Zagreb) je igral vso tekmo.

AEK ATENE - Vidi FC (MAD) 1:1 (0:0) 2:1

Mantalos 48./11-m; Nego 57.

RK: H. Lopes 80., Livaja 98./oba AEK



Sreda ob 21.00:

SALZBURG - CRVENA ZVEZDA 0:0



PSV EINDHOVEN - BATE BORISOV 3:2



Neprvaki:

Dinamo Kijev - AJAX 0:0 1:3

Verbič (Dinamo Kijev) je igral vso tekmo.

Sodnik je bil Damir Skomina.

Sreda ob 21.00:

PAOK SOLUN - BENFICA 1:1

