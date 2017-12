Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sterling se je dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters Gündogan je dosegel svoj prvi gol v letošnji Premier ligi. Foto: Reuters Dodaj v

Manchester Cityju ni nihče kos, padel je Tottenham

Chelsea do minimalne zmage

16. december 2017 ob 18:24,

zadnji poseg: 16. december 2017 ob 20:36

London - MMC RTV SLO

Prvouvrščena ekipa angleškega prvenstva Manchester City je v 18. krogu brez težav odpravila Tottenham (4:1). Zdajšnji prvak Chelsea je z minimalno zmago (1:0) ugnal Newcastle.

Manchester Cityju ni niti ena ekipa še odvzela vseh točk, pred težko nalogo pa je bil tudi Tottenham, kar je nakazal že sam uvod tekme na stadionu Etihad. Gostitelji so namreč domače navijače razveselili že v 15. minuti. Uspešno sta sodelovala nemška reprezentanta, iz kota je podal Sane, smer žoge pa je odlično spremljal Gündogan, ki jo je nato sprejel in z glavo zabil za 1:0.

Tottenham je na začetku drugega polčasa še pretil, a na koncu je City prevzel vajeti v svoje roke. Njegovi navijači so se v 70. minuti razveselili drugega gola, z levico je zadel De Bruyne, protinapad pa je začel Fernandinho, žogo je podal do Jesusa, ta jo je podaljšal do Gündogana, ki je tako vpisal še podajo.

City je imel priložnost povečati vodstvo v 75. minuti, a je enajstmetrovko zgrešil Jesus. Šest minut pozneje pa so le prišli do gola, zadel je Sterling. Ta je nekaj minut zatem brez večjih težav pospravil žogo še enkrat v nasprotno mrežo. To je njegov 11. gol v prvenstvu.

Tottenham je ob zaključku tekme le prišel do gola, med strelce se je vpisal Eriksen.

Manchester City je prišel do svoje 16. zaporedne zmage.

Chelsea in Arsenal do minimalne zmage

Chelsea je z 1:0 ugnal Southampton, zmago jim je prinesel Alonso, ki je izvedel prosti strel, zadel je v levi spodnji kot. Chelsea je imel več priložnosti, nekaj poskusov je imel tudi Alonso, a sta obe mreži ostali nedotaknjeni do konca tekme. Zdajšnji prvak se je na lestvici po številu točk začasno izenačil z Manchester Unitedom. Ta igra jutri tekmo, nasproti mu bo stal West Bromwich.

Arsenal je doma z 1:0 premagal Newcastle, strelec edinega gola pa je Özil. Ta je prišel do odbite žoge na okoli 12 metrih, z volejem je žogo poslal v desni zgornji kot.

ANGLEŠKO PRVENSTVO, 18. KROG

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 4:0 (1:0)

Gündogan 15., De Bruyne 70., Sterling 81., 90.; Eriksen 93.

Jesus (Man. City) je v 75. minuti zgrešil 11-m.

Manchester City: Ederson, Delph, Mangala, Otamendi, Walker, Gündogan (83./Foden), Fernandinho, De Bruyne, Sane (85./Silva), Aguero (58./Jesus), Sterling.

Tottenham: Llloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Rose (89./Davies), Dembele, Winks, Eriksen, Alli (84./Sissoko), Son (77./Lamela), Kane.

Sodnik: Craig Pawson

STOKE CITY - WEST HAM 0:3 (0:1)

Noble 19./11-m, Arnautović 75., Sakho 86.

LEICESTER - CRYSTAL PALACE 0:3 (0:2)

Benteke 19., Zaha 40., Sako 90.

RK: Ndidi 61./Leicester



ARSENAL - NEWCASTLE 1:0 (1:0)

Özil 23.

CHELSEA - SOUTHAMPTON 1:0 (1:0)

Alonso 45.

WATFORD - HUDDERSFIELD 1:4 (0:2)

Doucoure 82.; Kachunga 6., Mooy 23., 89., Depoitre 50.

RK: Deeney 33./Watford; Hogg 61./Huddersfield

BRIGHTON - BURNLEY 0:0

Murray (Brighton) je v 36. minuti zgrešil 11-m.



Nedelja ob 15.15:

WEST BROMWICH - MANCHESTER UNITED



Ob 17.30:

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL



Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - SWANSEA

Lestvica: MANCHESTER CITY 18 17 1 0 56:12 52 MANCHESTER UTD. 17 12 2 3 37:11 38 CHELSEA 18 12 2 4 32:14 38 ARSENAL 18 10 3 5 31:20 33 BURNLEY 18 9 5 4 16:12 32 LIVERPOOL 17 8 7 2 34:20 31 TOTTENHAM 18 9 4 5 31:18 31 LEICESTER 18 7 5 6 27:26 26 WATFORD 18 6 4 8 27:33 22 EVERTON 17 6 4 7 21:29 22 HUDDERSFIELD 18 6 3 9 16:30 21 SOUTHAMPTON 18 4 6 8 17:24 18 BRIGHTON 18 4 6 8 14:23 18 CRYSTAL PALACE 18 4 5 9 15:28 17 WEST HAM 18 4 5 9 17:32 17 BOURNEMOUTH 17 4 4 9 15:20 16 STOKE CITY 18 4 4 10 19:39 16 NEWCASTLE 18 4 3 11 16:27 15 WEST BROMWICH 17 2 8 7 12:22 14 SWANSEA 17 3 3 11 9:22 12

